【巨人】奪首に失敗、岡本和真は先制ホーム踏むも３三振…ＤｅＮＡ戦経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―６ＤｅＮＡ戦（２０日・東京Ｄ）

巨人が奪首に失敗した。今季３勝目を目指して先発した山口がピリッとせず、１点リードの５回にオースティンの適時打などで３失点。直後の攻撃で代打を送られ、降板した。打線は２回に中島の適時打で先制したが、その後はつながりを欠き、追加点を奪えなかった。

首位の阪神が敗れたため、巨人が勝っていればマイナス０・５ゲーム差ながら勝率で首位に立つところだったが、仕切り直しとなった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

◆２回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】宮崎二ゴロ、ソト左飛、柴田遊飛

◆３回（両軍０）

【Ｄ】山本遊ゴロ、京山三振、桑原四球、森一直

◆４回（両軍０）

【Ｄ】佐野中飛、オースティン四球、宮崎左飛、ソト四球でオースティン二進、柴田の右前安打で満塁、山本三振

◆５回（Ｄ３、巨０）

【巨】吉川左前安打、山口の代打重信のとき暴投で吉川二進、山口の代打重信三振、松原の二ゴロで吉川三進、坂本左飛

◆６回（両軍０）

【巨】（投手シャッケルフォード）丸、岡本和ともに三振、中島二飛

◆７回（両軍０）

【Ｄ】桑原二ゴロ、森三振、佐野一ゴロ

【巨】（投手砂田）大城左飛、ウィーラー三ゴロ、吉川右飛

◆８回（Ｄ１、巨０）

【巨】（投手山崎、一塁牧）田中豊の代打若林、松原、坂本いずれも二ゴロ