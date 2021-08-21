【巨人】岡本和真、４年連続３０本も２試合連続で奪首に失敗…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―７ＤｅＮＡ（２１日・東京ドーム）

最下位ＤｅＮＡに連敗を喫して２試合連続で奪首に失敗した。日本ハムからトレード移籍しこの日１軍登録されたばかりの中田翔が代打で登場。巨人での初打席で四球を選んだ

８回には岡本和真が３０号ソロをたたき込み、４年連続で３０本塁打に到達した。

◆１回（両軍０）

【Ｄ】桑原一飛、森、佐野ともに中飛 先発の戸郷翔征

◆２回（Ｄ１、巨０）

【巨】中島三振、亀井右前安打、大城四球で亀井二進、松原の捕ゴロで亀井三進、大城二進、戸郷遊ゴロ

◆３回（両軍０）

【Ｄ】山本三振、ロメロ二ゴロ、桑原死球、森のとき桑原二盗、森一ゴロ

【巨】吉川二ゴロ、坂本遊ゴロ、丸二ゴロ

◆４回（両軍０）

【Ｄ】佐野一ゴロ、ソト三振、宮崎中飛

◆５回（両軍０）

【Ｄ】関根三振、柴田遊ゴロ、山本三邪飛

【巨】松原三振、戸郷四球、吉川の投ゴロで戸郷二封、坂本三振 ５回の攻撃前に円陣を組む巨人ナイン

◆６回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】ロメロ中前安打、桑原、森ともに三振、佐野二ゴロ

◆７回（Ｄ５、巨０）

【巨】（投手桜井、一塁牧、左翼宮本）桜井の代打石川三振、吉川三ゴロ、坂本遊ゴロ

◆８回（両軍１）

【Ｄ】（投手田中豊）宮崎、関根ともに三振、柴田右越２号本塁打、山本三振

◆９回（両軍０）

【Ｄ】（投手畠、右翼若林）牧左前安打、桑原の三ゴロで牧二進、森、宮本ともに三振