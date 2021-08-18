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【甲子園】第６～８日は連日４試合　決勝は２９日から２８日に再変更

スポーツ報知
# 野球# 高校野球
雨のため全国高校野球選手権第６日が中止となった甲子園球場
雨のため全国高校野球選手権第６日が中止となった甲子園球場

　第１０３回全国高校野球選手権大会の大会本部は１８日、相次ぐ順延と宮崎商と東北学院（宮城）の２校が辞退したことを受け、１９日の第６日から２１日の第８日までは連日４試合にすると発表した。２２日の第９日は３試合で、２３日の第１０日と２４日の第１１日は３回戦各４試合となる。休養日は２６日、決勝は２８日。

　大会本部はこの日、午前６時に休養日を２７日、決勝は２９日と発表していた。

◇１９日

８時

近江（滋賀）―日大東北（福島）

１０時３０分

西日本短大付（福岡）―二松学舎大付（東東京）

１３時

京都国際―前橋育英（群馬）

１５時３０分

作新学院（栃木）―高松商（香川）

◇２０日

８時

樟南（鹿児島）―三重

１０時３０分

日本文理（新潟）―敦賀気比（福井）

１３時

弘前学院聖愛（青森）―石見智翠館（島根）

１５時３０分

浦和学院（埼玉）―日大山形

◇２１日

８時

新田（愛媛）―日本航空（山梨）

１０時３０分

智弁学園（奈良）―横浜（神奈川）

１３時

明桜（秋田）―明徳義塾（高知）

１５時３０分

神戸国大大付（兵庫）―高川学園（山口）

◇２２日

８時

長崎商―専大松戸（千葉）

１０時３０分

沖縄尚学―盛岡大付（岩手）

１３時

大阪桐蔭―近江（滋賀）と日大東北（福島）の勝者

◇２３日

３回戦

◇２４日

３回戦

◇２５日

準々決勝

◇２６日

休養日

◇２７日

準決勝

◇２８日

決勝

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