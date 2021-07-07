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【巨人】岡本和真＆丸佳浩アベック弾で連敗止めた　山口俊は２勝目…中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
７回２死で降板した山口俊（左）は元木大介ヘッドコーチとグータッチを交わす（カメラ・相川　和寛）
７回２死で降板した山口俊（左）は元木大介ヘッドコーチとグータッチを交わす（カメラ・相川　和寛）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人３―１中日（７日・東京ドーム）

　首位阪神を追う巨人は岡本和真の同点弾、丸佳浩の勝ち越し２ランで逆転勝ちを収めた。今季５度目のアベックアーチで援護をもらった先発の山口俊は、７回途中６安打１失点と好投して２勝目を挙げた。

　７回２死から大江竜聖、８回はデラロサ、９回をビエイラが無失点リレーで２点差を守り切った。チームは連敗を２で止めた。

【試合経過】

　◇１回（両軍０）

　【中】高松中前安打、京田のとき高松二盗失敗、京田三ゴロ、大島遊ゴロ

  • 力投する山口俊（カメラ・矢口　亨）

    力投する山口俊（カメラ・矢口　亨）

　【巨】梶谷一ゴロ、坂本右邪飛、丸左飛

　◇２回（両軍１）

　【中】ビシエド三振、福留右中間１号本塁打、高橋周三振、木下拓四球、三ツ俣投ゴロ

  • ２回１死、福留孝介に１号先制ソロを被弾した山口（カメラ・泉　貫太）

    ２回１死、福留孝介に１号先制ソロを被弾した山口（カメラ・泉　貫太）

　【巨】岡本和右越２５号本塁打、ウィーラー遊ゴロ、松原一ゴロ、香月中飛

  • ２回無死、右越えに今季２５号となる同点ソロ本塁打を放つ岡本和真（カメラ・泉　貫太）

    ２回無死、右越えに今季２５号となる同点ソロ本塁打を放つ岡本和真（カメラ・泉　貫太）

　◇３回（両軍０）

　【中】福谷右飛、高松遊ゴロ、京田右前安打、大島四球で京田二進、ビシエド右飛

　【巨】小林遊ゴロ、山口二直、梶谷三振

　◇４回（中０、巨２）

　【中】福留三振、高橋周一ゴロ、木下拓左翼線二塁打、三ツ俣遊ゴロ

　【巨】坂本中前安打、丸左越１０号２ラン、岡本和中飛、ウィーラー二ゴロ、松原遊ゴロ

  • ４回無死一塁、丸佳浩（８）が左越え２ラン本塁打。マルポーズで迎える坂本勇人（カメラ・相川　和寛）

    ４回無死一塁、丸佳浩（８）が左越え２ラン本塁打。マルポーズで迎える坂本勇人（カメラ・相川　和寛）

　◇５回（両軍０）

　【中】福谷、高松ともに三振、京田右前安打、大島の右前安打で京田一挙三進、ビシエド三振

　【巨】香月二ゴロ、小林捕邪飛、山口遊ゴロ

　◇６回（両軍０）

　【中】福留二ゴロ、高橋周中飛、木下拓四球、三ツ俣遊ゴロ

　【巨】梶谷一ゴロ、坂本三振、丸二ゴロ

　◇７回（両軍０）

　【中】福谷の代打郡司三振、高松一ゴロ、（投手大江）京田左飛

  • ７回途中から２番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）

    ７回途中から２番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手祖父江、左翼井領）岡本和三ゴロ、ウィーラー二ゴロ、松原遊飛

　◇８回（両軍０）

　【中】（投手デラロサ、一塁香月、二塁広岡）大島二ゴロ、ビシエド右前安打（代走根尾）、福留四球で根尾二進（一塁走者代走武田）、高橋周遊ゴロ併殺打

　【巨】（投手福、一塁武田、左翼根尾、右翼井領）香月の代打中島三振、小林三ゴロ、デラロサの代打北村四球（代走湯浅）、梶谷右飛

  • ８回１死一、二塁、高橋周平を遊ゴロ併殺に打ち取ったデラロサ（左）とタッチを交わす小林誠司（カメラ・相川　和寛）

    ８回１死一、二塁、高橋周平を遊ゴロ併殺に打ち取ったデラロサ（左）とタッチを交わす小林誠司（カメラ・相川　和寛）

　◇９回（中０、巨Ｘ）

　【中】（投手ビエイラ、一塁広岡、二塁湯浅）木下拓一邪飛、三ツ俣の代打福田三振、井領二ゴロ（中０、巨Ｘ）

  • 力投するビエイラ（カメラ・矢口　亨）

    力投するビエイラ（カメラ・矢口　亨）

映像提供：GIANTS LIVE STREAM
７回２死で降板した山口俊（左）は元木大介ヘッドコーチとグータッチを交わす（カメラ・相川　和寛）
力投する山口俊（カメラ・矢口　亨）
２回１死、福留孝介に１号先制ソロを被弾した山口（カメラ・泉　貫太）
２回無死、右越えに今季２５号となる同点ソロ本塁打を放つ岡本和真（カメラ・泉　貫太）
４回無死一塁、丸佳浩（８）が左越え２ラン本塁打。マルポーズで迎える坂本勇人（カメラ・相川　和寛）
７回途中から２番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）
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