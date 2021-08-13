【セパ公示】（１３日）　後半戦に向けて、多数の選手登録

◆セ・リーグ

【出場選手登録】

▽巨人 デラロサ投手、今村信貴投手、鍵谷陽平投手、桜井俊貴投手、畠世周投手、ビエイラ投手、高梨雄平投手、大江竜聖投手、山口俊投手、小林誠司捕手、大城卓三捕手、岸田行倫捕手、増田大輝内野手、中島宏之内野手、坂本勇人内野手、岡本和真内野手、吉川尚輝内野手、廣岡大志内野手、若林晃弘内野手、ウィーラー内野手、北村拓己内野手

丸佳浩外野手、亀井善行外野手、松原聖弥外野手、石川慎吾外野手、重信慎之介外野手、岩崎優投手

▽阪神 西勇輝投手、岩貞祐太投手、馬場皐輔投手、二保旭投手、及川雅貴投手、エドワーズ投手、アルカンタラ投手、秋山拓巳投手、齋藤友貴哉投手、青柳晃洋投手、石井大智投手、梅野隆太郎捕手、坂本誠志郎捕手、原口文仁捕手、山本泰寛内野手、木浪聖也内野手、大山悠輔内野手、熊谷敬宥内野手、佐藤輝明内野手、北條史也内野手、糸原健斗内野手、中野拓夢内野手、植田海内野手、近本光司外野手、糸井嘉男外野手、ロハス・ジュニア外野手、サンズ外野手、島田海吏外野手

▽中日 田島慎二投手、又吉克樹投手、柳裕也投手、岡田俊哉投手、祖父江大輔投手、福敬登投手、三ツ間卓也投手、藤嶋健人投手、マルティネス投手、大野奨太捕手、木下拓哉捕手、マルティネス捕手、桂依央利捕手、高松渡内野手、京田陽太内野手、高橋周平内野手、三ツ俣大樹内野手、福田永将内野手、堂上直倫内野手、ビシエド内野手、大島洋平外野手、福留孝介外野手、渡辺勝外野手、伊藤康祐外野手、加藤翔平外野手、武田健吾外野手

▽広島 九里亜蓮投手、森浦大輔投手、大瀬良大地投手、栗林良吏投手、ケムナ誠投手、塹江敦哉投手、島内颯太郎投手、高橋樹也投手、フランスア投手、コルニエル投手、中村奨成捕手、坂倉将吾捕手、磯村嘉孝捕手、石原貴規捕手、曽根海成内野手、上本崇司内野手、田中広輔内野手、安部友裕内野手、菊池涼介内野手、三好匠内野手、林晃汰内野手、小園海斗内野手、鈴木誠也外野手、長野久義外野手、野間峻祥外野手、松山竜平外野手、西川龍馬外野手

【同抹消】

なし

◆パ・リーグ

【出場選手登録】

▽ソフトバンク 津森宥紀投手、東浜巨投手、岩嵜翔投手、甲斐野央投手、和田毅投手、田中正義投手、高橋礼投手、石川柊太投手、マルティネス投手、尾形崇斗投手、千賀滉大投手、板東湧梧投手、嘉弥真新也投手、松本裕樹投手、笠谷俊介投手、高谷裕亮捕手、甲斐拓也捕手、栗原陵矢捕手、谷川原健太捕手、川瀬晃内野手、松田宣浩内野手、今宮健太内野手、明石健志内野手、周東佑京内野手、三森大貴内野手、中村晃外野手、柳田悠岐外野手、長谷川勇也外野手、デスパイネ外野手、真砂勇介外野手、アルバレス外野手

▽ロッテ 佐々木千隼投手、美馬学投手、二木康太投手、東妻勇輔投手、小野郁投手、ハーマン投手、田中靖洋投手、中村稔弥投手、益田直也投手、フローレス投手、国吉佑樹投手、田村龍弘捕手、佐藤都志也捕手、加藤匠馬捕手、藤岡裕大内野手、安田尚憲内野手、中村奨吾内野手、三木亮内野手、レアード内野手、エチェバリア内野手、小川龍成内野手、荻野貴司外野手、藤原恭大外野手、角中勝也外野手、岡大海外野手、高部瑛斗外野手、山口航輝外野手、和田康士朗外野手

▽西武 増田達至投手、松本航投手、十亀剣投手、平井克典投手、森脇亮介投手、ギャレット投手、武隈祥太投手、平良海馬投手、水上由伸投手、ダーモディ投手、岡田雅利捕手、森友哉捕手、齊藤誠人捕手、山川穂高内野手、外崎修汰内野手、源田壮亮内野手、平沼翔太内野手、呉念庭内野手、山田遥楓内野手、中村剛也内野手、栗山巧外野手、金子侑司外野手、愛斗外野手、熊代聖人外野手、岸潤一郎外野手、川越誠司外野手

▽楽天 松井裕樹投手、岸孝之投手、涌井秀章投手、安楽智大投手、牧田和久投手、酒居知史投手、福井優也投手、ブセニッツ投手、宋家豪投手、高田萌生投手、瀧中瞭太投手、西口直人投手、太田光捕手、炭谷銀仁朗捕手、田中貴也捕手、小深田大翔内野手、浅村栄斗内野手、茂木栄五郎内野手、鈴木大地内野手、ディクソン内野手、黒川史陽内野手、山崎剛内野手、村林一輝内野手、オコエ瑠偉外野手、辰己涼介外野手、カスティーヨ外野手、岡島豪郎外野手、島内宏明外野手、

▽日本ハム 加藤貴之投手、上沢直之投手、宮西尚生投手、井口和朋投手、村田透投手、立野和明投手、堀瑞輝投手、秋吉亮投手、ロドリゲス投手、玉井大翔投手、杉浦稔大投手、清水優心捕手、郡拓也捕手、石川亮捕手、杉谷拳士内野手、中島卓也内野手、渡辺諒内野手、野村佑希内野手、谷内亮太内野手、石井一成内野手、ロドリゲス内野手、高濱祐仁内野手、王柏融外野手、大田泰示外野手、西川遥輝外野手、近藤健介外野手、淺間大基外野手、万波中正外野手

▽オリックス 宮城大弥投手、平野佳投手、増井浩俊投手、能見篤史投手、富山凌雅投手、沢田圭佑投手、ヒギンス投手、山田修義投手、漆原大晟投手、吉田凌投手、若月健矢捕手、伏見寅威捕手、頓宮裕真捕手、安達了一内野手、福田周平内野手、西野真弘内野手、紅林弘太郎内野手、山足達也内野手、宜保翔内野手、宗佑磨外野手、後藤駿太外野手、ジョーンズ外野手、吉田正尚外野手、来田涼斗外野手、小田裕也外野手、Ｔ－岡田外野手、杉本裕太郎外野手

【同抹消】

なし