注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 東京五輪 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【巨人】中島宏之が決勝の２点適時打　畠世周が３勝目…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
７回１死二、三塁、詰まりながらも右前にしぶとく落とす逆転の２点打を放つ中島宏之（カメラ・泉　貫太）
７回１死二、三塁、詰まりながらも右前にしぶとく落とす逆転の２点打を放つ中島宏之（カメラ・泉　貫太）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ヤクルト２―３巨人（１８日・松山）

　巨人がヤクルトに逆転勝ちした。１点を追う７回、大城の右越え二塁打などで１死二、三塁とし、中島の２点右前打でひっくり返した。二走の大城に代走・広岡を送り込んだ原監督の勝負手も功を奏した。プロ入り５度目の先発となった直江は５回途中６安打２失点で降板。３番手の畠が３勝目、最後はビエイラが締めた。首位・阪神も勝ち２ゲーム差を死守した。

　◇１回（両軍０）

　【巨】松原二ゴロ、坂本三振、丸四球、岡本和の右前安打で丸一挙三進、ウィーラー二ゴロ

　【ヤ】塩見三振、青木死球、山田三ゴロ併殺打

  • 先発の直江大輔（カメラ・中島　傑）

    先発の直江大輔（カメラ・中島　傑）

　◇２回（巨０、ヤ２）

　【巨】大城二ゴロ、中島中飛、吉川一ゴロ

　【ヤ】村上右越２８号本塁打、オスナ右飛、中村左翼線二塁打、サンタナ四球、元山左飛、石川の中前安打で中村一挙生還、サンタナ二進、塩見三ゴロ

　◇３回（両軍０）

　【巨】直江、松原ともに三振、坂本遊ゴロ

　【ヤ】青木右前安打、山田の右前安打で青木二進、村上右飛、オスナの遊ゴロで山田二封、青木飛び出しタッチアウト

　◇４回（両軍０）

　【巨】丸左飛、岡本和一邪飛、ウィーラー遊ゴロ

　【ヤ】中村三振、サンタナ死球、元山の二ゴロでサンタナ二封、石川三振

　◇５回（巨１、ヤ０）

　【巨】大城右前安打、中島の右前安打で大城一挙三進、吉川の遊ゴロ併殺打で大城生還、直江遊ゴロ

　【ヤ】塩見左前安打、青木四球で塩見二進、（投手田中豊）山田の二ゴロ併殺打で塩見三進、村上四球、オスナ右飛

  • ５回途中から２番手でマウンドに上がり無失点に抑えナインとタッチをする田中豊樹（カメラ・中島　傑）

    ５回途中から２番手でマウンドに上がり無失点に抑えナインとタッチをする田中豊樹（カメラ・中島　傑）

　◇６回（両軍０）

　【巨】松原の代打若林三振、坂本中飛、丸二ゴロ

　【ヤ】（投手畠、右翼若林）中村四球、サンタナ三ゴロ併殺打、元山遊ゴロ

　◇７回（巨２、ヤ０）

　【巨】（投手石山、右翼山崎）岡本和四球、ウィーラー右飛、大城の右翼線二塁打で岡本三進、中島の右前安打で岡本和、広岡ともに生還、吉川三振、畠の代打重信二ゴロ

　【ヤ】（投手高梨、捕手小林、一塁広岡、左翼重信）石山の代打内川、塩見、青木３者連続三振

  • ７回から４番手で登板し、３者三振の完璧な救援を見せた高梨雄平（カメラ・泉　貫太）

    ７回から４番手で登板し、３者三振の完璧な救援を見せた高梨雄平（カメラ・泉　貫太）

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手坂本）若林右飛、坂本中前安打、丸三振、岡本和遊飛

  • ８回１死、中前安打を放つ坂本勇人（カメラ・宮崎　亮太）

    ８回１死、中前安打を放つ坂本勇人（カメラ・宮崎　亮太）

　【ヤ】（投手デラロサ）山田二飛、村上三振、オスナ投ゴロ

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手大西）デラロサの代打亀井三振、広岡三ゴロ、小林死球、吉川の右前安打で小林一挙三進、重信一ゴロ

　◇【ヤ】（投手ビエイラ）中村四球、（代走渡辺）山崎の一塁前バントで渡辺二進、元山の代打川端三振、大西の代打坂口一ゴロ

  • ９回、無失点に抑え雄叫びを上げるビエイラ（カメラ・中島　傑）

    ９回、無失点に抑え雄叫びを上げるビエイラ（カメラ・中島　傑）

７回１死二、三塁、詰まりながらも右前にしぶとく落とす逆転の２点打を放つ中島宏之（カメラ・泉　貫太）
先発の直江大輔（カメラ・中島　傑）
５回途中から２番手でマウンドに上がり無失点に抑えナインとタッチをする田中豊樹（カメラ・中島　傑）
７回から４番手で登板し、３者三振の完璧な救援を見せた高梨雄平（カメラ・泉　貫太）
８回１死、中前安打を放つ坂本勇人（カメラ・宮崎　亮太）
すべての写真を見る 7枚

【関連ニュース】

プロ野球特集

巨人

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請