【甲子園】大阪桐蔭と東海大菅生が初戦で激突　組み合わせ決定

第１０３回全国高校野球選手権大会（９～２５日・甲子園）の組み合わせ抽選会が３日、オンラインで行われ、対戦カードが以下の通り決まった。
◇第１日（９日）
▽１回戦
日大山形（山形）―米子東（鳥取）
新田（愛媛）―静岡（静岡）
東明館（佐賀）―日本航空（山梨）
◇第２日（１０日）
智弁学園（奈良）―倉敷商（岡山）
広島新庄（広島）―横浜（神奈川）
高岡商（富山）―松商学園（長野）
東北学院（宮城）―愛工大名電（愛知）
◇第３日（１１日）
明桜（秋田）―帯広農（北北海道）
県岐阜商（岐阜）―明徳義塾（高知）
神戸国際大付（兵庫）―北海（南北海道）
小松大谷（石川）―高川学園（山口）
◇第４日（１２日）
長崎商（長崎）―熊本工（熊本）
専大松戸（千葉）―明豊（大分）
阿南光（徳島）―沖縄尚学（沖縄）
鹿島学園（茨城）―盛岡大付（岩手）
◇第５日（１３日）
大阪桐蔭（大阪）―東海大菅生（西東京）
近江（滋賀）―日大東北（福島）
▽２回戦
西日本短大付（福岡）―二松学舎大付（東東京）
京都国際（京都）―前橋育英（群馬）
◇第６日（１４日）
智弁和歌山（和歌山）―宮崎商（宮崎）
作新学院（栃木）―高松商（香川）
樟南（鹿児島）―三重（三重）
日本文理（新潟）―敦賀気比（福井）
◇第７日（１５日）
弘前学院聖愛（青森）―石見智翠館（島根）
浦和学院（埼玉）―第１日第１試合の勝者