注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 東京五輪 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【巨人】リリーフ陣粘れず連夜の２ケタ失点…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
９回２死一、二塁、ウィーラーは２点適時二塁打を放つ（カメラ・堺　恒志）
９回２死一、二塁、ウィーラーは２点適時二塁打を放つ（カメラ・堺　恒志）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人７―１１ヤクルト（１４日・東京ドーム）

　巨人がヤクルトに連敗し前半戦を終えた。先発の山口が初回に４点を失ったが３回に岡本のセ・リーグ単独トップに返り咲く２７号２ランで一時は同点。主砲の打点は１２球団トップを独走し「８０」に到達した。しかし畠らリリーフ陣が踏ん張れず終わってみれば２年ぶりの２試合連続２ケタ失点。阪神も敗れたため２ゲーム差はキープした。後半戦は東京五輪閉幕後、８月１３日の中日戦（東京Ｄ）からスタートする。

　【試合経過】

　◇１回（ヤ４、巨２）

　【ヤ】塩見中前安打、青木のとき捕逸で塩見二進、青木の中飛で塩見三進、山田四球、村上の二ゴロで塩見生還、山田二進、オスナの左前安打で山田三進、中村四球で満塁、サンタナの左翼線二塁打で走者一掃、吉田成三振

  • １回１死一、三塁、村上宗隆の二塁ゴロで先制点を許し、肩を落とす先発投手の山口俊（カメラ・関口　俊明）

    １回１死一、三塁、村上宗隆の二塁ゴロで先制点を許し、肩を落とす先発投手の山口俊（カメラ・関口　俊明）

　【巨】松原左前安打、坂本の左中間二塁打で松原三進、丸四球で満塁、岡本和右飛、なお満塁、ウィーラー三振、中島中前安打で松原、坂本ともに生還、丸二進、北村の遊ゴロで中島二封

  • １回２死満塁、中島宏之は中前に２点適時打を放つ（カメラ・堺　恒志）

    １回２死満塁、中島宏之は中前に２点適時打を放つ（カメラ・堺　恒志）

　◇２回（両軍０）

　【ヤ】田口投手内野安打、塩見三振、青木右飛、山田四球で田口二進、（投手今村、二塁若林）村上三振

　【巨】小林一邪飛、若林左前安打、松原二ゴロ併殺打

　◇３回（ヤ０、巨２）

　【ヤ】オスナ三振、中村中前安打、サンタナの中前安打で中村二進、吉田成、田口ともに三振

　【巨】坂本三振、丸中前安打、岡本和右越２７号２ラン、ウィーラー遊ゴロ、中島三振

  • ３回１死一塁、岡本和真が右越えに同点２ラン本塁打を放ち、ベンチ前でナインとタッチを交わす岡本和真（手前）と丸佳浩（カメラ・竜田　卓）

    ３回１死一塁、岡本和真が右越えに同点２ラン本塁打を放ち、ベンチ前でナインとタッチを交わす岡本和真（手前）と丸佳浩（カメラ・竜田　卓）

　◇４回（ヤ１、巨０）

　【ヤ】塩見三振、青木二ゴロ、山田四球、村上の中前安打で山田一挙三進、オスナの中前安打で山田生還、村上二進、（投手田中豊）中村四球で満塁、サンタナ三振

　【巨】（投手スアレス）田中豊の代打広岡遊飛、小林四球、若林の一ゴロで小林二封、松原三振

　◇５回（両軍０）

　【ヤ】（投手畠）吉田成遊ゴロ、スアレス右飛、塩見三振

　【巨】坂本右飛、丸中前安打、岡本和四球で丸二進、ウィーラー四球で満塁、中島遊ゴロ併殺打

　◇６回（ヤ３、巨０）

　【ヤ】青木右前安打、山田死球で青木二進、村上三邪飛、オスナ左中間９号３ラン、中村三ゴロ、サンタナ一邪飛

  • ６回１死一、二塁、オスナに９号３ランを浴びた畠世周（カメラ・堺　恒志）

    ６回１死一、二塁、オスナに９号３ランを浴びた畠世周（カメラ・堺　恒志）

　【巨】（投手今野）畠の代打重信左中間二塁打、小林の代打大城三振、若林三邪飛、松原遊ゴロ

  • ６回無死、重信慎之介は左翼線に二塁打を放つ（カメラ・堺　恒志）

    ６回無死、重信慎之介は左翼線に二塁打を放つ（カメラ・堺　恒志）

　◇７回（ヤ３、巨０）

　【ヤ】（投手高梨、捕手大城、右翼重信）吉田成左中間二塁打、今野の代打嶋一飛、塩見のとき暴投で吉田成三進、塩見三振、青木の中前安打で吉田成生還、（代走山崎）山田のとき山崎二盗、山田四球、村上四球で満塁、（投手戸根）オスナ四球で山崎生還、なお満塁、中村四球で山田生還、なお満塁、（投手鍵谷）サンタナの二ゴロで中村二封

  • ７回２死満塁、中村悠平に２者連続となる押し出し四球を与え降板する６番手・戸根千明（カメラ・竜田　卓）

    ７回２死満塁、中村悠平に２者連続となる押し出し四球を与え降板する６番手・戸根千明（カメラ・竜田　卓）

　【巨】（投手石山、左翼山崎、右翼渡辺）坂本中前安打、丸三振、岡本和右飛、ウィーラーの左中間二塁打で坂本三進、中島右飛

　◇８回（両軍０）

　【ヤ】（投手大江）吉田成遊ゴロ、石山の代打内川三振、塩見四球、山崎四球で塩見二進、山田三振

  • ８回に登板する８番手・大江竜聖（カメラ・竜田　卓）

    ８回に登板する８番手・大江竜聖（カメラ・竜田　卓）

　【巨】（投手清水、遊撃元山）重信二ゴロ、大城三振、若林遊ゴロ

　◇９回（ヤ０、巨３）

　【ヤ】（投手デラロサ）村上三振、オスナ四球、（代走荒木）中村四球で荒木二進、渡辺二飛、清水の代打川端三振

  • ９回に９番手で登板したデラロサ（カメラ・関口　俊明）

    ９回に９番手で登板したデラロサ（カメラ・関口　俊明）

　【巨】（投手マクガフ、一塁荒木）デラロサの代打亀井一ゴロ、坂本四球（代走湯浅）、丸三振、岡本和四球で湯浅二進（代走増田大）、ウィーラーの左翼線二塁打で湯浅、増田大ともに生還（代走岸田）、中島の右翼線安打で岸田生還、重信左飛

９回２死一、二塁、ウィーラーは２点適時二塁打を放つ（カメラ・堺　恒志）
１回１死一、三塁、村上宗隆の二塁ゴロで先制点を許し、肩を落とす先発投手の山口俊（カメラ・関口　俊明）
１回２死満塁、中島宏之は中前に２点適時打を放つ（カメラ・堺　恒志）
３回１死一塁、岡本和真が右越えに同点２ラン本塁打を放ち、ベンチ前でナインとタッチを交わす岡本和真（手前）と丸佳浩（カメラ・竜田　卓）
６回１死一、二塁、オスナに９号３ランを浴びた畠世周（カメラ・堺　恒志）
６回無死、重信慎之介は左翼線に二塁打を放つ（カメラ・堺　恒志）
すべての写真を見る 9枚

【関連ニュース】

プロ野球特集

巨人

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請