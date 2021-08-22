【巨人】中田翔、移籍後初アーチ＆ウィーラー弾で引き分け…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―４ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）

巨人は中田翔の移籍後初本塁打などで得点を重ねたが、ＤｅＮＡと引き分けた。負ければ今季初の同一カード３連戦３連敗だっただけに、執念のドローとなった。

１―４の７回に反撃。１死から岡本和真が右中間二塁打で出塁すると、この日移籍後初スタメンの中田が左翼席上段に１号２ラン。続くウィーラーが左翼テラス席への特大の１１号ソロを放って同点に追いついた。

プロ初の中４日で先発した高橋優貴は、６回途中４失点で降板。自身初の２ケタ勝利はお預けとなった。

◇１回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】桑原中飛、森二飛、佐野左飛 先発の高橋優貴

◇２回（両軍０）

【Ｄ】ソト左飛、宮崎中前安打、牧中飛、細川四球で宮崎二進、伊藤光遊直

【巨】中田三振、ウィーラー遊ゴロ、大城三振

◇３回（両軍０）

【Ｄ】今永三振、桑原中飛、森三ゴロ

【巨】石川遊ゴロ、高橋三振、広岡右飛

◇４回

【巨】坂本右前安打、丸三振、岡本和左飛、中田二飛（Ｄ３、巨０）

◇５回（両軍０）

【Ｄ】森二ゴロ、佐野左飛、ソト四球、宮崎の遊ゴロでソト二封

【巨】ウィーラー、大城ともに三振、石川三飛（両軍０）

◇６回（Ｄ１、巨０）

【巨】（右翼楠本）桜井の代打若林中飛、広岡三振、坂本一飛

◇７回（Ｄ０、巨３）

【Ｄ】（投手中川、二塁若林）佐野二ゴロ、ソト右邪飛、宮崎二ゴロ

◇８回（両軍０）

【巨】（投手山崎）若林三振、畠の代打吉川左飛、坂本右飛

◇９回（両軍０）