【巨人】マルオカで３発！メルセデス６勝目！ワッショイベースボールで連勝…中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人６―１中日（１４日・東京ドーム）
巨人は丸佳浩が２本塁打で４打点の活躍を見せ、さらに岡本和真がリーグ独走の２８号ソロで続いて打ち勝って後半戦連勝スタート。先発のメルセデスは５回を１失点で６勝目（１敗）。６回以降は１イニングずつ４投手が無失点継投。投打がかみ合い、原監督が求める「ワッショイベスボール」の体現となった。
◇１回（中１、巨３）
【中】京田四球、伊藤の捕前バントで京田二進、大島の中前安打で京田一挙生還、ビシエドの右前安打で大島二進、高橋周のとき大島三盗、高橋周、Ａ・マルティネスともに三振
【巨】松原中前安打、坂本四球で松原二進、丸１１号右越３ラン、岡本和四球、ウィーラー三振、大城二ゴロ併殺打
◇２回（両軍０）
【中】堂上三直、加藤翔中飛、ロドリゲス右前安打、京田の右前安打でロドリゲス二進、伊藤三振
【巨】北村三振、吉川右飛、メルセデス左邪飛
◇３回（両軍０）
【巨】松原一ゴロ、坂本三振、丸遊ゴロ
◇４回（両軍０）
【中】Ａ・マルティネス三振、堂上中前安打、加藤翔右飛、ロドリゲス三振
【巨】岡本和三ゴロ、ウィーラー遊ゴロ、大城三振
◇５回（両軍０）
【巨】北村遊ゴロ、吉川右前安打、メルセデスの代打重信の左前安打で吉川一挙三進、松原のとき重信二盗、松原三振、坂本右飛
◇６回（中０、巨２）
【巨】丸右越１２号本塁打、岡本和四球、ウィーラー死球で岡本和二進、（投手藤嶋）大城の投ゴロを藤嶋が失策し満塁、桜井の代打若林の左前安打で岡本和生還、なお満塁、吉川左飛、重信の左飛でウィーラー本塁を狙うもタッチアウト
◇７回（両軍０）
【巨】（投手福、左翼福田）松原右前安打、坂本右飛、丸のとき松原けん制タッチアウト、丸三振
◇８回（中０、巨１）
◇９回（中０、巨Ｘ）