【巨人】岡本和真＆丸佳浩アベック弾で連敗止めた　山口俊は２勝目…中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―１中日（７日・東京ドーム）

首位阪神を追う巨人は岡本和真の同点弾、丸佳浩の勝ち越し２ランで逆転勝ちを収めた。今季５度目のアベックアーチで援護をもらった先発の山口俊は、７回途中６安打１失点と好投して２勝目を挙げた。

７回２死から大江竜聖、８回はデラロサ、９回をビエイラが無失点リレーで２点差を守り切った。チームは連敗を２で止めた。

【試合経過】

◇１回（両軍０）

【巨】梶谷一ゴロ、坂本右邪飛、丸左飛

◇２回（両軍１）

◇３回（両軍０）

【中】福谷右飛、高松遊ゴロ、京田右前安打、大島四球で京田二進、ビシエド右飛

【巨】小林遊ゴロ、山口二直、梶谷三振

◇４回（中０、巨２）

【中】福留三振、高橋周一ゴロ、木下拓左翼線二塁打、三ツ俣遊ゴロ

◇５回（両軍０）

【中】福谷、高松ともに三振、京田右前安打、大島の右前安打で京田一挙三進、ビシエド三振

【巨】香月二ゴロ、小林捕邪飛、山口遊ゴロ

◇６回（両軍０）

【中】福留二ゴロ、高橋周中飛、木下拓四球、三ツ俣遊ゴロ

【巨】梶谷一ゴロ、坂本三振、丸二ゴロ

◇７回（両軍０）

【巨】（投手祖父江、左翼井領）岡本和三ゴロ、ウィーラー二ゴロ、松原遊飛

◇８回（両軍０）

【中】（投手デラロサ、一塁香月、二塁広岡）大島二ゴロ、ビシエド右前安打（代走根尾）、福留四球で根尾二進（一塁走者代走武田）、高橋周遊ゴロ併殺打

◇９回（中０、巨Ｘ）