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【巨人】投壊７被弾１４失点で逆転負け　サンチェスは５敗目…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
６回、ベンチで腕組みをしてヤクルトベンチの方向を見つめる原辰徳監督（カメラ・関口　俊明）
６回、ベンチで腕組みをしてヤクルトベンチの方向を見つめる原辰徳監督（カメラ・関口　俊明）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人６―１４ヤクルト（１３日・東京ドーム）

　巨人は初回に丸の犠飛で先制したが、先発のサンチェスが１イニング３発のソロアーチを浴びるなど２回４失点でＫＯ５敗目（５勝）を喫した。２番手の桜井俊貴も３ランを含む３本塁打を浴びるなど大量失点。８回には丸佳浩、Ｚ・ウィーラーの適時打で３点を返したがものの反撃は届かなかった。本拠地で前半戦の連勝締めを狙ったヤクルトとの２連戦。７本のアーチを浴びて、初戦を落とした。

【試合経過】

　◇１回（ヤ０、巨１）

　【ヤ】塩見中前安打、青木中飛、山田遊ゴロ併殺打

　【巨】松原左中間二塁打、坂本三ゴロ、丸のとき暴投で松原三進、丸の中犠飛で松原生還、岡本和右前安打、ウィーラー三振

  • １回１死三塁、丸佳浩の先制中犠飛で生還した三塁走者の松原聖弥（３１）を迎える坂本勇人（右）らナイン（カメラ・関口　俊明）

    １回１死三塁、丸佳浩の先制中犠飛で生還した三塁走者の松原聖弥（３１）を迎える坂本勇人（右）らナイン（カメラ・関口　俊明）

　◇２回（ヤ４、巨０）

　【ヤ】村上右中間２５号本塁打、オスナ中飛、吉田成右中間１号本塁打、サンタナ左越６号本塁打、古賀捕邪飛、奥川四球、塩見の中越二塁打で奥川一挙生還、青木二ゴロ

  • ２回無死、本塁打の村上宗隆を見送る三塁手・岡本和真（カメラ・矢口　亨）

    ２回無死、本塁打の村上宗隆を見送る三塁手・岡本和真（カメラ・矢口　亨）

　【巨】亀井三邪飛、北村、大城ともに三振

　◇３回（両軍０）

　【ヤ】（投手桜井、二塁広岡）山田四球、村上左飛、オスナの三塁内野安打で山田二進、吉田成三直、サンタナ二ゴロ

　【巨】広岡三振、松原左飛、坂本三振

　◇４回（ヤ３、巨１）

　【ヤ】古賀三塁バント安打、奥川の投前バントで古賀二進、塩見三振、青木四球、山田左中間２５号３ラン、村上右飛

　【巨】丸右中間二塁打、岡本和の左前安打で丸一挙生還、ウィーラー三ゴロ併殺打、亀井二直

  • ４回無死二塁、岡本和真が左前適時打を放つ（カメラ・堺　恒志）

    ４回無死二塁、岡本和真が左前適時打を放つ（カメラ・堺　恒志）

　◇５回（ヤ２、巨０）

　【ヤ】オスナ中越８号本塁打、吉田成左飛、サンタナ右中間７号本塁打、古賀一ゴロ、奥川三振

　【巨】桜井の代打立岡一ゴロ、大城右飛、広岡三ゴロ

　◇６回（両軍１）

　【ヤ】（投手田中豊、捕手岸田、二塁湯浅）塩見左翼線二塁打、青木の右飛で塩見三進、山田の二ゴロで塩見生還、村上三振

　【巨】松原二塁内野安打、坂本のとき松原二盗、坂本三振、丸中飛、岡本和の中前安打で松原一挙生還、ウィーラー三振

  • ６回２死二塁、岡本和真が中前適時打を放つ（カメラ・堺　恒志）

    ６回２死二塁、岡本和真が中前適時打を放つ（カメラ・堺　恒志）

　◇７回（両軍０）

　【ヤ】オスナ中飛、吉田成二ゴロ、サンタナ三振

　【巨】（投手石山、右翼渡辺）亀井三振、湯浅右飛、岸田三振

　◇８回（ヤ４、巨３）

　【ヤ】（投手デラロサ）古賀死球、石山の代打宮本遊飛、塩見の中越二塁打で古賀三進、青木の左中間二塁打で古賀、塩見ともに生還（代走山崎）、山田遊ゴロ、村上左中間２６号２ラン、オスナ中飛

  • ８回２死二塁、村上宗隆に左中間スタンドへの２６号２ラン本塁打を浴びたルビー・デラロサ（カメラ・関口　俊明）

    ８回２死二塁、村上宗隆に左中間スタンドへの２６号２ラン本塁打を浴びたルビー・デラロサ（カメラ・関口　俊明）

　【巨】（投手今野、一塁荒木、二塁宮本、左翼山崎）デラロサの代打重信左前安打、松原四球で重信二進、坂本三振、丸の右前安打で重信一挙生還、松原一挙三進、岡本和三振、ウィーラーの右越安打で松原、丸ともに生還、亀井三振

  • ８回１死一、二塁、丸佳浩が右前適時打を放つ（カメラ・堺　恒志）

    ８回１死一、二塁、丸佳浩が右前適時打を放つ（カメラ・堺　恒志）

　◇９回（両軍０）

　【ヤ】（投手高梨、左翼重信）吉田成三振、渡辺二飛、古賀四球、宮本左飛

　【巨】（投手星）湯浅投ゴロ、岸田右飛、重信三振

６回、ベンチで腕組みをしてヤクルトベンチの方向を見つめる原辰徳監督（カメラ・関口　俊明）
１回１死三塁、丸佳浩の先制中犠飛で生還した三塁走者の松原聖弥（３１）を迎える坂本勇人（右）らナイン（カメラ・関口　俊明）
２回無死、本塁打の村上宗隆を見送る三塁手・岡本和真（カメラ・矢口　亨）
４回無死二塁、岡本和真が左前適時打を放つ（カメラ・堺　恒志）
６回２死二塁、岡本和真が中前適時打を放つ（カメラ・堺　恒志）
８回２死二塁、村上宗隆に左中間スタンドへの２６号２ラン本塁打を浴びたルビー・デラロサ（カメラ・関口　俊明）
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