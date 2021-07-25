【侍ジャパン】五輪開幕前最後の強化試合・巨人戦で快勝…試合経過

◆ＥＮＥＯＳ侍ジャパン強化試合 侍ジャパン５―０巨人（２５日・楽天生命）

侍ジャパンが、五輪開幕前最後の強化試合となる巨人戦で快勝した。打線が１１安打で５得点を奪うと、投げては田中将大（楽天）、伊藤大海（日本ハム）、大野雄大（中日）、岩崎優（阪神）、平良海馬（西武）、栗林良吏（広島）の６投手が２安打無失点でつないだ。

◇１回（日本１、巨人０）

◇２回（両軍０）

【日】柳田一ゴロ、菊池涼中飛、村上右翼線二塁打、梅野三振

【巨】岡本和二飛、大城二ゴロ、中島右前安打、北村三振

◇３回（両軍０）

◇４回（両軍０）

【日】浅村一邪飛、柳田、菊池涼ともに三振

◇５回（両軍０）

【日】村上三振、梅野中飛、山田三ゴロ

【巨】（投手大野雄）大城二ゴロ、中島三振、北村右中間三塁打、小林三振 ５回に３番手で登板した大野雄大

◇６回（日本３、巨人０）

【巨】湯浅左飛、松原、ウィーラーともに右飛

◇７回（日本１、巨人０）

【日】（投手今村、左翼重信）山田右中間二塁打、源田の投前バントで山田三進、吉田正の右前安打で山田生還、鈴木誠三振、浅村四球で鈴木誠二進、柳田の代打近藤二ゴロ

【巨】（投手岩崎、捕手甲斐、中堅近藤）丸二ゴロ、岡本和右飛、大城の代打広岡三振 ７回から登板した岩崎優

◇８回（両軍０）

【日】（投手古川、三塁広岡、中堅立岡）菊池涼遊ゴロ、村上左前安打、甲斐の投ゴロで村上二進、山田左飛

◇９回（両軍０）

【日】（投手桜井、捕手岸田、一塁北村、二塁若林）源田投ゴロ、吉田正二ゴロ、鈴木誠三振