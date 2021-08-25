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【巨人】ＰＣＲ検査で１軍全員陰性、監督コーチ、選手、スタッフ９２人実施

スポーツ報知
# 巨人
巨人球団旗
巨人球団旗

　巨人は２５日、１軍の監督・コーチ・選手、スタッフ総勢９２人にＰＣＲ検査を実施した結果、全員陰性判定を受けたと発表した。

　球団として引き続き感染防止対策を徹底するとしている。

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