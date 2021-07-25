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【侍ジャパン】五輪開幕前最後の強化試合・巨人戦で快勝…試合経過

スポーツ報知
# 野球# プロ野球# 巨人# 東京2020# 五輪野球

◆ＥＮＥＯＳ侍ジャパン強化試合　侍ジャパン５―０巨人（２５日・楽天生命）

　侍ジャパンが、五輪開幕前最後の強化試合となる巨人戦で快勝した。打線が１１安打で５得点を奪うと、投げては田中将大（楽天）、伊藤大海（日本ハム）、大野雄大（中日）、岩崎優（阪神）、平良海馬（西武）、栗林良吏（広島）の６投手が２安打無失点でつないだ。

　◇１回（日本１、巨人０）

　【日】山田中前安打、源田の投前バントを直江が一塁に入った北村へ悪送球し山田三進、吉田正の二ゴロ併殺打で山田生還、鈴木誠左翼線二塁打、浅村二ゴロ

  • １回無死、中前安打を放つ山田哲人（右、投手・直江大輔、捕手・小林誠司）

    １回無死、中前安打を放つ山田哲人（右、投手・直江大輔、捕手・小林誠司）

　【巨】松原二ゴロ、ウィーラー三ゴロ、丸二ゴロ

  • 力投する先発・田中将大　

    力投する先発・田中将大　

　◇２回（両軍０）

　【日】柳田一ゴロ、菊池涼中飛、村上右翼線二塁打、梅野三振

　【巨】岡本和二飛、大城二ゴロ、中島右前安打、北村三振

　◇３回（両軍０）

　【日】山田三ゴロ、源田一塁内野安打、吉田正のとき源田二盗、吉田正中飛、鈴木誠遊ゴロ

  • ３回１死一塁、打者・吉田正尚のとき、二盗を決める源田壮亮（左、右は遊撃手・湯浅大）（

    ３回１死一塁、打者・吉田正尚のとき、二盗を決める源田壮亮（左、右は遊撃手・湯浅大）（

　【巨】小林二ゴロ、湯浅三振、（投手伊藤）松原三振

  • ３回２死、笑顔で降板する侍ジャパン先発投手の田中将大

    ３回２死、笑顔で降板する侍ジャパン先発投手の田中将大

　◇４回（両軍０）

　【日】浅村一邪飛、柳田、菊池涼ともに三振

　【巨】ウィーラー二ゴロ、丸四球、岡本和遊ゴロ併殺打

  • ４回１死１塁、岡本和真（左）を遊ゴロ併殺打に打ち取る伊藤大海　

    ４回１死１塁、岡本和真（左）を遊ゴロ併殺打に打ち取る伊藤大海　

　◇５回（両軍０）

　【日】村上三振、梅野中飛、山田三ゴロ

　【巨】（投手大野雄）大城二ゴロ、中島三振、北村右中間三塁打、小林三振

  • ５回に３番手で登板した大野雄大

    ５回に３番手で登板した大野雄大

５回２死、北村拓己が右翼へ三塁打を放ち二塁ベースを蹴る　
５回２死、北村拓己が右翼へ三塁打を放ち二塁ベースを蹴る　

　 ◇６回（日本３、巨人０）

　【日】（投手平内）源田中前安打、吉田正の右前安打で源田一挙三進、鈴木誠遊飛、浅村の左翼線二塁打で源田生還、吉田正三進、柳田の右前安打で吉田正生還、浅村三進、菊池涼の一前スクイズバントを中島が野選で本塁へ送球し吉田正生還、柳田二進、（投手田中豊）村上四球で満塁、梅野遊ゴロ併殺打

  • ６回１死二、三塁、柳田悠岐が右前適時打を放つ　

    ６回１死二、三塁、柳田悠岐が右前適時打を放つ　

６回１死一、三塁、菊池涼介のセーフティスクイズで生還しナインに出迎えられる浅村栄斗（右）
６回１死一、三塁、菊池涼介のセーフティスクイズで生還しナインに出迎えられる浅村栄斗（右）

　【巨】湯浅左飛、松原、ウィーラーともに右飛

　◇７回（日本１、巨人０）

　【日】（投手今村、左翼重信）山田右中間二塁打、源田の投前バントで山田三進、吉田正の右前安打で山田生還、鈴木誠三振、浅村四球で鈴木誠二進、柳田の代打近藤二ゴロ

　【巨】（投手岩崎、捕手甲斐、中堅近藤）丸二ゴロ、岡本和右飛、大城の代打広岡三振

  • ７回から登板した岩崎優

    ７回から登板した岩崎優

　◇８回（両軍０）

　【日】（投手古川、三塁広岡、中堅立岡）菊池涼遊ゴロ、村上左前安打、甲斐の投ゴロで村上二進、山田左飛

　【巨】（投手平良、一塁村上、二塁浅村、三塁源田、遊撃坂本）中島遊ゴロ、北村三振、小林の代打若林二ゴロ

  • ８回から登板した平良海馬（カメラ・義村　治子）　

    ８回から登板した平良海馬（カメラ・義村　治子）　

　◇９回（両軍０）

　【日】（投手桜井、捕手岸田、一塁北村、二塁若林）源田投ゴロ、吉田正二ゴロ、鈴木誠三振

　【巨】（投手栗林）湯浅三振、松原二ゴロ、重信三振

  • ９回の１イニングを無失点に抑えた栗林良吏　

    ９回の１イニングを無失点に抑えた栗林良吏　

１回無死、中前安打を放つ山田哲人（右、投手・直江大輔、捕手・小林誠司）
力投する先発・田中将大　
３回１死一塁、打者・吉田正尚のとき、二盗を決める源田壮亮（左、右は遊撃手・湯浅大）（
３回２死、笑顔で降板する侍ジャパン先発投手の田中将大
４回１死１塁、岡本和真（左）を遊ゴロ併殺打に打ち取る伊藤大海　
５回に３番手で登板した大野雄大
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