【巨人】岡本和真、４年連続３０本も２試合連続で奪首に失敗…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―７ＤｅＮＡ（２１日・東京ドーム）
最下位ＤｅＮＡに連敗を喫して２試合連続で奪首に失敗した。日本ハムからトレード移籍しこの日１軍登録されたばかりの中田翔が代打で登場。巨人での初打席で四球を選んだ
８回には岡本和真が３０号ソロをたたき込み、４年連続で３０本塁打に到達した。
◆１回（両軍０）
◆２回（Ｄ１、巨０）
【巨】中島三振、亀井右前安打、大城四球で亀井二進、松原の捕ゴロで亀井三進、大城二進、戸郷遊ゴロ
◆３回（両軍０）
【Ｄ】山本三振、ロメロ二ゴロ、桑原死球、森のとき桑原二盗、森一ゴロ
【巨】吉川二ゴロ、坂本遊ゴロ、丸二ゴロ
◆４回（両軍０）
【Ｄ】佐野一ゴロ、ソト三振、宮崎中飛
◆５回（両軍０）
【Ｄ】関根三振、柴田遊ゴロ、山本三邪飛
◆６回（Ｄ０、巨１）
【Ｄ】ロメロ中前安打、桑原、森ともに三振、佐野二ゴロ
【巨】丸三ゴロ、岡本和死球、中島の右前安打で岡本和二進、亀井の中前安打で岡本和一挙生還、中島二進（二塁走者代走広岡）、（投手砂田）大城の代打中田四球で満塁、（投手平田）松原の代打ウィーラー二ゴロ併殺打
◆７回（Ｄ５、巨０）
【Ｄ】（捕手小林、一塁中田、左翼広岡、右翼亀井）ソト四球、宮崎の左前安打でソト二進、関根のとき二塁走者ソト飛び出しタッチアウト、関根の右翼線二塁打で宮崎三進、（投手大江）柴田の中犠飛で宮崎生還、関根三進、山本四球、（投手鍵谷）平田の代打牧左中間１３号３ラン、桑原遊撃内野安打、森の右前安打で桑原二進、佐野の中前安打で桑原一挙生還、森一挙三進、（一塁走者代走宮本）（投手桜井）ソト二ゴロ
【巨】（投手桜井、一塁牧、左翼宮本）桜井の代打石川三振、吉川三ゴロ、坂本遊ゴロ
◆８回（両軍１）
【Ｄ】（投手田中豊）宮崎、関根ともに三振、柴田右越２号本塁打、山本三振
◆９回（両軍０）
【Ｄ】（投手畠、右翼若林）牧左前安打、桑原の三ゴロで牧二進、森、宮本ともに三振
【巨】（投手伊勢）中田中飛、小林三ゴロ、若林二ゴロ