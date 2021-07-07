注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 東京五輪 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【セパ公示】（７日）阪神、トレードで加入の二保旭を登録　ロッテは河村説人を登録

スポーツ報知
# 野球# プロ野球# 阪神# ロッテ
二保旭
二保旭

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽阪神　二保旭投手

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽ロッテ　河村説人投手

【関連ニュース】

プロ野球特集

ＭＬＢ特集

高校野球特集

準硬式野球特集

野球

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請