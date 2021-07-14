【巨人】リリーフ陣粘れず連夜の２ケタ失点…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人７―１１ヤクルト（１４日・東京ドーム）

巨人がヤクルトに連敗し前半戦を終えた。先発の山口が初回に４点を失ったが３回に岡本のセ・リーグ単独トップに返り咲く２７号２ランで一時は同点。主砲の打点は１２球団トップを独走し「８０」に到達した。しかし畠らリリーフ陣が踏ん張れず終わってみれば２年ぶりの２試合連続２ケタ失点。阪神も敗れたため２ゲーム差はキープした。後半戦は東京五輪閉幕後、８月１３日の中日戦（東京Ｄ）からスタートする。

【試合経過】

◇１回（ヤ４、巨２）

◇２回（両軍０）

【ヤ】田口投手内野安打、塩見三振、青木右飛、山田四球で田口二進、（投手今村、二塁若林）村上三振

【巨】小林一邪飛、若林左前安打、松原二ゴロ併殺打

◇３回（ヤ０、巨２）

【ヤ】オスナ三振、中村中前安打、サンタナの中前安打で中村二進、吉田成、田口ともに三振

◇４回（ヤ１、巨０）

【ヤ】塩見三振、青木二ゴロ、山田四球、村上の中前安打で山田一挙三進、オスナの中前安打で山田生還、村上二進、（投手田中豊）中村四球で満塁、サンタナ三振

【巨】（投手スアレス）田中豊の代打広岡遊飛、小林四球、若林の一ゴロで小林二封、松原三振

◇５回（両軍０）

【ヤ】（投手畠）吉田成遊ゴロ、スアレス右飛、塩見三振

【巨】坂本右飛、丸中前安打、岡本和四球で丸二進、ウィーラー四球で満塁、中島遊ゴロ併殺打

◇６回（ヤ３、巨０）

◇７回（ヤ３、巨０）

【巨】（投手石山、左翼山崎、右翼渡辺）坂本中前安打、丸三振、岡本和右飛、ウィーラーの左中間二塁打で坂本三進、中島右飛

◇８回（両軍０）

【巨】（投手清水、遊撃元山）重信二ゴロ、大城三振、若林遊ゴロ

◇９回（ヤ０、巨３）