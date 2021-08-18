【甲子園】第６～８日は連日４試合　決勝は２９日から２８日に再変更

第１０３回全国高校野球選手権大会の大会本部は１８日、相次ぐ順延と宮崎商と東北学院（宮城）の２校が辞退したことを受け、１９日の第６日から２１日の第８日までは連日４試合にすると発表した。２２日の第９日は３試合で、２３日の第１０日と２４日の第１１日は３回戦各４試合となる。休養日は２６日、決勝は２８日。
大会本部はこの日、午前６時に休養日を２７日、決勝は２９日と発表していた。
◇１９日
８時
近江（滋賀）―日大東北（福島）
１０時３０分
西日本短大付（福岡）―二松学舎大付（東東京）
１３時
京都国際―前橋育英（群馬）
１５時３０分
作新学院（栃木）―高松商（香川）
◇２０日
８時
樟南（鹿児島）―三重
１０時３０分
日本文理（新潟）―敦賀気比（福井）
１３時
弘前学院聖愛（青森）―石見智翠館（島根）
１５時３０分
浦和学院（埼玉）―日大山形
◇２１日
８時
新田（愛媛）―日本航空（山梨）
１０時３０分
智弁学園（奈良）―横浜（神奈川）
１３時
明桜（秋田）―明徳義塾（高知）
１５時３０分
神戸国大大付（兵庫）―高川学園（山口）
◇２２日
８時
長崎商―専大松戸（千葉）
１０時３０分
沖縄尚学―盛岡大付（岩手）
１３時
大阪桐蔭―近江（滋賀）と日大東北（福島）の勝者
◇２３日
３回戦
◇２４日
３回戦
◇２５日
準々決勝
◇２６日
休養日
◇２７日
準決勝
◇２８日
決勝