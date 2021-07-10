【巨人】阪神と２・５ゲーム差、９日に連続失策で敗戦の一因となった２人が雪辱…試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦 阪神１―８巨人（１０日・甲子園）
巨人・坂本が４回に汚名返上の１１号ソロを放ち、阪神との首位攻防第２ラウンドを制した。通算１６８回目の猛打賞は歴代単独１０位に浮上した。ウィーラーが初回にチーム５５イニングぶりの適時打で先制し、来日から７年連続２ケタ本塁打となる１０号ソロも。
９日に連続失策で敗戦の一因となった２人が雪辱を果たし、阪神と２・５ゲーム差に詰めた。
【試合経過】
◆１回（巨４、神０）
【巨】松原四球、坂本の左翼線二塁打で松原三進、丸四球で満塁、岡本和三振、ウィーラーの右前安打で松原生還、なお満塁、梶谷押し出し死球で坂本生還、なお満塁（代走亀井）、北村の二ゴロで亀井二封、丸生還、ウィーラー三進、大城のとき北村二盗、梅野の送球を中野が後逸しウィーラー生還、北村三進、大城四球、メルセデス二ゴロ
【神】（左翼亀井、右翼松原）近本三ゴロ、糸原二ゴロ、マルテ四球、大山右飛
◆２回（両軍０）
【巨】松原三ゴロ、坂本遊ゴロ、丸右前安打、岡本和中飛
◆３回（巨１、神０）
【神】近本三振、糸原中前安打、マルテ右飛、大山のとき糸原二盗、大山中飛
◆４回（巨１、神０）
【神】サンズ右飛、佐藤輝右前安打、梅野三振、中野投直
◆５回（巨１、神０）
【神】（一塁中島）石井大の代打北條一飛、近本、糸原ともに遊ゴロ
◆６回（巨０、神１）
【巨】（投手斎藤、二塁北條）大城投ゴロ、メルセデス、松原ともに三振
◆７回（巨１、神０）
【巨】（右翼ロハス）坂本左前安打、丸の中前安打で坂本一挙三進、岡本和の中犠飛で坂本生還、（丸の代走重信）中島四球で重信二進、亀井の二ゴロで一走中島タッチアウト、重信三進で一、三塁、北村二ゴロ
【神】（三塁広岡、遊撃湯浅、中堅重信）梅野三振、中野遊ゴロ、北條二飛
◆８回（両軍０）
【巨】（投手岩田、捕手原口）大城の代打小林遊ゴロ、メルセデス三振、松原左前安打、広岡中飛
【神】（捕手小林、右翼立岡）近本左飛、原口三振、マルテ四球（代走江越）、大山の中前安打で江越一挙三進（代走植田）、（投手鍵谷）サンズ投ゴロ
◆９回（両軍０）
【巨】（一塁北條、二塁植田、三塁山本、左翼熊谷、中堅江越）重信二ゴロ、湯浅中前安打、中島三振、亀井中飛