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【甲子園】決勝は２８日から２９日に　２試合順延でまたも日程変更

スポーツ報知
# 野球# アマ野球
甲子園球場　
甲子園球場　

　第１０３回全国高校野球選手権大会の大会本部は１９日、２０日の第７日から２２日の第９日、２４日の第１１日から２６日の第１３日を連日４試合、２３日の第１０日は１試合にすると発表した。休養日は２７日、決勝は２９日。

◇２０日

８時（１回戦）

近江（滋賀）―日大東北（福島）

１０時３０分（以降２回戦）

西日本短大付（福岡）―二松学舎大付（東東京）

１３時

樟南（鹿児島）―三重（三重）

１５時３０分

日本文理（新潟）―敦賀気比（福井）

◇２１日

８時

弘前学院聖愛（青森）―石見智翠館（島根）

１０時３０分

浦和学院（埼玉）―日大山形（山形）

１３時

新田（愛媛）―日本航空（山梨）

１５時３０分

智弁学園（奈良）―横浜（神奈川）

◇２２日

８時

明桜（秋田）―明徳義塾（高知）

１０時３０分

神戸国際大付（兵庫）―高川学園（山口）

１３時

長崎商（長崎）―専大松戸（千葉）

１５時３０分

沖縄尚学（沖縄）―盛岡大付（岩手）

◇２３日

８時

大阪桐蔭（大阪）―近江（滋賀）と日大東北（福島）の勝者

◇２４日

８時（以降３回戦）

西日本短大付（福岡）と二松学舎大付（東東京）の勝者―京都国際（京都）

１０時３０分

智弁和歌山（和歌山）―高松商（香川）

ほか１３時～、１５時３０分～の２試合

◇２５日

３回戦４試合

◇２６日

準々決勝

◇２７日

休養日

◇２８日

準決勝

◇２９日

１４時

決勝

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