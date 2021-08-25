注 目
新型コロナ関連ニュース
報知SNS
お知らせ
ホーム
パラリンピック
巨人
野球
芸能
競馬
サッカー
ゴルフ
スポーツ
格闘技
社会
地域版
ボート競輪オート
ライフ
動画
写真特集
占い
馬トク
ボートナビ
トップ
ニュース一覧
記事
【巨人】ＰＣＲ検査で１軍全員陰性、監督コーチ、選手、スタッフ９２人実施
2021年8月25日 18時13分
スポーツ報知
# 巨人
巨人球団旗
巨人は２５日、１軍の監督・コーチ・選手、スタッフ総勢９２人にＰＣＲ検査を実施した結果、全員陰性判定を受けたと発表した。
球団として引き続き感染防止対策を徹底するとしている。
【関連ニュース】
山下航汰が特大アーチ ３軍は日大に引き分け
【巨人記録室】直江大輔プロ初勝利なるか 初セーブを挙げた広島打線と対決 ここまでの対戦成績は？
二岡３軍が日大と交流戦 先発は横川凱
プロ野球特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
NPB公式スコア
契約更改
ドラフト
動画
巨人
コラムでＨｏ！
一覧へ
オリックス・山本由伸が「１年後の私へ」したためていた手紙…東京五輪で未来予想図を現実に
（8月25日 17:00）
【こちら日高支局です・古谷剛彦】サマーセールは上々の滑り出し 初日の最高落札額は４２００万円
（8月25日 08:00）
東京五輪総合馬術４位の戸本一真選手と調教師のちょっといい話
（8月24日 16:30）
巨人・ビエイラ「寝てるだけじゃ達成できない」猛練習で圧巻の２７試合連続無失点
（8月24日 12:00）
【ヤクルト】サイスニード「世界一おいしいドーナツ」発見…「知らないかもしれないが、ミスタードーナツという穴場のドーナツ屋」
（8月22日 17:00）
注目トピック
心技体かみ合えば
「ハードコートの女王」大坂なおみ連覇狙う…8・30全米OPテニス開幕
超衝撃バトル、解禁！
映画『孤狼の血 LEVEL2』8月20日（金）遂に公開。
競馬専門サイト「馬トク」
オリジナル出馬表、独自の指数を今すぐ試してあなたも勝ち組
ボートサイト「BOATNAVI報知」
開催中の全場を予想！レース直前情報は報知スコープで！
G党必見！
各種SNSで巨人情報配信中
参加無料！馬トクＰＯＧグランプリ
デビュー前日まで指名可能！豪華賞品をゲットしよう！
週間占い
田口二州の「古代オリエント占術」で運勢先読み。毎日19:00更新(無料)
［PR］読売クラウドファンディング
「idea market」が、そのアイデア、応援します。
報知ブログ（最新更新分）
一覧へ
６Ｒ・１万６４５０円（２１年２９本目）的中！蒲郡「メモリアル」２日目のねらい目
ブログ舟券
8月24日
プライド前夜の高田延彦ＶＳ高山善廣などＵＷＦインター最終興行が初ＤＶＤ化
酒の魚
8月20日
「東京クルド」
多事放論
7月17日
予約受付中！ 魔法少女まどか☆マギカ『スポーツ新聞風アクリルキーホルダー』
報知サブカル情報局
7月16日
米震撼イチローのレーザービーム〈５〉「スピード」という野球の妙味思い出させた
Baseball inside
3月20日
NEWS読売・報知
モバイルGIANTS
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真
法人向け紙面・写真使用申請