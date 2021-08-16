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【セパ公示】（１６日）ヤクルトが奥川恭伸、ロッテが佐々木朗希の登録を抹消
2021年8月16日 15時28分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
ヤクルト・奥川恭伸
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
なし
【同抹消】
ヤクルト 奥川恭伸投手
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
なし
【同抹消】
▽ロッテ 佐々木朗希投手
▽西武 渡辺勇太朗投手
▽楽天 高田萌生投手
▽日本ハム 万波中正外野手
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