土曜函館の注目新馬１７日５Ｒ・ダート１０００メートル

★ダンスウィズジョイ（牝、父シニスターミニスター、母タイニーダンサー、美浦・伊藤圭三厩舎）
サウスヴィグラス産駒の母は２歳時、エーデルワイス賞、北海道２歳優駿を快勝。その後も関東オークス優勝、ブリーダーズゴールド２着など、交流重賞で活躍した砂の強豪だった。
本馬は６月３日に外厩・吉澤ステーブルＥＡＳＴから美浦入りし、追い切り５本。函館に移動後も、併せ馬で追われて態勢は万全だ。ダートの猛者が織り込まれた血統構成。牝馬相手の一戦で当然主力視する。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
オンリーオピニオン◇１０日福島５Ｒ芝１８００（真歌トレーニングパーク）
フミバレンタイン ◇１０日福島６Ｒ芝１２００（ノーザンファーム天栄）
サイード ◇１０日小倉５Ｒ芝１２００（大山ヒルズ）
イチローイチロー ◇１０日函館５Ｒ芝１２００（浦河町）
トーセンクレセント◇１１日福島５Ｒ芝２０００（エスティファーム小見川）
ケッツァー ◇１１日福島６Ｒ芝１２００（ビッグレッドファーム明和）
ピースオブエイト ◇１１日小倉５Ｒ芝１８００（ノーザンファームしがらき）
テイエムスパーダ ◇１１日小倉６Ｒ芝１２００（ムロタホーストレーニング）
エクラノーブル ◇１１日函館５Ｒ芝１８００（社台ファーム）