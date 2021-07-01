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【巨人】阪神負けて２ゲーム差！　猛打爆発の逆転勝ち…広島戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
ナインと笑顔でグータッチする直江大輔（右）（カメラ・小泉　洋樹）
ナインと笑顔でグータッチする直江大輔（右）（カメラ・小泉　洋樹）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人１０―４広島（１日・東京ドーム）

　巨人が猛打爆発で広島に逆転勝ちした。再調整による登録抹消から１８日ぶりに先発した菅野が３回途中６安打４失点で降板も、３回に２点、４回に打者９人で一挙６点を奪って試合を決めた。５回には坂本が左翼席へ１０号ソロを放ち、２００９年から１３年連続２ケタ本塁打を記録。５カード連続の勝ち越しとなった。

　首位・阪神が敗れ、２ゲーム差に縮まった。

　【試合経過】

　◆１回（広１、巨０）

　【広】菊池涼中前安打、西川の一塁前バントで菊池涼二進、小園の中越二塁打で菊池涼生還、鈴木誠一邪飛、坂倉二ゴロ

  • １回１死二塁、小園海斗に中越え適時二塁打を浴びた菅野智之（左は二塁走者・菊池涼介、捕手・小林誠司）（カメラ・相川　和寛）

    １回１死二塁、小園海斗に中越え適時二塁打を浴びた菅野智之（左は二塁走者・菊池涼介、捕手・小林誠司）（カメラ・相川　和寛）

　【巨】松原左飛、ウィーラー三振、丸右前安打、岡本和中飛

  • １回２死、右前安打を放つ丸佳浩（カメラ・中島　傑）

    １回２死、右前安打を放つ丸佳浩（カメラ・中島　傑）

　◆２回（両軍０）

　【広】林三振、野間二ゴロ、磯村左前安打、高橋昂二ゴロ

　【巨】坂本一邪飛、中島右飛、北村の三ゴロを林が悪送球、小林三ゴロ

  • ２回２死、三塁手悪送球により出塁する北村拓己 　（カメラ・小泉　洋樹）

    ２回２死、三塁手悪送球により出塁する北村拓己 　（カメラ・小泉　洋樹）

　◆３回（広３、巨２）

　【広】菊池涼左飛、西川右越７号本塁打、小園中前安打、鈴木誠中越１１号２ラン、（投手戸根、捕手大城）坂倉左飛、林三振

  • ３回１死一塁、鈴木誠也（手前）に中越え２ラン本塁打を浴びた菅野智之（カメラ・相川　和寛）

    ３回１死一塁、鈴木誠也（手前）に中越え２ラン本塁打を浴びた菅野智之（カメラ・相川　和寛）

　【巨】大城二塁内野安打、松原右中間８号２ラン、ウィーラー三振、丸、岡本和ともに中飛

  • ３回無死一塁、右中間に２ラン本塁打を放ちナインとハイタッチをする松原聖弥（カメラ・中島　傑）

    ３回無死一塁、右中間に２ラン本塁打を放ちナインとハイタッチをする松原聖弥（カメラ・中島　傑）

　◆４回（広０、巨６）

　【広】野間二ゴロ、磯村左前安打、高橋昂の三塁前バントで磯村二進、菊池涼四球、西川遊ゴロ

　【巨】坂本四球、中島四球で坂本二進、北村の左中間二塁打で坂本生還、中島三進、戸根の代打広岡の右翼線二塁打で中島、北村ともに生還、大城の投前バントで広岡三進、（投手島内）松原の一ゴロが野選となり広岡生還、ウィーラー左中間８号２ラン、丸三振、岡本和左飛

  • ４回１死一塁、左中間に２ラン本塁打を放ちくるりんぱをするウィーラー（カメラ・中島　傑）

    ４回１死一塁、左中間に２ラン本塁打を放ちくるりんぱをするウィーラー（カメラ・中島　傑）

　◆５回（広０、巨２）

　【広】（投手大江、左翼広岡）小園中前安打、鈴木誠のとき小園けん制死、鈴木誠死球、坂倉の二ゴロで鈴木誠二封、林の左飛を広岡が失策し鈴木誠三進、林二進、野間左飛

　【巨】（投手高橋樹）坂本左越１０号本塁打、中島三振、北村四球、広岡の中前安打で北村二進、大城の中飛で北村三進、松原の左前安打で北村生還、広岡二進、大江の代打梶谷四球で満塁、丸三振

  • ５回無死、左越えソロ本塁打を放つ坂本勇人（カメラ・小泉　洋樹）

    ５回無死、左越えソロ本塁打を放つ坂本勇人（カメラ・小泉　洋樹）

　◆６回（両軍０）

　【広】（投手田中豊、遊撃広岡、左翼松原、右翼梶谷）磯村右飛、高橋樹の代打宇草一ゴロ、菊池涼中飛

  • ６回から４番手でマウンドに上がった田中豊樹（カメラ・中島　傑）

    ６回から４番手でマウンドに上がった田中豊樹（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手森浦）岡本和中飛、田中豊の代打若林三ゴロ、中島中前安打、北村三ゴロ

　◆７回（両軍０）

　【広】（投手直江、一塁若林）西川遊ゴロ、小園中飛、鈴木誠三振

  • ７回から５番手でマウンドに上がった直江大輔（カメラ・中島　傑）

    ７回から５番手でマウンドに上がった直江大輔（カメラ・中島　傑）

　【巨】広岡一邪飛、大城二ゴロ、松原左翼線安打、梶谷左飛

　◆８回（両軍０）

　【広】坂倉、林、野間３者連続一ゴロ

  • ８回無死、坂倉将吾を一ゴロに打ち取った直江大輔（左は若林晃弘）（カメラ・相川　和寛）

    ８回無死、坂倉将吾を一ゴロに打ち取った直江大輔（左は若林晃弘）（カメラ・相川　和寛）

　【巨】（投手塹江）丸左前安打、（代走湯浅）岡本和遊ゴロ併殺打、若林中飛

　◆９回

　【広】（三塁湯浅、中堅立岡）石原の代打安部中飛、塹江の代打田中広左飛、菊池涼の代打松山二ゴロ

ナインと笑顔でグータッチする直江大輔（右）（カメラ・小泉　洋樹）
１回１死二塁、小園海斗に中越え適時二塁打を浴びた菅野智之（左は二塁走者・菊池涼介、捕手・小林誠司）（カメラ・相川　和寛）
１回２死、右前安打を放つ丸佳浩（カメラ・中島　傑）
２回２死、三塁手悪送球により出塁する北村拓己 　（カメラ・小泉　洋樹）
３回１死一塁、鈴木誠也（手前）に中越え２ラン本塁打を浴びた菅野智之（カメラ・相川　和寛）
３回無死一塁、右中間に２ラン本塁打を放ちナインとハイタッチをする松原聖弥（カメラ・中島　傑）
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