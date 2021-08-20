【巨人】奪首に失敗、岡本和真は先制ホーム踏むも３三振…ＤｅＮＡ戦経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―６ＤｅＮＡ戦（２０日・東京Ｄ）
巨人が奪首に失敗した。今季３勝目を目指して先発した山口がピリッとせず、１点リードの５回にオースティンの適時打などで３失点。直後の攻撃で代打を送られ、降板した。打線は２回に中島の適時打で先制したが、その後はつながりを欠き、追加点を奪えなかった。
首位の阪神が敗れたため、巨人が勝っていればマイナス０・５ゲーム差ながら勝率で首位に立つところだったが、仕切り直しとなった。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
◆２回（Ｄ０、巨１）
【Ｄ】宮崎二ゴロ、ソト左飛、柴田遊飛
【巨】岡本和左越二塁打、中島の中前安打で岡本和三進、桑原の失策の間に岡本和生還、大城四球で中島二進、ウィーラーの遊ゴロ併殺打で中島三進、吉川左飛
◆３回（両軍０）
【Ｄ】山本遊ゴロ、京山三振、桑原四球、森一直
◆４回（両軍０）
【Ｄ】佐野中飛、オースティン四球、宮崎左飛、ソト四球でオースティン二進、柴田の右前安打で満塁、山本三振
◆５回（Ｄ３、巨０）
【Ｄ】京山三振、桑原左前安打、森の左中間三塁打で桑原生還、佐野四球、オースティンの中前安打で森生還、佐野一挙三進、宮崎の左飛で佐野生還、ソト二飛
【巨】吉川左前安打、山口の代打重信のとき暴投で吉川二進、山口の代打重信三振、松原の二ゴロで吉川三進、坂本左飛
◆６回（両軍０）
【巨】（投手シャッケルフォード）丸、岡本和ともに三振、中島二飛
◆７回（両軍０）
【Ｄ】桑原二ゴロ、森三振、佐野一ゴロ
【巨】（投手砂田）大城左飛、ウィーラー三ゴロ、吉川右飛
◆８回（Ｄ１、巨０）
【Ｄ】（投手田中豊）オースティン左中間２１号本塁打、宮崎二飛、ソト左翼線安打（代走宮本）、柴田右飛、山本のとき宮本二盗失敗
【巨】（投手山崎、一塁牧）田中豊の代打若林、松原、坂本いずれも二ゴロ
◆９回（Ｄ２、巨０）
【Ｄ】（投手今村、右翼若林）山本四球、牧の左翼線二塁打で山本三進、桑原三振、森の一ゴロで山本が三本間で挟まれタッチアウト、その間に牧三進、森二進、佐野の右前安打で牧、森ともに生還（代走関根）、オースティン三振