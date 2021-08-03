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【甲子園】大阪桐蔭と東海大菅生が初戦で激突　組み合わせ決定

スポーツ報知
# 野球# 高校野球
甲子園球場
甲子園球場

　第１０３回全国高校野球選手権大会（９～２５日・甲子園）の組み合わせ抽選会が３日、オンラインで行われ、対戦カードが以下の通り決まった。

　◇第１日（９日）

　▽１回戦

日大山形（山形）―米子東（鳥取）

新田（愛媛）―静岡（静岡）

東明館（佐賀）―日本航空（山梨）

　◇第２日（１０日）

智弁学園（奈良）―倉敷商（岡山）

広島新庄（広島）―横浜（神奈川）

高岡商（富山）―松商学園（長野）

東北学院（宮城）―愛工大名電（愛知）

　◇第３日（１１日）

明桜（秋田）―帯広農（北北海道）

県岐阜商（岐阜）―明徳義塾（高知）

神戸国際大付（兵庫）―北海（南北海道）

小松大谷（石川）―高川学園（山口）

　◇第４日（１２日）

長崎商（長崎）―熊本工（熊本）

専大松戸（千葉）―明豊（大分）

阿南光（徳島）―沖縄尚学（沖縄）

鹿島学園（茨城）―盛岡大付（岩手）

　◇第５日（１３日）

大阪桐蔭（大阪）―東海大菅生（西東京）

近江（滋賀）―日大東北（福島）

　▽２回戦

西日本短大付（福岡）―二松学舎大付（東東京）

京都国際（京都）―前橋育英（群馬）

　◇第６日（１４日）

智弁和歌山（和歌山）―宮崎商（宮崎）

作新学院（栃木）―高松商（香川）

樟南（鹿児島）―三重（三重）

日本文理（新潟）―敦賀気比（福井）

　◇第７日（１５日）

弘前学院聖愛（青森）―石見智翠館（島根）

浦和学院（埼玉）―第１日第１試合の勝者

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