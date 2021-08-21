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【巨人】岡本和真、４年連続３０本も２試合連続で奪首に失敗…ＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
敗戦し引き揚げる中田翔（中央）
敗戦し引き揚げる中田翔（中央）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人２―７ＤｅＮＡ（２１日・東京ドーム）

　最下位ＤｅＮＡに連敗を喫して２試合連続で奪首に失敗した。日本ハムからトレード移籍しこの日１軍登録されたばかりの中田翔が代打で登場。巨人での初打席で四球を選んだ

　８回には岡本和真が３０号ソロをたたき込み、４年連続で３０本塁打に到達した。

　◆１回（両軍０）

　【Ｄ】桑原一飛、森、佐野ともに中飛

  • 先発の戸郷翔征

    先発の戸郷翔征

　【巨】吉川三ゴロ、坂本三塁内野安打、丸左飛、岡本和右飛

  • １回１死、全力疾走でチーム初安打となる三塁内野安打とした坂本勇人

    １回１死、全力疾走でチーム初安打となる三塁内野安打とした坂本勇人

　◆２回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】ソト左越１６号本塁打、宮崎二飛、関根右飛、柴田一ゴロ

  • ２回無死、ネフタリ・ソトに先制のソロ本塁打を浴びた先発の戸郷翔征

    ２回無死、ネフタリ・ソトに先制のソロ本塁打を浴びた先発の戸郷翔征

　【巨】中島三振、亀井右前安打、大城四球で亀井二進、松原の捕ゴロで亀井三進、大城二進、戸郷遊ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【Ｄ】山本三振、ロメロ二ゴロ、桑原死球、森のとき桑原二盗、森一ゴロ

　【巨】吉川二ゴロ、坂本遊ゴロ、丸二ゴロ

　◆４回（両軍０）

　【Ｄ】佐野一ゴロ、ソト三振、宮崎中飛

　【巨】岡本和左前安打、中島遊ゴロ併殺打、亀井中前安打、大城二ゴロ

  • ４回無死、左前打を放つ岡本和真

    ４回無死、左前打を放つ岡本和真

　◆５回（両軍０）

　【Ｄ】関根三振、柴田遊ゴロ、山本三邪飛

　【巨】松原三振、戸郷四球、吉川の投ゴロで戸郷二封、坂本三振

  • ５回の攻撃前に円陣を組む巨人ナイン

    ５回の攻撃前に円陣を組む巨人ナイン

　◆６回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】ロメロ中前安打、桑原、森ともに三振、佐野二ゴロ

　【巨】丸三ゴロ、岡本和死球、中島の右前安打で岡本和二進、亀井の中前安打で岡本和一挙生還、中島二進（二塁走者代走広岡）、（投手砂田）大城の代打中田四球で満塁、（投手平田）松原の代打ウィーラー二ゴロ併殺打

  • ６回１死一、二塁、代打で巨人移籍初打席に立った中田翔は四球を選ぶ（投手は砂田毅樹、捕手は山本祐大）

    ６回１死一、二塁、代打で巨人移籍初打席に立った中田翔は四球を選ぶ（投手は砂田毅樹、捕手は山本祐大）

　◆７回（Ｄ５、巨０）

　【Ｄ】（捕手小林、一塁中田、左翼広岡、右翼亀井）ソト四球、宮崎の左前安打でソト二進、関根のとき二塁走者ソト飛び出しタッチアウト、関根の右翼線二塁打で宮崎三進、（投手大江）柴田の中犠飛で宮崎生還、関根三進、山本四球、（投手鍵谷）平田の代打牧左中間１３号３ラン、桑原遊撃内野安打、森の右前安打で桑原二進、佐野の中前安打で桑原一挙生還、森一挙三進、（一塁走者代走宮本）（投手桜井）ソト二ゴロ

  • ７回１死二、三塁、マウンドを降りる戸郷翔征（中央）

    ７回１死二、三塁、マウンドを降りる戸郷翔征（中央）

　【巨】（投手桜井、一塁牧、左翼宮本）桜井の代打石川三振、吉川三ゴロ、坂本遊ゴロ

　◆８回（両軍１）

　【Ｄ】（投手田中豊）宮崎、関根ともに三振、柴田右越２号本塁打、山本三振

　【巨】（二塁大和、三塁柴田）丸三振、岡本和左越３０号本塁打、広岡三振、亀井投ゴロ

  • ８回１死、左越えソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする岡本和真

    ８回１死、左越えソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする岡本和真

　◆９回（両軍０）

　【Ｄ】（投手畠、右翼若林）牧左前安打、桑原の三ゴロで牧二進、森、宮本ともに三振

　【巨】（投手伊勢）中田中飛、小林三ゴロ、若林二ゴロ

試合詳細
敗戦し引き揚げる中田翔（中央）
先発の戸郷翔征
１回１死、全力疾走でチーム初安打となる三塁内野安打とした坂本勇人
２回無死、ネフタリ・ソトに先制のソロ本塁打を浴びた先発の戸郷翔征
４回無死、左前打を放つ岡本和真
５回の攻撃前に円陣を組む巨人ナイン
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