【侍ジャパン】五輪開幕前最後の強化試合・巨人戦で快勝…試合経過

◆ＥＮＥＯＳ侍ジャパン強化試合 侍ジャパン５―０巨人（２５日・楽天生命）
侍ジャパンが、五輪開幕前最後の強化試合となる巨人戦で快勝した。打線が１１安打で５得点を奪うと、投げては田中将大（楽天）、伊藤大海（日本ハム）、大野雄大（中日）、岩崎優（阪神）、平良海馬（西武）、栗林良吏（広島）の６投手が２安打無失点でつないだ。
◇１回（日本１、巨人０）
【日】山田中前安打、源田の投前バントを直江が一塁に入った北村へ悪送球し山田三進、吉田正の二ゴロ併殺打で山田生還、鈴木誠左翼線二塁打、浅村二ゴロ
◇２回（両軍０）
【日】柳田一ゴロ、菊池涼中飛、村上右翼線二塁打、梅野三振
【巨】岡本和二飛、大城二ゴロ、中島右前安打、北村三振
◇３回（両軍０）
◇４回（両軍０）
【日】浅村一邪飛、柳田、菊池涼ともに三振
◇５回（両軍０）
【日】村上三振、梅野中飛、山田三ゴロ
◇６回（日本３、巨人０）
【日】（投手平内）源田中前安打、吉田正の右前安打で源田一挙三進、鈴木誠遊飛、浅村の左翼線二塁打で源田生還、吉田正三進、柳田の右前安打で吉田正生還、浅村三進、菊池涼の一前スクイズバントを中島が野選で本塁へ送球し吉田正生還、柳田二進、（投手田中豊）村上四球で満塁、梅野遊ゴロ併殺打
【巨】湯浅左飛、松原、ウィーラーともに右飛
◇７回（日本１、巨人０）
【日】（投手今村、左翼重信）山田右中間二塁打、源田の投前バントで山田三進、吉田正の右前安打で山田生還、鈴木誠三振、浅村四球で鈴木誠二進、柳田の代打近藤二ゴロ
◇８回（両軍０）
【日】（投手古川、三塁広岡、中堅立岡）菊池涼遊ゴロ、村上左前安打、甲斐の投ゴロで村上二進、山田左飛
◇９回（両軍０）
【日】（投手桜井、捕手岸田、一塁北村、二塁若林）源田投ゴロ、吉田正二ゴロ、鈴木誠三振