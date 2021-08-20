北九州記念の枠順決まる　連覇を狙うレッドアンシェルは武豊騎手とのコンビで７枠１４番に

サマースプリントシリーズ第４戦、第５６回北九州記念・Ｇ３（８月２２日、小倉競馬場・芝１２００メートル）の出走馬１８頭が２０日、決まった。フルゲートのハンデ戦で混戦必至だが、連覇を狙う昨年の覇者、レッドアンシェル（牡７歳、栗東・庄野靖志厩舎、父マンハッタンカフェ、武豊騎手）は１４番に決定。２０２０年の高松宮記念覇者で、昨年のこのレース２着のモズスーパーフレア（牝６歳、栗東・音無秀孝厩舎、父スペイツタウン、松若風馬騎手）は１２番となった。決定した枠順は次の通り。（馬番、馬名、性齢、騎手名、斤量の順）

◇北九州記念・Ｇ３（８月２２日、小倉競馬場・芝１２００メートル）

（１）ボンセルヴィーソ 牡７ 富田 暁 ５５

（２）エングレーバー 牡５ 浜中 俊 ５４

（３）コンパウンダー 牡６ 荻野 極 ５３

（４）ノーワン 牝５ 川又 賢治 ５３

（５）ロジクライ 牡８ 秋山 真一郎 ５６

（６）ファストフォース 牡５ 鮫島 克駿 ５５

（７）ジャンダルム 牡６ 福永 祐一 ５７・５

（８）メイショウケイメイ 牝５ 藤懸 貴志 ５１

（９）シゲルピンクルビー 牝３ 和田 竜二 ５２

（１０）メイショウカリン 牝７ 酒井 学 ５１

（１１）アウィルアウェイ 牝５ 松山 弘平 ５５・５

（１２）モズスーパーフレア 牝６ 松若 風馬 ５６・５

（１３）ファンタジステラ 牡７ 藤井 勘一郎５４

（１４）レッドアンシェル 牡７ 武 豊 ５８

（１５）メイショウキョウジ 牡６ 斎藤 新 ５４

（１６）アスコルターレ 牡３ 藤岡 康太 ５２

（１７）ヨカヨカ 牝３ 幸 英明 ５１

（１８）ボンボヤージ 牝４ 岩田 望来 ５２