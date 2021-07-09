【七夕賞枠順確定】２連覇を狙うクレッシェンドラヴは９番枠

サマー２０００シリーズ第１戦となる第５７回七夕賞・Ｇ３（７月１１日、福島・芝２０００メートル＝１６頭立て）の枠順が９日、決定した。２連覇を狙うトップハンデ５８キロのクレッシャンドラヴ（牡７歳、美浦・林徹厩舎、父ステイゴールド）は、９番枠に決まった。先行力が大きな武器で、前走の安田記念で５着に健闘したトーラスジェミニ（牡５歳、美浦・小桧山悟厩舎、父キングズベスト）は、４番枠となった。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手、負担重量の順）。
◆第５７回七夕賞・Ｇ３（７月１１日、福島競馬場・芝２０００メートル）
（１）マウントゴールド 岩田望来 ５７キロ
（２）ロザムール Ｍデムーロ ５３キロ
（３）ワンダープチュック 津村明秀 ５４キロ
（４）トーラスジェミニ 戸崎圭太 ５７キロ
（５）ブラックマジック 石橋脩 ５４キロ
（６）ショウナンバルディ 岩田康誠 ５５キロ
（７）カウディーリョ 丸山元気 ５５キロ
（８）アールスター 長岡禎仁 ５６キロ
（９）クレシェンドラヴ 内田博幸 ５８キロ
（１０）クラージュゲリエ 吉田隼人 ５６キロ
（１１）スカーフェイス 三浦皇成 ５２キロ
（１２）ツーエムアロンソ ５３キロ 野中悠太郎
（１３）プレシャスブルー 柴田善臣 ５４キロ
（１４）ワーケア 田辺裕信 ５５キロ
（１５）トラストケンシン 吉田豊 ５２キロ
（１６）ヴァンケドミンゴ 酒井学 ５６キロ