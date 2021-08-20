注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 東京五輪 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【巨人】奪首に失敗、岡本和真は先制ホーム踏むも３三振…ＤｅＮＡ戦経過

スポーツ報知
# 巨人
６回１死、空振り三振に倒れる岡本和真。捕手・山本祐大（カメラ・関口　俊明）
６回１死、空振り三振に倒れる岡本和真。捕手・山本祐大（カメラ・関口　俊明）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人１―６ＤｅＮＡ戦（２０日・東京Ｄ）

　巨人が奪首に失敗した。今季３勝目を目指して先発した山口がピリッとせず、１点リードの５回にオースティンの適時打などで３失点。直後の攻撃で代打を送られ、降板した。打線は２回に中島の適時打で先制したが、その後はつながりを欠き、追加点を奪えなかった。

　首位の阪神が敗れたため、巨人が勝っていればマイナス０・５ゲーム差ながら勝率で首位に立つところだったが、仕切り直しとなった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【Ｄ】桑原右中間二塁打、森の一ゴロで桑原三進、佐野左飛、オースティン三振

  • １回２死三塁、タイラー・オースティンを空振り三振に仕留める先発投手の山口俊（カメラ・関口　俊明）

    １回２死三塁、タイラー・オースティンを空振り三振に仕留める先発投手の山口俊（カメラ・関口　俊明）

　【巨】松原四球、坂本の三ゴロで松原二封、丸右飛、岡本和のとき坂本二盗失敗

  • １回２死一塁、打者・岡本和真の時に二塁盗塁を狙うもタッチアウトになる一塁走者の坂本勇人（カメラ・関口　俊明）

    １回２死一塁、打者・岡本和真の時に二塁盗塁を狙うもタッチアウトになる一塁走者の坂本勇人（カメラ・関口　俊明）

　◆２回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】宮崎二ゴロ、ソト左飛、柴田遊飛

　【巨】岡本和左越二塁打、中島の中前安打で岡本和三進、桑原の失策の間に岡本和生還、大城四球で中島二進、ウィーラーの遊ゴロ併殺打で中島三進、吉川左飛

  • ２回無死二塁、中島の中前打と敵失で先制のホームを踏んだ二塁走者の岡本和真を迎える原辰徳監督（左）（カメラ・泉　貫太）

    ２回無死二塁、中島の中前打と敵失で先制のホームを踏んだ二塁走者の岡本和真を迎える原辰徳監督（左）（カメラ・泉　貫太）

　◆３回（両軍０）

　【Ｄ】山本遊ゴロ、京山三振、桑原四球、森一直

　【巨】山口三振、松原右前安打、坂本右飛、丸のとき松原二盗失敗

  • ３回２死一塁、丸の打席で二塁盗塁に失敗した松原聖弥は交錯した相手遊撃手の森敬斗（６番）を気遣う（カメラ・泉　貫太）

    ３回２死一塁、丸の打席で二塁盗塁に失敗した松原聖弥は交錯した相手遊撃手の森敬斗（６番）を気遣う（カメラ・泉　貫太）

　◆４回（両軍０）

　【Ｄ】佐野中飛、オースティン四球、宮崎左飛、ソト四球でオースティン二進、柴田の右前安打で満塁、山本三振

　【巨】丸、岡本和ともに三振、中島左前安打、大城四球で中島二進、ウィーラー遊ゴロ

  • ４回１死、空振りの三振に倒れる岡本和真（カメラ・中島　傑）

    ４回１死、空振りの三振に倒れる岡本和真（カメラ・中島　傑）

　◆５回（Ｄ３、巨０）

　【Ｄ】京山三振、桑原左前安打、森の左中間三塁打で桑原生還、佐野四球、オースティンの中前安打で森生還、佐野一挙三進、宮崎の左飛で佐野生還、ソト二飛

  • ５回１死一、三塁、宮崎敏郎の左犠飛で本塁ベースカバーに走る先発投手の山口俊。捕手は大城卓三（カメラ・関口　俊明）

    ５回１死一、三塁、宮崎敏郎の左犠飛で本塁ベースカバーに走る先発投手の山口俊。捕手は大城卓三（カメラ・関口　俊明）

　【巨】吉川左前安打、山口の代打重信のとき暴投で吉川二進、山口の代打重信三振、松原の二ゴロで吉川三進、坂本左飛

　◆６回（両軍０）

　【Ｄ】（投手畠）柴田中飛、山本捕邪飛、京山の代打細川三振

  • ６回から２番手でマウンドに上がった畠世周（カメラ・中島　傑）　

    ６回から２番手でマウンドに上がった畠世周（カメラ・中島　傑）　

　【巨】（投手シャッケルフォード）丸、岡本和ともに三振、中島二飛

　◆７回（両軍０）

　【Ｄ】桑原二ゴロ、森三振、佐野一ゴロ

　【巨】（投手砂田）大城左飛、ウィーラー三ゴロ、吉川右飛

　◆８回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】（投手田中豊）オースティン左中間２１号本塁打、宮崎二飛、ソト左翼線安打（代走宮本）、柴田右飛、山本のとき宮本二盗失敗

  • ８回１死、左翼フェンス直撃の安打を放つネフタリ・ソト（投手は田中豊樹、捕手は大城卓三）（カメラ・泉　貫太）

    ８回１死、左翼フェンス直撃の安打を放つネフタリ・ソト（投手は田中豊樹、捕手は大城卓三）（カメラ・泉　貫太）

　【巨】（投手山崎、一塁牧）田中豊の代打若林、松原、坂本いずれも二ゴロ

　◆９回（Ｄ２、巨０）

　【Ｄ】（投手今村、右翼若林）山本四球、牧の左翼線二塁打で山本三進、桑原三振、森の一ゴロで山本が三本間で挟まれタッチアウト、その間に牧三進、森二進、佐野の右前安打で牧、森ともに生還（代走関根）、オースティン三振

  • ９回に４番手で登板した今村信貴（カメラ・関口　俊明）

    ９回に４番手で登板した今村信貴（カメラ・関口　俊明）

　【巨】（投手平田、三塁伊藤裕、左翼関根、右翼楠本）丸中飛、岡本和三振、中島死球（代走広岡）、大城三振

  • ９回１死、空振り三振に倒れる岡本和真。この試合、３三振（カメラ・泉　貫太）

    ９回１死、空振り三振に倒れる岡本和真。この試合、３三振（カメラ・泉　貫太）

試合詳細
６回１死、空振り三振に倒れる岡本和真。捕手・山本祐大（カメラ・関口　俊明）
１回２死三塁、タイラー・オースティンを空振り三振に仕留める先発投手の山口俊（カメラ・関口　俊明）
１回２死一塁、打者・岡本和真の時に二塁盗塁を狙うもタッチアウトになる一塁走者の坂本勇人（カメラ・関口　俊明）
２回無死二塁、中島の中前打と敵失で先制のホームを踏んだ二塁走者の岡本和真を迎える原辰徳監督（左）（カメラ・泉　貫太）
３回２死一塁、丸の打席で二塁盗塁に失敗した松原聖弥は交錯した相手遊撃手の森敬斗（６番）を気遣う（カメラ・泉　貫太）
４回１死、空振りの三振に倒れる岡本和真（カメラ・中島　傑）
すべての写真を見る 12枚

【関連ニュース】

プロ野球特集

巨人

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請