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土曜函館の注目新馬１７日５Ｒ・ダート１０００メートル

スポーツ報知
# 競馬

★ダンスウィズジョイ（牝、父シニスターミニスター、母タイニーダンサー、美浦・伊藤圭三厩舎）

　サウスヴィグラス産駒の母は２歳時、エーデルワイス賞、北海道２歳優駿を快勝。その後も関東オークス優勝、ブリーダーズゴールド２着など、交流重賞で活躍した砂の強豪だった。

　本馬は６月３日に外厩・吉澤ステーブルＥＡＳＴから美浦入りし、追い切り５本。函館に移動後も、併せ馬で追われて態勢は万全だ。ダートの猛者が織り込まれた血統構成。牝馬相手の一戦で当然主力視する。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

オンリーオピニオン◇１０日福島５Ｒ芝１８００（真歌トレーニングパーク）

フミバレンタイン　◇１０日福島６Ｒ芝１２００（ノーザンファーム天栄）

サイード　　　　　◇１０日小倉５Ｒ芝１２００（大山ヒルズ）

イチローイチロー　◇１０日函館５Ｒ芝１２００（浦河町）

トーセンクレセント◇１１日福島５Ｒ芝２０００（エスティファーム小見川）

ケッツァー　　　　◇１１日福島６Ｒ芝１２００（ビッグレッドファーム明和）

ピースオブエイト　◇１１日小倉５Ｒ芝１８００（ノーザンファームしがらき）

テイエムスパーダ　◇１１日小倉６Ｒ芝１２００（ムロタホーストレーニング）

エクラノーブル　　◇１１日函館５Ｒ芝１８００（社台ファーム）

出馬表

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