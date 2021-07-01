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日本プロ選手権　木下裕太が６アンダーの単独首位　連覇狙う石川遼は２差７位発進

スポーツ報知
# ゴルフ
１３番ティーショットを放つ石川遼。ドライバーで攻めて、初日４アンダー７位の好スタートを切った（カメラ・今西　淳）
１３番ティーショットを放つ石川遼。ドライバーで攻めて、初日４アンダー７位の好スタートを切った（カメラ・今西　淳）

◆報知新聞社後援　国内男子プロゴルフツアー　メジャー第２戦　日本プロ選手権　第１日（１日、栃木・日光ＣＣ＝７２３６ヤード、パー７１）

　雨が断続的に降る中、初日の競技が終了した。ツアー１勝の木下裕太が６バーディー、ボギーなしの６５をマーク。６アンダーの単独首位スタートを決めた。通算３勝の岩田寛、芦沢宗臣、０３年＆０８年大会王者の片山晋呉、古庄紀彦、金成玹（韓国）が５アンダーの２位で続いた。

　大会３人目の連覇を狙う石川遼、ツアー１勝の堀川未来夢、杉山知靖、小野田享也、貞方章男は４アンダーの７位で追う。

　東京五輪代表のＧ・チャルングン（タイ）、Ｊ・クルーガー（南アフリカ）、Ｄ・オー（米国）、出水田大二郎、日本オープン２勝の稲森佑貴、宋永漢（韓国）、１８年＆１９年賞金王・今平周吾が３アンダーの１１位に並んだ。

　２００９年大会王者の池田勇太、東京五輪代表の星野陸也は１アンダーの３８位。時松隆光選手会長、日本プロ選手権３勝の谷口徹はイーブンパーの５７位。１７年大会覇者の宮里優作は１オーバーの７１位。ツアー初となる初優勝からの出場試合３連勝を狙う木下稜介、倉本昌弘・日本プロゴルフ協会会長は３オーバーの１０３位と出遅れた。

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