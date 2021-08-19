【甲子園】決勝は２８日から２９日に　２試合順延でまたも日程変更

第１０３回全国高校野球選手権大会の大会本部は１９日、２０日の第７日から２２日の第９日、２４日の第１１日から２６日の第１３日を連日４試合、２３日の第１０日は１試合にすると発表した。休養日は２７日、決勝は２９日。
◇２０日
８時（１回戦）
近江（滋賀）―日大東北（福島）
１０時３０分（以降２回戦）
西日本短大付（福岡）―二松学舎大付（東東京）
１３時
樟南（鹿児島）―三重（三重）
１５時３０分
日本文理（新潟）―敦賀気比（福井）
◇２１日
８時
弘前学院聖愛（青森）―石見智翠館（島根）
１０時３０分
浦和学院（埼玉）―日大山形（山形）
１３時
新田（愛媛）―日本航空（山梨）
１５時３０分
智弁学園（奈良）―横浜（神奈川）
◇２２日
８時
明桜（秋田）―明徳義塾（高知）
１０時３０分
神戸国際大付（兵庫）―高川学園（山口）
１３時
長崎商（長崎）―専大松戸（千葉）
１５時３０分
沖縄尚学（沖縄）―盛岡大付（岩手）
◇２３日
８時
大阪桐蔭（大阪）―近江（滋賀）と日大東北（福島）の勝者
◇２４日
８時（以降３回戦）
西日本短大付（福岡）と二松学舎大付（東東京）の勝者―京都国際（京都）
１０時３０分
智弁和歌山（和歌山）―高松商（香川）
ほか１３時～、１５時３０分～の２試合
◇２５日
３回戦４試合
◇２６日
準々決勝
◇２７日
休養日
◇２８日
準決勝
◇２９日
１４時
決勝