【巨人】投壊７被弾１４失点で逆転負け　サンチェスは５敗目…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人６―１４ヤクルト（１３日・東京ドーム）

巨人は初回に丸の犠飛で先制したが、先発のサンチェスが１イニング３発のソロアーチを浴びるなど２回４失点でＫＯ５敗目（５勝）を喫した。２番手の桜井俊貴も３ランを含む３本塁打を浴びるなど大量失点。８回には丸佳浩、Ｚ・ウィーラーの適時打で３点を返したがものの反撃は届かなかった。本拠地で前半戦の連勝締めを狙ったヤクルトとの２連戦。７本のアーチを浴びて、初戦を落とした。

【試合経過】

◇１回（ヤ０、巨１）

【ヤ】塩見中前安打、青木中飛、山田遊ゴロ併殺打

◇２回（ヤ４、巨０）

【巨】亀井三邪飛、北村、大城ともに三振

◇３回（両軍０）

【ヤ】（投手桜井、二塁広岡）山田四球、村上左飛、オスナの三塁内野安打で山田二進、吉田成三直、サンタナ二ゴロ

【巨】広岡三振、松原左飛、坂本三振

◇４回（ヤ３、巨１）

【ヤ】古賀三塁バント安打、奥川の投前バントで古賀二進、塩見三振、青木四球、山田左中間２５号３ラン、村上右飛

◇５回（ヤ２、巨０）

【ヤ】オスナ中越８号本塁打、吉田成左飛、サンタナ右中間７号本塁打、古賀一ゴロ、奥川三振

【巨】桜井の代打立岡一ゴロ、大城右飛、広岡三ゴロ

◇６回（両軍１）

【ヤ】（投手田中豊、捕手岸田、二塁湯浅）塩見左翼線二塁打、青木の右飛で塩見三進、山田の二ゴロで塩見生還、村上三振

◇７回（両軍０）

【ヤ】オスナ中飛、吉田成二ゴロ、サンタナ三振

【巨】（投手石山、右翼渡辺）亀井三振、湯浅右飛、岸田三振

◇８回（ヤ４、巨３）

◇９回（両軍０）

【ヤ】（投手高梨、左翼重信）吉田成三振、渡辺二飛、古賀四球、宮本左飛