【巨人】阪神負けて２ゲーム差！　猛打爆発の逆転勝ち…広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１０―４広島（１日・東京ドーム）
巨人が猛打爆発で広島に逆転勝ちした。再調整による登録抹消から１８日ぶりに先発した菅野が３回途中６安打４失点で降板も、３回に２点、４回に打者９人で一挙６点を奪って試合を決めた。５回には坂本が左翼席へ１０号ソロを放ち、２００９年から１３年連続２ケタ本塁打を記録。５カード連続の勝ち越しとなった。
首位・阪神が敗れ、２ゲーム差に縮まった。
【試合経過】
◆１回（広１、巨０）
【広】菊池涼中前安打、西川の一塁前バントで菊池涼二進、小園の中越二塁打で菊池涼生還、鈴木誠一邪飛、坂倉二ゴロ
◆２回（両軍０）
【広】林三振、野間二ゴロ、磯村左前安打、高橋昂二ゴロ
◆３回（広３、巨２）
【広】菊池涼左飛、西川右越７号本塁打、小園中前安打、鈴木誠中越１１号２ラン、（投手戸根、捕手大城）坂倉左飛、林三振
◆４回（広０、巨６）
【広】野間二ゴロ、磯村左前安打、高橋昂の三塁前バントで磯村二進、菊池涼四球、西川遊ゴロ
【巨】坂本四球、中島四球で坂本二進、北村の左中間二塁打で坂本生還、中島三進、戸根の代打広岡の右翼線二塁打で中島、北村ともに生還、大城の投前バントで広岡三進、（投手島内）松原の一ゴロが野選となり広岡生還、ウィーラー左中間８号２ラン、丸三振、岡本和左飛
◆５回（広０、巨２）
【広】（投手大江、左翼広岡）小園中前安打、鈴木誠のとき小園けん制死、鈴木誠死球、坂倉の二ゴロで鈴木誠二封、林の左飛を広岡が失策し鈴木誠三進、林二進、野間左飛
【巨】（投手高橋樹）坂本左越１０号本塁打、中島三振、北村四球、広岡の中前安打で北村二進、大城の中飛で北村三進、松原の左前安打で北村生還、広岡二進、大江の代打梶谷四球で満塁、丸三振
◆６回（両軍０）
【巨】（投手森浦）岡本和中飛、田中豊の代打若林三ゴロ、中島中前安打、北村三ゴロ
◆７回（両軍０）
【巨】広岡一邪飛、大城二ゴロ、松原左翼線安打、梶谷左飛
◆８回（両軍０）
【巨】（投手塹江）丸左前安打、（代走湯浅）岡本和遊ゴロ併殺打、若林中飛
◆９回
【広】（三塁湯浅、中堅立岡）石原の代打安部中飛、塹江の代打田中広左飛、菊池涼の代打松山二ゴロ