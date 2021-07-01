【巨人】阪神負けて２ゲーム差！　猛打爆発の逆転勝ち…広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１０―４広島（１日・東京ドーム）

巨人が猛打爆発で広島に逆転勝ちした。再調整による登録抹消から１８日ぶりに先発した菅野が３回途中６安打４失点で降板も、３回に２点、４回に打者９人で一挙６点を奪って試合を決めた。５回には坂本が左翼席へ１０号ソロを放ち、２００９年から１３年連続２ケタ本塁打を記録。５カード連続の勝ち越しとなった。

首位・阪神が敗れ、２ゲーム差に縮まった。

【試合経過】

◆１回（広１、巨０）

◆２回（両軍０）

【広】林三振、野間二ゴロ、磯村左前安打、高橋昂二ゴロ

◆３回（広３、巨２）

◆４回（広０、巨６）

【広】野間二ゴロ、磯村左前安打、高橋昂の三塁前バントで磯村二進、菊池涼四球、西川遊ゴロ

◆５回（広０、巨２）

【広】（投手大江、左翼広岡）小園中前安打、鈴木誠のとき小園けん制死、鈴木誠死球、坂倉の二ゴロで鈴木誠二封、林の左飛を広岡が失策し鈴木誠三進、林二進、野間左飛

◆６回（両軍０）

【巨】（投手森浦）岡本和中飛、田中豊の代打若林三ゴロ、中島中前安打、北村三ゴロ

◆７回（両軍０）

【巨】広岡一邪飛、大城二ゴロ、松原左翼線安打、梶谷左飛

◆８回（両軍０）

【巨】（投手塹江）丸左前安打、（代走湯浅）岡本和遊ゴロ併殺打、若林中飛

◆９回