注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 東京五輪 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

オールスターに８年ぶり田中将大ら　監督推薦発表で全６４選手出そろう…出場選手一覧

スポーツ報知
# 野球# プロ野球
田中将大
田中将大

　「マイナビオールスターゲーム２０２１」（７月１６日・メットライフ、同１７日・楽天生命）の監督推薦選手が５日発表され、出場全６４選手が出そろった。今年は「プラスワン投票」は行われない。

　日本に復帰した田中（楽天）が１３年以来８年ぶりに選出されたほか、新人の栗林（広島）、青柳（阪神）、山崎（ＤｅＮＡ）ら侍ジャパンメンバーが新たに７人入った。阪神はファン投票と合わせ両リーグ最多の合計９人が選ばれた。

【監督推薦選手】

　セ・リーグ

　青柳（阪神）戸郷、高橋、高梨、ビエイラ（巨人）清水、マクガフ、中村（ヤクルト）又吉、木下、大島（中日）三嶋、山崎、佐野（ＤｅＮＡ）栗林（広島）

　パ・リーグ

　津森、甲斐、栗原（ソフトバンク）佐々木千、益田、中村奨、荻野（ロッテ）今井、松本、呉念庭（西武）田中将、則本昂、宋家豪、小深田、島内（楽天）、杉本（オリックス）、上沢、近藤（日本ハム）

【ファン投票】

　セ・リーグ

　森下、鈴木誠（広島）、岩崎、スアレス、梅野、マルテ、中野、佐藤輝、近本（阪神）山田、村上（ヤクルト）

　パ・リーグ

　宮城、吉田正（オリックス）平良、森、山川、中村、源田（西武）松井、浅村（楽天）柳田（ソフトバンク）マーティン、レアード（ロッテ）

【選手間投票】

　セ・リーグ

　柳、ビシエド（中日）菊池（広島）岡本、坂本、ウィーラー（巨人）

　パ・リーグ

山本（オリックス）、松田（ソフトバンク）

【関連ニュース】

プロ野球特集

ＭＬＢ特集

高校野球特集

準硬式野球特集

野球

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請