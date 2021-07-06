【巨人】高梨雄平、３２試合目登板で今季初黒星　…中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３中日（６日・前橋）

巨人が中日との通算２０００試合目を白星で飾れなかった。１９年９月４日以来６７１日ぶりに前橋で開催された試合は、１点を追う５回に坂本の１０打席ぶり安打となる二塁打から２点を奪った。先発のサンチェスは７回１失点も８回に高梨、鍵谷が逆転を許した。高梨は今季３２試合目の登板で初黒星。通算成績は巨人の１０７４勝８６５敗６１分け。首位の阪神が勝ったため、ゲーム差は２・５に広がった。

【試合経過】

◇１回（中１、巨０）

【巨】松原一ゴロ、ウィーラー右飛、丸一直

◇２回（両軍０）

【中】加藤翔三振、木下拓右飛、井領三振

◇３回（両軍０）

【中】大野雄投ゴロ、溝脇三振、京田右前安打、大島右飛

【巨】小林二ゴロ、サンチェス右飛、松原三振

◇４回（両軍０）

【中】ビシエド中前安打、高橋周一ゴロ併殺打、加藤翔三振

【巨】ウィーラー、丸ともに三振、岡本和遊ゴロ

◇５回（中０、巨２）

【中】木下拓投ゴロ、井領中前安打、大野雄の捕前バントで井領二進、溝脇三振

◇６回（両軍０）

【中】京田左飛、大島、ビシエドともに四球で一、二塁、高橋周左飛、加藤翔の代打堂上遊ゴロ

【巨】（二塁堂上、左翼根尾）丸中前安打、岡本和の左前安打で丸二進、坂本の投手強襲内野安打で満塁、梶谷の三ゴロ併殺打で丸本封、岡本和三進、坂本二進、北村三振

◇７回（両軍０）

【巨】（投手谷元）小林投ゴロ、サンチェスの代打香月一ゴロ、松原三振

◇８回（中２、巨０）

◇９回（両軍０）

【中】（中堅立岡）井領三振、又吉の代打三ツ俣左前安打、武田三振、京田中飛