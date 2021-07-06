【巨人】高梨雄平、３２試合目登板で今季初黒星　…中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３中日（６日・前橋）
巨人が中日との通算２０００試合目を白星で飾れなかった。１９年９月４日以来６７１日ぶりに前橋で開催された試合は、１点を追う５回に坂本の１０打席ぶり安打となる二塁打から２点を奪った。先発のサンチェスは７回１失点も８回に高梨、鍵谷が逆転を許した。高梨は今季３２試合目の登板で初黒星。通算成績は巨人の１０７４勝８６５敗６１分け。首位の阪神が勝ったため、ゲーム差は２・５に広がった。
【試合経過】
◇１回（中１、巨０）
【巨】松原一ゴロ、ウィーラー右飛、丸一直
◇２回（両軍０）
【中】加藤翔三振、木下拓右飛、井領三振
◇３回（両軍０）
【中】大野雄投ゴロ、溝脇三振、京田右前安打、大島右飛
【巨】小林二ゴロ、サンチェス右飛、松原三振
◇４回（両軍０）
【中】ビシエド中前安打、高橋周一ゴロ併殺打、加藤翔三振
【巨】ウィーラー、丸ともに三振、岡本和遊ゴロ
◇５回（中０、巨２）
【中】木下拓投ゴロ、井領中前安打、大野雄の捕前バントで井領二進、溝脇三振
【巨】坂本左中間二塁打、梶谷の中前安打で坂本三進、北村の二ゴロを溝脇が失策し坂本生還、梶谷三進、北村二進、小林の遊ゴロが野選となり梶谷生還、北村三進、サンチェススリーバント失敗で三振、松原三振、ウィーラーのとき小林二盗、ウィーラー三振
◇６回（両軍０）
【中】京田左飛、大島、ビシエドともに四球で一、二塁、高橋周左飛、加藤翔の代打堂上遊ゴロ
【巨】（二塁堂上、左翼根尾）丸中前安打、岡本和の左前安打で丸二進、坂本の投手強襲内野安打で満塁、梶谷の三ゴロ併殺打で丸本封、岡本和三進、坂本二進、北村三振
◇７回（両軍０）
【中】木下拓左前安打、井領捕ゴロ併殺打、大野雄の代打福田三ゴロ
【巨】（投手谷元）小林投ゴロ、サンチェスの代打香月一ゴロ、松原三振
◇８回（中２、巨０）
【中】（投手高梨）根尾の代打郡司四球、（代走高松）京田の中前安打で高松一挙三進、大島野右前安打で高松生還、京田一挙三進、（投手鍵谷）ビシエドの中前安打で京田生還、大島二進、高橋周右飛、堂上二直、（投手デラロサ）木下拓中飛
【巨】（投手又吉、左翼武田）ウィーラー中飛、丸右前安打、（代走湯浅）岡本和三振、坂本右飛
◇９回（両軍０）
【中】（中堅立岡）井領三振、又吉の代打三ツ俣左前安打、武田三振、京田中飛
【巨】（投手Ｒ・マルティネス）梶谷、北村の代打若林、小林の代打亀井３者連続三振