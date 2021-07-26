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スケートボード・ストリート女子で中山楓奈が銅メダル！

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# スポーツ# その他スポーツ# 東京2020# 五輪スケボー
女子ストリート予選 笑顔を見せる中山楓奈（ロイター）
女子ストリート予選 笑顔を見せる中山楓奈（ロイター）

◆東京五輪　スケートボード・ストリート女子（２６日・有明アーバンスポーツパーク）

　五輪新種目のスケートボード・ストリート女子決勝で中山楓奈が銅

メダルを獲得した。予選を首位で突破していた。

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