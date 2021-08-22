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【巨人】中田翔、移籍後初アーチ＆ウィーラー弾で引き分け…ＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
７回１死、左越えソロ本塁打を放ちベンチを指さすウィーラー（カメラ・中島　傑）
７回１死、左越えソロ本塁打を放ちベンチを指さすウィーラー（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人４―４ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）

　巨人は中田翔の移籍後初本塁打などで得点を重ねたが、ＤｅＮＡと引き分けた。負ければ今季初の同一カード３連戦３連敗だっただけに、執念のドローとなった。

　１―４の７回に反撃。１死から岡本和真が右中間二塁打で出塁すると、この日移籍後初スタメンの中田が左翼席上段に１号２ラン。続くウィーラーが左翼テラス席への特大の１１号ソロを放って同点に追いついた。

　プロ初の中４日で先発した高橋優貴は、６回途中４失点で降板。自身初の２ケタ勝利はお預けとなった。

　◇１回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】桑原中飛、森二飛、佐野左飛

  • 先発の高橋優貴

    先発の高橋優貴

　【巨】広岡遊ゴロ、坂本右飛、丸右越１４号本塁打、岡本和三振

  • １回２死、丸佳浩が右越えソロ本塁打（カメラ・相川　和寛）

    １回２死、丸佳浩が右越えソロ本塁打（カメラ・相川　和寛）

１回２死、丸佳浩は右越えに先制の１４号ソロ本塁打を放ち、ベンチ前で原辰徳監督らに迎えられる（カメラ・堺　恒志）
１回２死、丸佳浩は右越えに先制の１４号ソロ本塁打を放ち、ベンチ前で原辰徳監督らに迎えられる（カメラ・堺　恒志）

　◇２回（両軍０）

　【Ｄ】ソト左飛、宮崎中前安打、牧中飛、細川四球で宮崎二進、伊藤光遊直

　【巨】中田三振、ウィーラー遊ゴロ、大城三振

　◇３回（両軍０）

　【Ｄ】今永三振、桑原中飛、森三ゴロ

　【巨】石川遊ゴロ、高橋三振、広岡右飛

　◇４回

　【Ｄ】佐野四球、ソト右越１７号２ラン、宮崎左翼線二塁打、牧の中前安打で宮崎生還、細川三振、伊藤光中飛、今永の中前安打で牧二進、桑原三振

  • ４回無死一塁、ソト（左）に右越え２ラン本塁打を浴びた高橋優貴（カメラ・相川　和寛）

    ４回無死一塁、ソト（左）に右越え２ラン本塁打を浴びた高橋優貴（カメラ・相川　和寛）

　【巨】坂本右前安打、丸三振、岡本和左飛、中田二飛（Ｄ３、巨０）

　◇５回（両軍０）

　　【Ｄ】森二ゴロ、佐野左飛、ソト四球、宮崎の遊ゴロでソト二封

　【巨】ウィーラー、大城ともに三振、石川三飛（両軍０）

　◇６回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】牧四球、（投手桜井、右翼松原）細川の代打楠本三振、伊藤光右飛、今永の右前安打で牧二進、桑原の右中間二塁打で牧生還、今永三進、森三振

  • ６回途中で降板した高橋優貴（カメラ・矢口　亨）

    ６回途中で降板した高橋優貴（カメラ・矢口　亨）

　【巨】（右翼楠本）桜井の代打若林中飛、広岡三振、坂本一飛

　◇７回（Ｄ０、巨３）

【Ｄ】（投手中川、二塁若林）佐野二ゴロ、ソト右邪飛、宮崎二ゴロ

【巨】丸三振、岡本和右中間二塁打、中田左越１号２ラン、ウィーラー左越１１号本塁打、大城三邪飛、松原三直

  • ７回１死二塁、左越え２ラン本塁打を放ちナインとグータッチをする中田翔（カメラ・中島　傑）

    ７回１死二塁、左越え２ラン本塁打を放ちナインとグータッチをする中田翔（カメラ・中島　傑）

　◇８回（両軍０）

　【Ｄ】（投手畠）牧三振、楠本二ゴロ、伊藤光一ゴロ

  • ８回から４番手でマウンドに上がった畠世周（カメラ・中島　傑）

    ８回から４番手でマウンドに上がった畠世周（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手山崎）若林三振、畠の代打吉川左飛、坂本右飛

　◇９回（両軍０）

　【Ｄ】（投手ビエイラ、捕手小林、二塁吉川）山崎の代打関根三振、桑原左中間二塁打、森三振、佐野右邪飛

  • ９回、無失点に抑え雄叫びを上げるビエイラ（カメラ・中島　傑）

    ９回、無失点に抑え雄叫びを上げるビエイラ（カメラ・中島　傑）

　◇【巨】（投手三嶋、一塁牧、二塁柴田、左翼関根）丸、岡本和ともに三振、中田三ゴロ

７回１死、左越えソロ本塁打を放ちベンチを指さすウィーラー（カメラ・中島　傑）
先発の高橋優貴
１回２死、丸佳浩が右越えソロ本塁打（カメラ・相川　和寛）
１回２死、丸佳浩は右越えに先制の１４号ソロ本塁打を放ち、ベンチ前で原辰徳監督らに迎えられる（カメラ・堺　恒志）
４回無死一塁、ソト（左）に右越え２ラン本塁打を浴びた高橋優貴（カメラ・相川　和寛）
６回途中で降板した高橋優貴（カメラ・矢口　亨）
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