【開会式】選手入場使用１９曲一覧…ドラクエなどゲームＢＧＭ続々にネット興奮「胸アツ」「神」

◆東京五輪 開会式（２３日・国立競技場）

ドラクエで入場行進開始―。東京五輪の開会式で、出場選手の入場行進がスタート。最初の入場曲はオーケストラの「ドラゴンクエスト・ロトのテーマ」にのせて発祥国のギリシャから国立競技場に入った。

難民選手団の後は、日本語のアイウエオ順で、アイスランドから入場。プラカードはマンガの吹き出し風に国・地域の名前が書かれ、ドラクエ以降の音楽も「ファイナルファンタジー」や「モンスターハンター」など、１９の人気ゲーム音楽が使用された。入場行進は２０６の国・地域が行い、日本は最後に登場となる。

聞き慣れた音楽が流れる度に、ツイッター上では次々と興奮のツイート。「胸アツすぎる」「旅立ちの風流れたの神すぎでしょ」「入場曲はゲームＢＧＭで、周りで手振って踊ってる人の衣装は漫画モチーフってのが日本ぽくて好きだわ」などのコメントがつぶやかれていた。

【使用曲一覧】

ドラゴンクエスト「序曲：ロトのテーマ」

ファイナルファンタジー「勝利のファンファーレ」

テイルズオブシリーズ「スレイのテーマ～導師～」

モンスターハンター「英雄の証」

キングダムハーツ「Ｏｌｙｍｐｕｓ Ｃｏｌｉｓｅｕｍ」

クロノ・トリガー「カエルのテーマ」

エースコンバット「Ｆｉｒｓｔ Ｆｌｉｇｈｔ」

テイルズオブシリーズ「王都－威風堂々」

モンスターハンター「旅立ちの風」

クロノ・トリガー「ロボのテーマ」

ソニック・ザ・ヘッジホッグ「Ｓｔａｒ Ｌｉｇｈｔ Ｚｏｎｅ」

ウイニングイレブン（Ｐｒｏ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ Ｓｏｃｃｅｒ）「ｅＦｏｏｔｂａｌｌ ｗａｌｋ－ｏｎ ｔｈｅｍｅ」

ファイナルファンタジー「ＭＡＩＮ ＴＨＥＭＥ」

ファンタシースターユニバース「Ｇｕａｒｄｉａｎｓ」

キングダムハーツ「Ｈｅｒｏ’ｓ Ｆａｎｆａｒｅ」

グラディウス（Ｎｅｍｅｓｉｓ）「０１ ＡＣＴ Ⅰ－１」

ＮｉｅＲ「イニシエノウタ」

サガシリーズ「魔界吟遊詩－ サガシリーズメドレー２０１６ 」

ソウルキャリバー「Ｔｈｅ Ｂｒａｖｅ Ｎｅｗ Ｓｔａｇｅ ｏｆ Ｈｉｓｔｏｒｙ」