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【巨人】直江大輔３回途中降板でプロ初勝利お預け 今季６度目の完封負け…ハイライト動画
2021年7月8日 22時3分
スポーツ報知
# 巨人
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―１中日（８日・東京ドーム）
映像提供：GIANTS LIVE STREAM
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