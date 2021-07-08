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【巨人】７カードぶりの負け越し、９日から前半戦最後の阪神と直接対決…中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
９回、ベンチで厳しい表情を浮かべる直江大輔（前列中央）ら巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）
９回、ベンチで厳しい表情を浮かべる直江大輔（前列中央）ら巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人０―１中日（８日・東京Ｄ）

　巨人がタイムリー欠乏症に陥った。中日先発・柳の前に散発４安打無得点で７カードぶりの負け越し。１日の広島戦（東京Ｄ）６回以降、４８イニング連続で適時打が生まれていない。腰の手術を乗り越え支配下復帰を果たした直江が今季初先発も、３回途中で降板し初勝利はお預け。

　９日からは首位・阪神と敵地・甲子園で前半戦最後の直接対決に臨む。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【中】京田遊直、加藤翔一飛、大島二ゴロ

  • １回無死、京田陽太の遊直を好捕した坂本勇人（カメラ・相川　和寛）

    １回無死、京田陽太の遊直を好捕した坂本勇人（カメラ・相川　和寛）

　【巨】梶谷右飛、坂本遊ゴロ、丸三振

　◆２回（両軍０）

　【中】ビシエド遊ゴロ、堂上左飛、木下拓中前安打、阿部二飛

　【巨】岡本和左前安打、ウィーラー中飛、松原左飛、北村四球で岡本和二進、大城三ゴロ

  • ２回無死、左前打を放った岡本和真（カメラ・関口　俊明）

    ２回無死、左前打を放った岡本和真（カメラ・関口　俊明）

　◆３回（中１、巨０）

　【中】根尾四球、柳の投前バントで根尾二進、京田の左前安打で根尾一挙生還、加藤翔のとき京田二盗失敗、加藤翔左前安打、（投手今村、二塁若林）大島三振

  • ３回２死一塁、１失点で降板する先発投手の直江大輔（左）（カメラ・関口　俊明）

    ３回２死一塁、１失点で降板する先発投手の直江大輔（左）（カメラ・関口　俊明）

　【巨】若林三振、梶谷右前安打、坂本左飛、丸のとき梶谷二盗失敗

　◆４回（両軍０）

　【中】ビシエド遊ゴロ、堂上三塁内野安打、木下拓左飛、阿部三振

　【巨】丸、岡本和、ウィーラー３者連続三振

  • ４回１死、空振り三振に倒れる岡本和真（カメラ・関口　俊明

    ４回１死、空振り三振に倒れる岡本和真（カメラ・関口　俊明

　◆５回（両軍０）

　【中】根尾、柳ともに遊ゴロ、京田中前安打、加藤翔三振

　【巨】松原捕ゴロ、今村の代打立岡一ゴロ、大城三振

  • ５回無死、松原聖弥がセーフティバントを試みるが、捕ゴロに倒れる（右はビシエド）（カメラ・相川　和寛）

    ５回無死、松原聖弥がセーフティバントを試みるが、捕ゴロに倒れる（右はビシエド）（カメラ・相川　和寛）

　◆６回（両軍０）

　【中】（投手桜井）大島遊撃内野安打、ビシエドの遊ゴロで大島二封、堂上遊ゴロ併殺打

　【巨】若林中飛、梶谷左飛、坂本三振

  • ６回２死、見逃し三振に倒れベンチに戻る坂本勇人（カメラ・関口　俊明）

    ６回２死、見逃し三振に倒れベンチに戻る坂本勇人（カメラ・関口　俊明）

　◆７回（両軍０）

　【中】木下拓遊ゴロ、阿部遊飛、根尾右飛

  • ７回２死、根尾昂を右飛に打ち取り、ガッツポーズでベンチに戻る３番手の桜井俊貴（カメラ・関口　俊明）

    ７回２死、根尾昂を右飛に打ち取り、ガッツポーズでベンチに戻る３番手の桜井俊貴（カメラ・関口　俊明）

　【巨】丸中前安打、岡本和右飛、ウィーラーの捕ゴロで丸二進、松原二ゴロ

　◆８回（両軍０）

　【中】柳二ゴロ、（投手大江）京田一ゴロ、加藤翔四球、大島左飛

８回１死一塁、一塁走者・湯浅大の二盗は失敗（カメラ・相川　和寛）
８回１死一塁、一塁走者・湯浅大の二盗は失敗（カメラ・相川　和寛）

　【巨】大江の代打亀井右前安打、（代走湯浅）大城左飛、若林三振のとき湯浅二盗失敗

　◆９回（両軍０）

　【中】（投手ビエイラ、二塁湯浅）ビシエド遊ゴロ、堂上二ゴロ、木下拓三振

　【巨】（投手Ｒ・マルティネス）梶谷、坂本、丸３者連続三振

  • ９回１死、見逃し三振に倒れる坂本勇人（カメラ・関口　俊明）

    ９回１死、見逃し三振に倒れる坂本勇人（カメラ・関口　俊明）

９回、ベンチで厳しい表情を浮かべる直江大輔（前列中央）ら巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）
１回無死、京田陽太の遊直を好捕した坂本勇人（カメラ・相川　和寛）
２回無死、左前打を放った岡本和真（カメラ・関口　俊明）
３回２死一塁、１失点で降板する先発投手の直江大輔（左）（カメラ・関口　俊明）
４回１死、空振り三振に倒れる岡本和真（カメラ・関口　俊明
５回無死、松原聖弥がセーフティバントを試みるが、捕ゴロに倒れる（右はビシエド）（カメラ・相川　和寛）
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