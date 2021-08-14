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【巨人】マルオカで３発！メルセデス６勝目！ワッショイベースボールで連勝…中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
逆転の１１号、ダメ押しの１２号でチームの後半戦開幕２連勝発進に貢献した丸佳浩は丸を２つ作って２本塁打を表現（カメラ・泉　貫太）
逆転の１１号、ダメ押しの１２号でチームの後半戦開幕２連勝発進に貢献した丸佳浩は丸を２つ作って２本塁打を表現（カメラ・泉　貫太）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人６―１中日（１４日・東京ドーム）

　巨人は丸佳浩が２本塁打で４打点の活躍を見せ、さらに岡本和真がリーグ独走の２８号ソロで続いて打ち勝って後半戦連勝スタート。先発のメルセデスは５回を１失点で６勝目（１敗）。６回以降は１イニングずつ４投手が無失点継投。投打がかみ合い、原監督が求める「ワッショイベスボール」の体現となった。

◇１回（中１、巨３）

【中】京田四球、伊藤の捕前バントで京田二進、大島の中前安打で京田一挙生還、ビシエドの右前安打で大島二進、高橋周のとき大島三盗、高橋周、Ａ・マルティネスともに三振

【巨】松原中前安打、坂本四球で松原二進、丸１１号右越３ラン、岡本和四球、ウィーラー三振、大城二ゴロ併殺打

  • １回無死一、二塁、右越えに１１号逆転３ラン本塁打を放った丸佳浩（投手・ロドリゲス、捕手・Aマルティネス）（カメラ・池内　雅彦）

    １回無死一、二塁、右越えに１１号逆転３ラン本塁打を放った丸佳浩（投手・ロドリゲス、捕手・Aマルティネス）（カメラ・池内　雅彦）

1回無死一、二塁、逆転の右越え１１号３ラン本塁打放った丸佳浩（左）を迎える岡本和真（カメラ・関口　俊明）
1回無死一、二塁、逆転の右越え１１号３ラン本塁打放った丸佳浩（左）を迎える岡本和真（カメラ・関口　俊明）

◇２回（両軍０）

【中】堂上三直、加藤翔中飛、ロドリゲス右前安打、京田の右前安打でロドリゲス二進、伊藤三振

【巨】北村三振、吉川右飛、メルセデス左邪飛

◇３回（両軍０）

【中】大島死球、ビシエド二飛、高橋周遊ゴロ併殺打

  • ３回１死一塁、高橋周平の打球を好捕し、遊ゴロ併殺に仕留める坂本勇人

    ３回１死一塁、高橋周平の打球を好捕し、遊ゴロ併殺に仕留める坂本勇人

【巨】松原一ゴロ、坂本三振、丸遊ゴロ

力投する巨人先発投手のメルセデス（カメラ・関口　俊明）
力投する巨人先発投手のメルセデス（カメラ・関口　俊明）

◇４回（両軍０）

【中】Ａ・マルティネス三振、堂上中前安打、加藤翔右飛、ロドリゲス三振

【巨】岡本和三ゴロ、ウィーラー遊ゴロ、大城三振

◇５回（両軍０）

【中】京田遊ゴロ、伊藤中飛、大島中前安打、ビシエド四球で大島二進、高橋周三ゴロ

【巨】北村遊ゴロ、吉川右前安打、メルセデスの代打重信の左前安打で吉川一挙三進、松原のとき重信二盗、松原三振、坂本右飛

◇６回（中０、巨２）

【中】（投手桜井、一塁ウィーラー、左翼重信）Ａ・マルティネス左前安打、堂上遊ゴロ併殺打、加藤翔一ゴロ

  • ６回に２番手で登板した桜井俊貴（カメラ・泉　貫太）

    ６回に２番手で登板した桜井俊貴（カメラ・泉　貫太）

【巨】丸右越１２号本塁打、岡本和四球、ウィーラー死球で岡本和二進、（投手藤嶋）大城の投ゴロを藤嶋が失策し満塁、桜井の代打若林の左前安打で岡本和生還、なお満塁、吉川左飛、重信の左飛でウィーラー本塁を狙うもタッチアウト

  • ６回無死、１２号ソロ本塁打を放った丸佳浩（投手・ロドリゲス、捕手・Aマルティネス）（カメラ・池内　雅彦）

    ６回無死、１２号ソロ本塁打を放った丸佳浩（投手・ロドリゲス、捕手・Aマルティネス）（カメラ・池内　雅彦）

６回無死満塁、左前適時打を放つ代打・若林晃弘（カメラ・池内　雅彦）
６回無死満塁、左前適時打を放つ代打・若林晃弘（カメラ・池内　雅彦）

◇７回（両軍０）

【中】（投手鍵谷、一塁若林）藤嶋の代打福田左飛、京田右前安打、伊藤右邪飛、大島遊ゴロ

  • ７回から３番手で登板した鍵谷陽平（カメラ・泉　貫太）

    ７回から３番手で登板した鍵谷陽平（カメラ・泉　貫太）

【巨】（投手福、左翼福田）松原右前安打、坂本右飛、丸のとき松原けん制タッチアウト、丸三振

◇８回（中０、巨１）

【中】（投手デラロサ、遊撃広岡）ビシエド四球、高橋周二ゴロ併殺打、Ａ・マルティネス中飛

  • ８回から４番手で登板したルビー・デラロサ（カメラ・泉　貫太）

    ８回から４番手で登板したルビー・デラロサ（カメラ・泉　貫太）

【巨】（投手三ツ間、捕手大野奨）岡本和左中間２８号本塁打、デラロサの代打亀井右飛、大城一ゴロ、若林右前安打、吉川遊ゴロ

  • ８回無死、左越えに２８号ソロ本塁打を放った岡本和真（カメラ・池内　雅彦）

    ８回無死、左越えに２８号ソロ本塁打を放った岡本和真（カメラ・池内　雅彦）

◇９回（中０、巨Ｘ）

【中】（投手畠、捕手小林、三塁増田大）堂上左越安打、加藤翔二直、福田三飛、京田四球で堂上二進、大野奨遊飛

試合詳細
逆転の１１号、ダメ押しの１２号でチームの後半戦開幕２連勝発進に貢献した丸佳浩は丸を２つ作って２本塁打を表現（カメラ・泉　貫太）
１回無死一、二塁、右越えに１１号逆転３ラン本塁打を放った丸佳浩（投手・ロドリゲス、捕手・Aマルティネス）（カメラ・池内　雅彦）
1回無死一、二塁、逆転の右越え１１号３ラン本塁打放った丸佳浩（左）を迎える岡本和真（カメラ・関口　俊明）
３回１死一塁、高橋周平の打球を好捕し、遊ゴロ併殺に仕留める坂本勇人
力投する巨人先発投手のメルセデス（カメラ・関口　俊明）
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