【巨人】投壊７被弾１４失点で逆転負け　サンチェスは５敗目…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人６―１４ヤクルト（１３日・東京ドーム）
巨人は初回に丸の犠飛で先制したが、先発のサンチェスが１イニング３発のソロアーチを浴びるなど２回４失点でＫＯ５敗目（５勝）を喫した。２番手の桜井俊貴も３ランを含む３本塁打を浴びるなど大量失点。８回には丸佳浩、Ｚ・ウィーラーの適時打で３点を返したがものの反撃は届かなかった。本拠地で前半戦の連勝締めを狙ったヤクルトとの２連戦。７本のアーチを浴びて、初戦を落とした。
【試合経過】
◇１回（ヤ０、巨１）
【ヤ】塩見中前安打、青木中飛、山田遊ゴロ併殺打
【巨】松原左中間二塁打、坂本三ゴロ、丸のとき暴投で松原三進、丸の中犠飛で松原生還、岡本和右前安打、ウィーラー三振
◇２回（ヤ４、巨０）
【ヤ】村上右中間２５号本塁打、オスナ中飛、吉田成右中間１号本塁打、サンタナ左越６号本塁打、古賀捕邪飛、奥川四球、塩見の中越二塁打で奥川一挙生還、青木二ゴロ
【巨】亀井三邪飛、北村、大城ともに三振
◇３回（両軍０）
【ヤ】（投手桜井、二塁広岡）山田四球、村上左飛、オスナの三塁内野安打で山田二進、吉田成三直、サンタナ二ゴロ
【巨】広岡三振、松原左飛、坂本三振
◇４回（ヤ３、巨１）
【ヤ】古賀三塁バント安打、奥川の投前バントで古賀二進、塩見三振、青木四球、山田左中間２５号３ラン、村上右飛
◇５回（ヤ２、巨０）
【ヤ】オスナ中越８号本塁打、吉田成左飛、サンタナ右中間７号本塁打、古賀一ゴロ、奥川三振
【巨】桜井の代打立岡一ゴロ、大城右飛、広岡三ゴロ
◇６回（両軍１）
【ヤ】（投手田中豊、捕手岸田、二塁湯浅）塩見左翼線二塁打、青木の右飛で塩見三進、山田の二ゴロで塩見生還、村上三振
◇７回（両軍０）
【ヤ】オスナ中飛、吉田成二ゴロ、サンタナ三振
【巨】（投手石山、右翼渡辺）亀井三振、湯浅右飛、岸田三振
◇８回（ヤ４、巨３）
【ヤ】（投手デラロサ）古賀死球、石山の代打宮本遊飛、塩見の中越二塁打で古賀三進、青木の左中間二塁打で古賀、塩見ともに生還（代走山崎）、山田遊ゴロ、村上左中間２６号２ラン、オスナ中飛
【巨】（投手今野、一塁荒木、二塁宮本、左翼山崎）デラロサの代打重信左前安打、松原四球で重信二進、坂本三振、丸の右前安打で重信一挙生還、松原一挙三進、岡本和三振、ウィーラーの右越安打で松原、丸ともに生還、亀井三振
◇９回（両軍０）
【ヤ】（投手高梨、左翼重信）吉田成三振、渡辺二飛、古賀四球、宮本左飛
【巨】（投手星）湯浅投ゴロ、岸田右飛、重信三振