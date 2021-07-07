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【セパ公示】（７日）阪神、トレードで加入の二保旭を登録 ロッテは河村説人を登録
2021年7月7日 16時13分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
# 阪神
# ロッテ
二保旭
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽阪神 二保旭投手
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽ロッテ 河村説人投手
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