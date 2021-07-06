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【巨人】高梨雄平、３２試合目登板で今季初黒星　…中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
８回無死一、三塁から３番手で登板させた鍵谷陽平がビシエドに勝ち越し適時打を浴び、継投失敗にベンチに座り込む原辰徳監督（右から３人目）
８回無死一、三塁から３番手で登板させた鍵谷陽平がビシエドに勝ち越し適時打を浴び、継投失敗にベンチに座り込む原辰徳監督（右から３人目）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人２―３中日（６日・前橋）

　巨人が中日との通算２０００試合目を白星で飾れなかった。１９年９月４日以来６７１日ぶりに前橋で開催された試合は、１点を追う５回に坂本の１０打席ぶり安打となる二塁打から２点を奪った。先発のサンチェスは７回１失点も８回に高梨、鍵谷が逆転を許した。高梨は今季３２試合目の登板で初黒星。通算成績は巨人の１０７４勝８６５敗６１分け。首位の阪神が勝ったため、ゲーム差は２・５に広がった。

　【試合経過】

　◇１回（中１、巨０）

　【中】溝脇三振、京田三ゴロ、大島右中間三塁打、ビシエドの三塁内野安打で大島生還、高橋周二ゴロ

  • 先発のサンチェス（カメラ・泉　貫太）

    先発のサンチェス（カメラ・泉　貫太）

　【巨】松原一ゴロ、ウィーラー右飛、丸一直

　◇２回（両軍０）

　【中】加藤翔三振、木下拓右飛、井領三振

　【巨】岡本和三邪飛、坂本投ゴロ、梶谷右前安打、北村三振

  • ２回２死、右前安打を放つ梶谷隆幸（カメラ・山崎　賢人）

    ２回２死、右前安打を放つ梶谷隆幸（カメラ・山崎　賢人）

　◇３回（両軍０）

　【中】大野雄投ゴロ、溝脇三振、京田右前安打、大島右飛

　【巨】小林二ゴロ、サンチェス右飛、松原三振

　◇４回（両軍０）

　【中】ビシエド中前安打、高橋周一ゴロ併殺打、加藤翔三振

　【巨】ウィーラー、丸ともに三振、岡本和遊ゴロ

　◇５回（中０、巨２）

　【中】木下拓投ゴロ、井領中前安打、大野雄の捕前バントで井領二進、溝脇三振

　【巨】坂本左中間二塁打、梶谷の中前安打で坂本三進、北村の二ゴロを溝脇が失策し坂本生還、梶谷三進、北村二進、小林の遊ゴロが野選となり梶谷生還、北村三進、サンチェススリーバント失敗で三振、松原三振、ウィーラーのとき小林二盗、ウィーラー三振

  • ５回無死、左中間フェンス直撃の二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・泉　貫太）

    ５回無死、左中間フェンス直撃の二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・泉　貫太）

　◇６回（両軍０）

　【中】京田左飛、大島、ビシエドともに四球で一、二塁、高橋周左飛、加藤翔の代打堂上遊ゴロ

　【巨】（二塁堂上、左翼根尾）丸中前安打、岡本和の左前安打で丸二進、坂本の投手強襲内野安打で満塁、梶谷の三ゴロ併殺打で丸本封、岡本和三進、坂本二進、北村三振

　◇７回（両軍０）

　【中】木下拓左前安打、井領捕ゴロ併殺打、大野雄の代打福田三ゴロ

  • ７回終了、自らの好プレーもあり、この回も無失点で終えた捕手の小林誠司（右）はゼラス・ウィーラー（左）をグータッチで迎える（カメラ・泉　貫太）

    ７回終了、自らの好プレーもあり、この回も無失点で終えた捕手の小林誠司（右）はゼラス・ウィーラー（左）をグータッチで迎える（カメラ・泉　貫太）

　【巨】（投手谷元）小林投ゴロ、サンチェスの代打香月一ゴロ、松原三振

　◇８回（中２、巨０）

　【中】（投手高梨）根尾の代打郡司四球、（代走高松）京田の中前安打で高松一挙三進、大島野右前安打で高松生還、京田一挙三進、（投手鍵谷）ビシエドの中前安打で京田生還、大島二進、高橋周右飛、堂上二直、（投手デラロサ）木下拓中飛

　【巨】（投手又吉、左翼武田）ウィーラー中飛、丸右前安打、（代走湯浅）岡本和三振、坂本右飛

  • ８回２死一塁、代走として地元・群馬の敷島公園野球場に凱旋した湯浅大は坂本の打球が右飛に終わって悔しがる（カメラ・泉　貫太）

    ８回２死一塁、代走として地元・群馬の敷島公園野球場に凱旋した湯浅大は坂本の打球が右飛に終わって悔しがる（カメラ・泉　貫太）

　◇９回（両軍０）

　【中】（中堅立岡）井領三振、又吉の代打三ツ俣左前安打、武田三振、京田中飛

　【巨】（投手Ｒ・マルティネス）梶谷、北村の代打若林、小林の代打亀井３者連続三振

８回無死一、三塁から３番手で登板させた鍵谷陽平がビシエドに勝ち越し適時打を浴び、継投失敗にベンチに座り込む原辰徳監督（右から３人目）
先発のサンチェス（カメラ・泉　貫太）
２回２死、右前安打を放つ梶谷隆幸（カメラ・山崎　賢人）
５回無死、左中間フェンス直撃の二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・泉　貫太）
７回終了、自らの好プレーもあり、この回も無失点で終えた捕手の小林誠司（右）はゼラス・ウィーラー（左）をグータッチで迎える（カメラ・泉　貫太）
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