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【巨人】阪神と２・５ゲーム差、９日に連続失策で敗戦の一因となった２人が雪辱…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
最後を締めた高梨雄平（中央）を中心にハイタッチする巨人ナイン（カメラ・保井　秀則）
最後を締めた高梨雄平（中央）を中心にハイタッチする巨人ナイン（カメラ・保井　秀則）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦　阪神１―８巨人（１０日・甲子園）

　巨人・坂本が４回に汚名返上の１１号ソロを放ち、阪神との首位攻防第２ラウンドを制した。通算１６８回目の猛打賞は歴代単独１０位に浮上した。ウィーラーが初回にチーム５５イニングぶりの適時打で先制し、来日から７年連続２ケタ本塁打となる１０号ソロも。

　９日に連続失策で敗戦の一因となった２人が雪辱を果たし、阪神と２・５ゲーム差に詰めた。

　【試合経過】

　◆１回（巨４、神０）

　【巨】松原四球、坂本の左翼線二塁打で松原三進、丸四球で満塁、岡本和三振、ウィーラーの右前安打で松原生還、なお満塁、梶谷押し出し死球で坂本生還、なお満塁（代走亀井）、北村の二ゴロで亀井二封、丸生還、ウィーラー三進、大城のとき北村二盗、梅野の送球を中野が後逸しウィーラー生還、北村三進、大城四球、メルセデス二ゴロ

  • １回無死一塁、二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    １回無死一塁、二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　【神】（左翼亀井、右翼松原）近本三ゴロ、糸原二ゴロ、マルテ四球、大山右飛

　◆２回（両軍０）

　【巨】松原三ゴロ、坂本遊ゴロ、丸右前安打、岡本和中飛

　【神】サンズ遊ゴロ、佐藤輝三振、梅野中前安打、中野の中前安打で梅野二進、伊藤将三振

  • ２回無死、ジェリー・サンズを有ゴロに打ち取るメルセデス（カメラ・豊田　秀一）

    ２回無死、ジェリー・サンズを有ゴロに打ち取るメルセデス（カメラ・豊田　秀一）

　◆３回（巨１、神０）

　【巨】ウィーラー左越１０号本塁打、亀井三ゴロ、北村三振、大城一ゴロ

  • ３回無死、左越えソロ本塁打を放ちナインとハイタッチをするウィーラー（カメラ・中島　傑）

    ３回無死、左越えソロ本塁打を放ちナインとハイタッチをするウィーラー（カメラ・中島　傑）

　【神】近本三振、糸原中前安打、マルテ右飛、大山のとき糸原二盗、大山中飛

　◆４回（巨１、神０）

　【巨】メルセデス三振、松原左飛、坂本左中間１１号本塁打、丸二ゴロ

  • ４回２死、坂本勇人にソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    ４回２死、坂本勇人にソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　【神】サンズ右飛、佐藤輝右前安打、梅野三振、中野投直

　◆５回（巨１、神０）

　【巨】（投手石井大）岡本和左越２６号本塁打、ウィーラー三振、亀井左飛、北村三振

  • ５回無死、岡本和真が左越えソロ本塁打を放つ（カメラ・保井　秀則）

    ５回無死、岡本和真が左越えソロ本塁打を放つ（カメラ・保井　秀則）

　【神】（一塁中島）石井大の代打北條一飛、近本、糸原ともに遊ゴロ

　◆６回（巨０、神１）

　【巨】（投手斎藤、二塁北條）大城投ゴロ、メルセデス、松原ともに三振

　【神】マルテ右前安打、大山三ゴロ併殺打、サンズ左越１６号本塁打、佐藤輝一ゴロ

  • ６回２死、サンズ（右）に６点差に迫る左越えソロ本塁打を浴びた巨人先発・メルセデス（左）（カメラ・渡辺　了文）

    ６回２死、サンズ（右）に６点差に迫る左越えソロ本塁打を浴びた巨人先発・メルセデス（左）（カメラ・渡辺　了文）

　◆７回（巨１、神０）

　【巨】（右翼ロハス）坂本左前安打、丸の中前安打で坂本一挙三進、岡本和の中犠飛で坂本生還、（丸の代走重信）中島四球で重信二進、亀井の二ゴロで一走中島タッチアウト、重信三進で一、三塁、北村二ゴロ

  • ７回無死一塁、丸佳浩が中前安打を放つ（カメラ・保井　秀則）

    ７回無死一塁、丸佳浩が中前安打を放つ（カメラ・保井　秀則）

　【神】（三塁広岡、遊撃湯浅、中堅重信）梅野三振、中野遊ゴロ、北條二飛

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手岩田、捕手原口）大城の代打小林遊ゴロ、メルセデス三振、松原左前安打、広岡中飛

　【神】（捕手小林、右翼立岡）近本左飛、原口三振、マルテ四球（代走江越）、大山の中前安打で江越一挙三進（代走植田）、（投手鍵谷）サンズ投ゴロ

  • ８回途中から２番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

    ８回途中から２番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

　◆９回（両軍０）

　【巨】（一塁北條、二塁植田、三塁山本、左翼熊谷、中堅江越）重信二ゴロ、湯浅中前安打、中島三振、亀井中飛

　【神】（投手高梨）ロハス右飛、岩田稔の代打坂本左翼線二塁打、中野左飛、北條遊ゴロ

  • ９回に登板した巨人３番手の高梨雄平（カメラ・渡辺　了文）

    ９回に登板した巨人３番手の高梨雄平（カメラ・渡辺　了文）

最後を締めた高梨雄平（中央）を中心にハイタッチする巨人ナイン（カメラ・保井　秀則）
１回無死一塁、二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・中島　傑）
２回無死、ジェリー・サンズを有ゴロに打ち取るメルセデス（カメラ・豊田　秀一）
３回無死、左越えソロ本塁打を放ちナインとハイタッチをするウィーラー（カメラ・中島　傑）
４回２死、坂本勇人にソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする坂本勇人（カメラ・中島　傑）
５回無死、岡本和真が左越えソロ本塁打を放つ（カメラ・保井　秀則）
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