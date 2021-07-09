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【巨人】ウィーラー、坂本勇人の連続エラーから２失点、最後は降雨コールド…阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
７回無死二、三塁の場面で中断の末に雨天中止がコールされ、不満げな巨人ベンチ（手前は原辰徳監督）　（カメラ・豊田　秀一）
７回無死二、三塁の場面で中断の末に雨天中止がコールされ、不満げな巨人ベンチ（手前は原辰徳監督）　（カメラ・豊田　秀一）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　阪神４―１巨人（９日・甲子園）

　巨人が首位攻防初戦で“自滅”した。両軍無得点の３回にウィーラー、坂本の連続エラーから２点を失った。５回にウィーラーが９号ソロで汚名返上も、すぐに失点を重ねた。試合は７回無死二、三塁の好機で降雨のため一時中断し、そのままコールドゲーム。先発・戸郷は６回４失点で４敗目。打線は５４イニング連続適時打なしとつながりを欠いた。

　阪神とのゲーム差は３・５に広がった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】梶谷二ゴロ、坂本二塁内野安打、丸の二ゴロで坂本二進、岡本和遊ゴロ

  • １回２死二塁、先制のチャンスも遊ゴロに倒れ、天を仰ぐ岡本和真（カメラ・渡辺　了文）

    １回２死二塁、先制のチャンスも遊ゴロに倒れ、天を仰ぐ岡本和真（カメラ・渡辺　了文）

　【神】近本右飛、糸原左飛、サンズ遊ゴロ

　◆２回（両軍０）

　【巨】ウィーラー二飛、松原左飛、北村三振

　【神】マルテ一邪飛、大山三振、梅野一直

  • ２回、無失点に抑えナインとタッチをする戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

    ２回、無失点に抑えナインとタッチをする戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

　◆３回（巨０、神２）

　【巨】大城一ゴロ、戸郷三ゴロ、梶谷三振

　【神】佐藤輝一ゴロ失策、中野の遊ゴロを坂本が失策する間に佐藤輝一挙三進、秋山三振、近本の二ゴロで佐藤輝生還、中野二進、糸原の右前安打で中野一挙生還、サンズ三振

  • ３回無死一塁、中野拓夢の打球を後逸する坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    ３回無死一塁、中野拓夢の打球を後逸する坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　◆４回（両軍０）

　【巨】坂本三ゴロ、丸中飛、岡本和三振

  • ４回無死、坂本勇人が三ゴロに倒れる（カメラ・保井　秀則）

    ４回無死、坂本勇人が三ゴロに倒れる（カメラ・保井　秀則）

　【神】マルテ遊ゴロ、大山四球、梅野遊ゴロ併殺打

　◆５回（両軍１）

　【巨】ウィーラー左越９号本塁打、松原中前安打、北村中飛、大城三振、戸郷の左前安打で松原二進、梶谷右飛

  • ５回無死、ゼラス・ウィーラーが左越えソロ本塁打を放つ（カメラ・保井　秀則）

    ５回無死、ゼラス・ウィーラーが左越えソロ本塁打を放つ（カメラ・保井　秀則）

　【神】佐藤輝中飛、中野中前安打、秋山の投前バントで中野二進、近本の中前安打で中野生還、糸原の左前安打で近本二進、サンズの遊ゴロで糸原二封

　◆６回（巨０、神１）

　【巨】坂本三振、丸遊ゴロ、岡本和捕邪飛

  • ６回の攻撃前、ベンチ前で円陣を組む巨人ナイン（カメラ・保井　秀則）

    ６回の攻撃前、ベンチ前で円陣を組む巨人ナイン（カメラ・保井　秀則）

　【神】マルテ左越１６号本塁打、大山、梅野、佐藤輝三者連続三振

　◆７回（巨０Ｘ）

　【巨】ウィーラー中前安打、松原の右越二塁打でウィーラー三進も降雨コールドゲーム

  • ７回無死二、三塁の場面で雨のため中断し、グラウンドの状態を確かめる審判団　（カメラ・豊田　秀一）

    ７回無死二、三塁の場面で雨のため中断し、グラウンドの状態を確かめる審判団　（カメラ・豊田　秀一）

試合詳細
７回無死二、三塁の場面で中断の末に雨天中止がコールされ、不満げな巨人ベンチ（手前は原辰徳監督）　（カメラ・豊田　秀一）
１回２死二塁、先制のチャンスも遊ゴロに倒れ、天を仰ぐ岡本和真（カメラ・渡辺　了文）
２回、無失点に抑えナインとタッチをする戸郷翔征（カメラ・中島　傑）
３回無死一塁、中野拓夢の打球を後逸する坂本勇人（カメラ・中島　傑）
４回無死、坂本勇人が三ゴロに倒れる（カメラ・保井　秀則）
５回無死、ゼラス・ウィーラーが左越えソロ本塁打を放つ（カメラ・保井　秀則）
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