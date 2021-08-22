【巨人】中田翔、移籍後初アーチ＆ウィーラー弾で引き分け…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―４ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）
巨人は中田翔の移籍後初本塁打などで得点を重ねたが、ＤｅＮＡと引き分けた。負ければ今季初の同一カード３連戦３連敗だっただけに、執念のドローとなった。
１―４の７回に反撃。１死から岡本和真が右中間二塁打で出塁すると、この日移籍後初スタメンの中田が左翼席上段に１号２ラン。続くウィーラーが左翼テラス席への特大の１１号ソロを放って同点に追いついた。
プロ初の中４日で先発した高橋優貴は、６回途中４失点で降板。自身初の２ケタ勝利はお預けとなった。
◇１回（Ｄ０、巨１）
◇２回（両軍０）
【Ｄ】ソト左飛、宮崎中前安打、牧中飛、細川四球で宮崎二進、伊藤光遊直
【巨】中田三振、ウィーラー遊ゴロ、大城三振
◇３回（両軍０）
【Ｄ】今永三振、桑原中飛、森三ゴロ
【巨】石川遊ゴロ、高橋三振、広岡右飛
◇４回
【Ｄ】佐野四球、ソト右越１７号２ラン、宮崎左翼線二塁打、牧の中前安打で宮崎生還、細川三振、伊藤光中飛、今永の中前安打で牧二進、桑原三振
【巨】坂本右前安打、丸三振、岡本和左飛、中田二飛（Ｄ３、巨０）
◇５回（両軍０）
【Ｄ】森二ゴロ、佐野左飛、ソト四球、宮崎の遊ゴロでソト二封
【巨】ウィーラー、大城ともに三振、石川三飛（両軍０）
◇６回（Ｄ１、巨０）
【巨】（右翼楠本）桜井の代打若林中飛、広岡三振、坂本一飛
◇７回（Ｄ０、巨３）
【Ｄ】（投手中川、二塁若林）佐野二ゴロ、ソト右邪飛、宮崎二ゴロ
◇８回（両軍０）
【巨】（投手山崎）若林三振、畠の代打吉川左飛、坂本右飛
◇９回（両軍０）
◇【巨】（投手三嶋、一塁牧、二塁柴田、左翼関根）丸、岡本和ともに三振、中田三ゴロ