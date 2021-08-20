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炎鵬がコブクロ「蕾」を熱唱　日本相撲協会と「ｂｌａｃｋｂｏａｒｄ」のコラボ企画で

スポーツ報知
# スポーツ# 大相撲
日本相撲協会と「blackboard」のコラボ企画でコブクロの「蕾」を熱唱する炎鵬（日本相撲協会提供）
日本相撲協会と「blackboard」のコラボ企画でコブクロの「蕾」を熱唱する炎鵬（日本相撲協会提供）

　日本相撲協会は２０日、さまざまなアーティストがパフォーマンスするＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ｂｌａｃｋｂｏａｒｄ」とのコラボ企画を実施すると発表した。炎鵬が「ｂｌａｃｋｂｏａｒｄ」チャンネルでコブクロの「蕾」を披露する。

　相撲協会のＹｏｕＴｕｂｅ公式チャンネルとｂｌａｃｋｂｏａｒｄで、収録のメイキング映像などを２１日午後７時から公開する。ＵＲＬは以下の通り。

【炎鵬「蕾　ｂｌａｃｋｂｏａｒｄ　ｖｅｒｓｉｏｎ」ＵＲＬ】

８／２１（土）　午後７時　プレミア公開

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｙｏｕｔｕｂｅ．ｃｏｍ／ｗａｔｃｈ？ｖ＝ＯＷｙｎＦＱＸｕＬｊ０

【メイキング映像　炎鵬「蕾」ＵＲＬ】

８／２１（土）　午後７時　プレミア公開

ｈｔｔｐｓ：／／ｙｏｕｔｕ．ｂｅ／Ｆ‐ｃＮ＿１Ｙｅ３Ｗｋ

　また相撲協会の公式Ｙｏｕｔｕｂｅチャンネルで「歌でコロナ禍で懸命に働いている医療従事者などのエッセンシャルワーカーを応援」する企画として、都内スタジオで関取が歌を収録。同チャンネルで公開されている。

【ＹｏｕＴｕｂｅ掲載動画】

力士：照ノ富士　曲：Ｉ　ＬＯＶＥ　ＹＯＵ（尾崎豊）　ｈｔｔｐｓ：／／ｙｏｕｔｕ．ｂｅ／Ｏｌ０ｂＰＷＱＸＧ０ｓ

力士：炎鵬　曲：まちがいさがし　（菅田将暉）　ｈｔｔｐｓ：／／ｙｏｕｔｕ．ｂｅ／Ｋ９ＰＸｃ‐ＦＤ‐Ｙｃ

力士：阿武咲　曲：かくれんぼ（優里）　ｈｔｔｐｓ：／／ｙｏｕｔｕ．ｂｅ／ｆＹＫ‐ＥＫｓ５Ｚｈｇ

力士：翔猿　曲：ドライフラワー（優里）　ｈｔｔｐｓ：／／ｙｏｕｔｕ．ｂｅ／ｗＴ６ＺｇＲＣｘ８ｘＭ

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