注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
■HOME■ TOKYO 2020 ニュース コラム 日程・結果 競技 写真特集 エンタメ 社会 パラリンピック

【開会式】選手入場使用１９曲一覧…ドラクエなどゲームＢＧＭ続々にネット興奮「胸アツ」「神」

スポーツ報知
# 芸能# 五輪その他# 五輪エンタメ
ゲームＢＧＭに乗せて入場する選手たち（ロイター）
ゲームＢＧＭに乗せて入場する選手たち（ロイター）

◆東京五輪　開会式（２３日・国立競技場）

　ドラクエで入場行進開始―。東京五輪の開会式で、出場選手の入場行進がスタート。最初の入場曲はオーケストラの「ドラゴンクエスト・ロトのテーマ」にのせて発祥国のギリシャから国立競技場に入った。

　難民選手団の後は、日本語のアイウエオ順で、アイスランドから入場。プラカードはマンガの吹き出し風に国・地域の名前が書かれ、ドラクエ以降の音楽も「ファイナルファンタジー」や「モンスターハンター」など、１９の人気ゲーム音楽が使用された。入場行進は２０６の国・地域が行い、日本は最後に登場となる。

　聞き慣れた音楽が流れる度に、ツイッター上では次々と興奮のツイート。「胸アツすぎる」「旅立ちの風流れたの神すぎでしょ」「入場曲はゲームＢＧＭで、周りで手振って踊ってる人の衣装は漫画モチーフってのが日本ぽくて好きだわ」などのコメントがつぶやかれていた。

　【使用曲一覧】

　ドラゴンクエスト「序曲：ロトのテーマ」

　ファイナルファンタジー「勝利のファンファーレ」

　テイルズオブシリーズ「スレイのテーマ～導師～」

　モンスターハンター「英雄の証」

　キングダムハーツ「Ｏｌｙｍｐｕｓ　Ｃｏｌｉｓｅｕｍ」

　クロノ・トリガー「カエルのテーマ」

　エースコンバット「Ｆｉｒｓｔ　Ｆｌｉｇｈｔ」

　テイルズオブシリーズ「王都－威風堂々」

　モンスターハンター「旅立ちの風」

　クロノ・トリガー「ロボのテーマ」

　ソニック・ザ・ヘッジホッグ「Ｓｔａｒ　Ｌｉｇｈｔ　Ｚｏｎｅ」

　ウイニングイレブン（Ｐｒｏ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　Ｓｏｃｃｅｒ）「ｅＦｏｏｔｂａｌｌ　ｗａｌｋ－ｏｎ　ｔｈｅｍｅ」

　ファイナルファンタジー「ＭＡＩＮ　ＴＨＥＭＥ」

　ファンタシースターユニバース「Ｇｕａｒｄｉａｎｓ」

　キングダムハーツ「Ｈｅｒｏ’ｓ　Ｆａｎｆａｒｅ」

　グラディウス（Ｎｅｍｅｓｉｓ）「０１　ＡＣＴ　Ⅰ－１」

　ＮｉｅＲ「イニシエノウタ」

　サガシリーズ「魔界吟遊詩－　サガシリーズメドレー２０１６　」

　ソウルキャリバー「Ｔｈｅ　Ｂｒａｖｅ　Ｎｅｗ　Ｓｔａｇｅ　ｏｆ　Ｈｉｓｔｏｒｙ」

【関連ニュース】

芸能

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

宝塚歌劇特集

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請