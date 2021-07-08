【巨人】７カードぶりの負け越し、９日から前半戦最後の阪神と直接対決…中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―１中日（８日・東京Ｄ）

巨人がタイムリー欠乏症に陥った。中日先発・柳の前に散発４安打無得点で７カードぶりの負け越し。１日の広島戦（東京Ｄ）６回以降、４８イニング連続で適時打が生まれていない。腰の手術を乗り越え支配下復帰を果たした直江が今季初先発も、３回途中で降板し初勝利はお預け。

９日からは首位・阪神と敵地・甲子園で前半戦最後の直接対決に臨む。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】梶谷右飛、坂本遊ゴロ、丸三振

◆２回（両軍０）

【中】ビシエド遊ゴロ、堂上左飛、木下拓中前安打、阿部二飛

◆３回（中１、巨０）

【巨】若林三振、梶谷右前安打、坂本左飛、丸のとき梶谷二盗失敗

◆４回（両軍０）

【中】ビシエド遊ゴロ、堂上三塁内野安打、木下拓左飛、阿部三振

【巨】丸、岡本和、ウィーラー３者連続三振 ４回１死、空振り三振に倒れる岡本和真（カメラ・関口 俊明

◆５回（両軍０）

【中】根尾、柳ともに遊ゴロ、京田中前安打、加藤翔三振

◆６回（両軍０）

【中】（投手桜井）大島遊撃内野安打、ビシエドの遊ゴロで大島二封、堂上遊ゴロ併殺打

◆７回（両軍０）

【巨】丸中前安打、岡本和右飛、ウィーラーの捕ゴロで丸二進、松原二ゴロ

◆８回（両軍０）

【中】柳二ゴロ、（投手大江）京田一ゴロ、加藤翔四球、大島左飛

【巨】大江の代打亀井右前安打、（代走湯浅）大城左飛、若林三振のとき湯浅二盗失敗

◆９回（両軍０）