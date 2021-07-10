【巨人】阪神と２・５ゲーム差、９日に連続失策で敗戦の一因となった２人が雪辱…試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦 阪神１―８巨人（１０日・甲子園）

巨人・坂本が４回に汚名返上の１１号ソロを放ち、阪神との首位攻防第２ラウンドを制した。通算１６８回目の猛打賞は歴代単独１０位に浮上した。ウィーラーが初回にチーム５５イニングぶりの適時打で先制し、来日から７年連続２ケタ本塁打となる１０号ソロも。

９日に連続失策で敗戦の一因となった２人が雪辱を果たし、阪神と２・５ゲーム差に詰めた。

【試合経過】

◆１回（巨４、神０）

【神】（左翼亀井、右翼松原）近本三ゴロ、糸原二ゴロ、マルテ四球、大山右飛

◆２回（両軍０）

【巨】松原三ゴロ、坂本遊ゴロ、丸右前安打、岡本和中飛

◆３回（巨１、神０）

【神】近本三振、糸原中前安打、マルテ右飛、大山のとき糸原二盗、大山中飛

◆４回（巨１、神０）

【神】サンズ右飛、佐藤輝右前安打、梅野三振、中野投直

◆５回（巨１、神０）

【神】（一塁中島）石井大の代打北條一飛、近本、糸原ともに遊ゴロ

◆６回（巨０、神１）

【巨】（投手斎藤、二塁北條）大城投ゴロ、メルセデス、松原ともに三振

◆７回（巨１、神０）

【神】（三塁広岡、遊撃湯浅、中堅重信）梅野三振、中野遊ゴロ、北條二飛

◆８回（両軍０）

【巨】（投手岩田、捕手原口）大城の代打小林遊ゴロ、メルセデス三振、松原左前安打、広岡中飛

◆９回（両軍０）