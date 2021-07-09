【巨人】ウィーラー、坂本勇人の連続エラーから２失点、最後は降雨コールド…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神４―１巨人（９日・甲子園）
巨人が首位攻防初戦で“自滅”した。両軍無得点の３回にウィーラー、坂本の連続エラーから２点を失った。５回にウィーラーが９号ソロで汚名返上も、すぐに失点を重ねた。試合は７回無死二、三塁の好機で降雨のため一時中断し、そのままコールドゲーム。先発・戸郷は６回４失点で４敗目。打線は５４イニング連続適時打なしとつながりを欠いた。
阪神とのゲーム差は３・５に広がった。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【神】近本右飛、糸原左飛、サンズ遊ゴロ
◆２回（両軍０）
【巨】ウィーラー二飛、松原左飛、北村三振
◆３回（巨０、神２）
【巨】大城一ゴロ、戸郷三ゴロ、梶谷三振
【神】佐藤輝一ゴロ失策、中野の遊ゴロを坂本が失策する間に佐藤輝一挙三進、秋山三振、近本の二ゴロで佐藤輝生還、中野二進、糸原の右前安打で中野一挙生還、サンズ三振
◆４回（両軍０）
【神】マルテ遊ゴロ、大山四球、梅野遊ゴロ併殺打
◆５回（両軍１）
【神】佐藤輝中飛、中野中前安打、秋山の投前バントで中野二進、近本の中前安打で中野生還、糸原の左前安打で近本二進、サンズの遊ゴロで糸原二封
◆６回（巨０、神１）
【神】マルテ左越１６号本塁打、大山、梅野、佐藤輝三者連続三振
◆７回（巨０Ｘ）