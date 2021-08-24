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【巨人】６連戦白星スタート 守護神・ビエイラ、２８試合連続無失点…ハイライト動画
2021年8月24日 21時46分
スポーツ報知
# 巨人
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―１広島（２４日・東京ドーム）
映像提供：GIANTS LIVE STREAM
試合詳細
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