【巨人】ウィーラー、坂本勇人の連続エラーから２失点、最後は降雨コールド…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神４―１巨人（９日・甲子園）

巨人が首位攻防初戦で“自滅”した。両軍無得点の３回にウィーラー、坂本の連続エラーから２点を失った。５回にウィーラーが９号ソロで汚名返上も、すぐに失点を重ねた。試合は７回無死二、三塁の好機で降雨のため一時中断し、そのままコールドゲーム。先発・戸郷は６回４失点で４敗目。打線は５４イニング連続適時打なしとつながりを欠いた。

阪神とのゲーム差は３・５に広がった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【神】近本右飛、糸原左飛、サンズ遊ゴロ

◆２回（両軍０）

【巨】ウィーラー二飛、松原左飛、北村三振

◆３回（巨０、神２）

【巨】大城一ゴロ、戸郷三ゴロ、梶谷三振

◆４回（両軍０）

【神】マルテ遊ゴロ、大山四球、梅野遊ゴロ併殺打

◆５回（両軍１）

【神】佐藤輝中飛、中野中前安打、秋山の投前バントで中野二進、近本の中前安打で中野生還、糸原の左前安打で近本二進、サンズの遊ゴロで糸原二封

◆６回（巨０、神１）

【神】マルテ左越１６号本塁打、大山、梅野、佐藤輝三者連続三振