オールスターに８年ぶり田中将大ら　監督推薦発表で全６４選手出そろう…出場選手一覧

田中将大

「マイナビオールスターゲーム２０２１」（７月１６日・メットライフ、同１７日・楽天生命）の監督推薦選手が５日発表され、出場全６４選手が出そろった。今年は「プラスワン投票」は行われない。

日本に復帰した田中（楽天）が１３年以来８年ぶりに選出されたほか、新人の栗林（広島）、青柳（阪神）、山崎（ＤｅＮＡ）ら侍ジャパンメンバーが新たに７人入った。阪神はファン投票と合わせ両リーグ最多の合計９人が選ばれた。

【監督推薦選手】

セ・リーグ

青柳（阪神）戸郷、高橋、高梨、ビエイラ（巨人）清水、マクガフ、中村（ヤクルト）又吉、木下、大島（中日）三嶋、山崎、佐野（ＤｅＮＡ）栗林（広島）

パ・リーグ

津森、甲斐、栗原（ソフトバンク）佐々木千、益田、中村奨、荻野（ロッテ）今井、松本、呉念庭（西武）田中将、則本昂、宋家豪、小深田、島内（楽天）、杉本（オリックス）、上沢、近藤（日本ハム）

【ファン投票】

セ・リーグ

森下、鈴木誠（広島）、岩崎、スアレス、梅野、マルテ、中野、佐藤輝、近本（阪神）山田、村上（ヤクルト）

パ・リーグ

宮城、吉田正（オリックス）平良、森、山川、中村、源田（西武）松井、浅村（楽天）柳田（ソフトバンク）マーティン、レアード（ロッテ）

【選手間投票】

セ・リーグ

柳、ビシエド（中日）菊池（広島）岡本、坂本、ウィーラー（巨人）

パ・リーグ

山本（オリックス）、松田（ソフトバンク）