注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 東京五輪 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 
馬トク会員募集中！

馬トク指数・外厩入り馬トク出馬表・成績

注目レース：  七夕賞・Ｇ３ プロキオンＳ・Ｇ３
全レース出馬表・データ・成績を提供中  福島 小倉 函館

【七夕賞枠順確定】２連覇を狙うクレッシェンドラヴは９番枠

スポーツ報知
# 競馬
クレッシェンドラヴ
クレッシェンドラヴ

　サマー２０００シリーズ第１戦となる第５７回七夕賞・Ｇ３（７月１１日、福島・芝２０００メートル＝１６頭立て）の枠順が９日、決定した。２連覇を狙うトップハンデ５８キロのクレッシャンドラヴ（牡７歳、美浦・林徹厩舎、父ステイゴールド）は、９番枠に決まった。先行力が大きな武器で、前走の安田記念で５着に健闘したトーラスジェミニ（牡５歳、美浦・小桧山悟厩舎、父キングズベスト）は、４番枠となった。

　決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手、負担重量の順）。

　◆第５７回七夕賞・Ｇ３（７月１１日、福島競馬場・芝２０００メートル）

（１）マウントゴールド　岩田望来　５７キロ

（２）ロザムール　Ｍデムーロ　５３キロ

（３）ワンダープチュック　津村明秀　５４キロ

（４）トーラスジェミニ　戸崎圭太　５７キロ

（５）ブラックマジック　石橋脩　５４キロ

（６）ショウナンバルディ　岩田康誠　５５キロ

（７）カウディーリョ　丸山元気　５５キロ

（８）アールスター　長岡禎仁　５６キロ

（９）クレシェンドラヴ　内田博幸　５８キロ

（１０）クラージュゲリエ　吉田隼人　５６キロ

（１１）スカーフェイス　三浦皇成　５２キロ

（１２）ツーエムアロンソ　５３キロ　野中悠太郎

（１３）プレシャスブルー　柴田善臣　５４キロ

（１４）ワーケア　田辺裕信　５５キロ

（１５）トラストケンシン　吉田豊　５２キロ

（１６）ヴァンケドミンゴ　酒井学　５６キロ

【関連ニュース】

競馬

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請