【巨人】中島宏之が決勝の２点適時打　畠世周が３勝目…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト２―３巨人（１８日・松山）

巨人がヤクルトに逆転勝ちした。１点を追う７回、大城の右越え二塁打などで１死二、三塁とし、中島の２点右前打でひっくり返した。二走の大城に代走・広岡を送り込んだ原監督の勝負手も功を奏した。プロ入り５度目の先発となった直江は５回途中６安打２失点で降板。３番手の畠が３勝目、最後はビエイラが締めた。首位・阪神も勝ち２ゲーム差を死守した。

◇１回（両軍０）

【巨】松原二ゴロ、坂本三振、丸四球、岡本和の右前安打で丸一挙三進、ウィーラー二ゴロ

◇２回（巨０、ヤ２）

【巨】大城二ゴロ、中島中飛、吉川一ゴロ

【ヤ】村上右越２８号本塁打、オスナ右飛、中村左翼線二塁打、サンタナ四球、元山左飛、石川の中前安打で中村一挙生還、サンタナ二進、塩見三ゴロ

◇３回（両軍０）

【巨】直江、松原ともに三振、坂本遊ゴロ

【ヤ】青木右前安打、山田の右前安打で青木二進、村上右飛、オスナの遊ゴロで山田二封、青木飛び出しタッチアウト

◇４回（両軍０）

【巨】丸左飛、岡本和一邪飛、ウィーラー遊ゴロ

【ヤ】中村三振、サンタナ死球、元山の二ゴロでサンタナ二封、石川三振

◇５回（巨１、ヤ０）

【巨】大城右前安打、中島の右前安打で大城一挙三進、吉川の遊ゴロ併殺打で大城生還、直江遊ゴロ

◇６回（両軍０）

【巨】松原の代打若林三振、坂本中飛、丸二ゴロ

【ヤ】（投手畠、右翼若林）中村四球、サンタナ三ゴロ併殺打、元山遊ゴロ

◇７回（巨２、ヤ０）

【巨】（投手石山、右翼山崎）岡本和四球、ウィーラー右飛、大城の右翼線二塁打で岡本三進、中島の右前安打で岡本和、広岡ともに生還、吉川三振、畠の代打重信二ゴロ

◇８回（両軍０）

◇９回（両軍０）