【巨人】リリーフ陣粘れず連夜の２ケタ失点…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人７―１１ヤクルト（１４日・東京ドーム）
巨人がヤクルトに連敗し前半戦を終えた。先発の山口が初回に４点を失ったが３回に岡本のセ・リーグ単独トップに返り咲く２７号２ランで一時は同点。主砲の打点は１２球団トップを独走し「８０」に到達した。しかし畠らリリーフ陣が踏ん張れず終わってみれば２年ぶりの２試合連続２ケタ失点。阪神も敗れたため２ゲーム差はキープした。後半戦は東京五輪閉幕後、８月１３日の中日戦（東京Ｄ）からスタートする。
【試合経過】
◇１回（ヤ４、巨２）
【ヤ】塩見中前安打、青木のとき捕逸で塩見二進、青木の中飛で塩見三進、山田四球、村上の二ゴロで塩見生還、山田二進、オスナの左前安打で山田三進、中村四球で満塁、サンタナの左翼線二塁打で走者一掃、吉田成三振
【巨】松原左前安打、坂本の左中間二塁打で松原三進、丸四球で満塁、岡本和右飛、なお満塁、ウィーラー三振、中島中前安打で松原、坂本ともに生還、丸二進、北村の遊ゴロで中島二封
◇２回（両軍０）
【ヤ】田口投手内野安打、塩見三振、青木右飛、山田四球で田口二進、（投手今村、二塁若林）村上三振
【巨】小林一邪飛、若林左前安打、松原二ゴロ併殺打
◇３回（ヤ０、巨２）
【ヤ】オスナ三振、中村中前安打、サンタナの中前安打で中村二進、吉田成、田口ともに三振
【巨】坂本三振、丸中前安打、岡本和右越２７号２ラン、ウィーラー遊ゴロ、中島三振
◇４回（ヤ１、巨０）
【ヤ】塩見三振、青木二ゴロ、山田四球、村上の中前安打で山田一挙三進、オスナの中前安打で山田生還、村上二進、（投手田中豊）中村四球で満塁、サンタナ三振
【巨】（投手スアレス）田中豊の代打広岡遊飛、小林四球、若林の一ゴロで小林二封、松原三振
◇５回（両軍０）
【ヤ】（投手畠）吉田成遊ゴロ、スアレス右飛、塩見三振
【巨】坂本右飛、丸中前安打、岡本和四球で丸二進、ウィーラー四球で満塁、中島遊ゴロ併殺打
◇６回（ヤ３、巨０）
◇７回（ヤ３、巨０）
【ヤ】（投手高梨、捕手大城、右翼重信）吉田成左中間二塁打、今野の代打嶋一飛、塩見のとき暴投で吉田成三進、塩見三振、青木の中前安打で吉田成生還、（代走山崎）山田のとき山崎二盗、山田四球、村上四球で満塁、（投手戸根）オスナ四球で山崎生還、なお満塁、中村四球で山田生還、なお満塁、（投手鍵谷）サンタナの二ゴロで中村二封
【巨】（投手石山、左翼山崎、右翼渡辺）坂本中前安打、丸三振、岡本和右飛、ウィーラーの左中間二塁打で坂本三進、中島右飛
◇８回（両軍０）
【巨】（投手清水、遊撃元山）重信二ゴロ、大城三振、若林遊ゴロ
◇９回（ヤ０、巨３）
【巨】（投手マクガフ、一塁荒木）デラロサの代打亀井一ゴロ、坂本四球（代走湯浅）、丸三振、岡本和四球で湯浅二進（代走増田大）、ウィーラーの左翼線二塁打で湯浅、増田大ともに生還（代走岸田）、中島の右翼線安打で岸田生還、重信左飛