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スケートボード・ストリート女子で中山楓奈が銅メダル！
2021年7月26日 13時30分
スポーツ報知
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# 東京2020
# 五輪スケボー
女子ストリート予選 笑顔を見せる中山楓奈（ロイター）
◆東京五輪 スケートボード・ストリート女子（２６日・有明アーバンスポーツパーク）
五輪新種目のスケートボード・ストリート女子決勝で中山楓奈が銅
メダルを獲得した。予選を首位で突破していた。
試合結果
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