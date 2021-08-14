【巨人】マルオカで３発！メルセデス６勝目！ワッショイベースボールで連勝…中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人６―１中日（１４日・東京ドーム）

巨人は丸佳浩が２本塁打で４打点の活躍を見せ、さらに岡本和真がリーグ独走の２８号ソロで続いて打ち勝って後半戦連勝スタート。先発のメルセデスは５回を１失点で６勝目（１敗）。６回以降は１イニングずつ４投手が無失点継投。投打がかみ合い、原監督が求める「ワッショイベスボール」の体現となった。

◇１回（中１、巨３）

【中】京田四球、伊藤の捕前バントで京田二進、大島の中前安打で京田一挙生還、ビシエドの右前安打で大島二進、高橋周のとき大島三盗、高橋周、Ａ・マルティネスともに三振

◇２回（両軍０）

【中】堂上三直、加藤翔中飛、ロドリゲス右前安打、京田の右前安打でロドリゲス二進、伊藤三振

【巨】北村三振、吉川右飛、メルセデス左邪飛

◇３回（両軍０）

【巨】松原一ゴロ、坂本三振、丸遊ゴロ

◇４回（両軍０）

【中】Ａ・マルティネス三振、堂上中前安打、加藤翔右飛、ロドリゲス三振

【巨】岡本和三ゴロ、ウィーラー遊ゴロ、大城三振

◇５回（両軍０）

【巨】北村遊ゴロ、吉川右前安打、メルセデスの代打重信の左前安打で吉川一挙三進、松原のとき重信二盗、松原三振、坂本右飛

◇６回（中０、巨２）

◇７回（両軍０）

【巨】（投手福、左翼福田）松原右前安打、坂本右飛、丸のとき松原けん制タッチアウト、丸三振

◇８回（中０、巨１）