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【巨人】２４歳コンビ、岡本和真と高橋優貴の活躍で７連勝…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
試合後、先発の高橋優貴（手前）らナインを労う原辰徳監督（中央）（カメラ・山崎　賢人）
試合後、先発の高橋優貴（手前）らナインを労う原辰徳監督（中央）（カメラ・山崎　賢人）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ヤクルト２―５巨人（２７日・神宮）

　巨人が岡本和真、高橋優貴の２４歳同い年コンビの投打の活躍で、今季最長の７連勝を決めた。

　先制したのは巨人。初回、松原聖弥が７号先頭打者本塁打を右翼へ運んだ。２０１１年の坂本勇人以来となる、シーズン３本目の先頭打者弾で始まった試合だったが、２回に先発の高橋優貴がオスナにソロを許して振り出しに。

　そして６回、岡本和真の２１号３ランで勝ち越し、９回には坂本勇人が９号ソロをバックスクリーンに運んでリードを広げた。高橋は６回２失点でハーラートップに並ぶ８勝目（２敗）を挙げ、チームは４月１３～１５日の中日戦（東京ドーム）以来の同一カード３連戦３連勝となった。

　【試合経過】

　◇１回（巨１、ヤ０）

　【巨】松原右越７号本塁打、ウィーラー左前安打、丸の一直で一塁走者ウィーラー戻れず併殺、岡本和三振

  • １回無死、松原聖弥は右越えに先制本塁打を放ちベンチでナインに迎えられる（カメラ・小泉　洋樹）

    １回無死、松原聖弥は右越えに先制本塁打を放ちベンチでナインに迎えられる（カメラ・小泉　洋樹）

　【ヤ】塩見三振、青木二ゴロ、山田三ゴロ

  • 力投する先発の高橋優貴（カメラ・中島　傑）

    力投する先発の高橋優貴（カメラ・中島　傑）

　◇２回（巨０、ヤ１）

　【巨】坂本右飛、梶谷二ゴロ、北村投ゴロ

　【ヤ】村上三振、オスナ左越６号本塁打、サンタナ三塁内野安打、元山二ゴロ併殺打

　◇３回（両軍０）

　【巨】大城中飛、高橋三振、松原左中間二塁打、ウィーラー一邪飛

　【ヤ】古賀遊ゴロ、スアレス三ゴロ、塩見中前安打、青木のとき塩見二盗、青木左飛

　◇４回（両軍０）

　【巨】丸一ゴロ、岡本和、坂本ともに三振

　【ヤ】山田四球、村上の中前安打で山田二進、オスナの三ゴロ併殺打で山田三進、サンタナ二飛

　◇５回（両軍０）

　【巨】梶谷遊ゴロ、北村二ゴロ、大城遊ゴロ

【ヤ】元山投前バント安打、古賀の三直で一塁走者元山戻れず併殺、スアレス三振

　◇６回（巨３、ヤ１）

　【巨】高橋三振、松原右前安打、ウィーラーの右前安打で松原一挙三進、丸三振、岡本和右越２１号３ラン、坂本四球、（投手梅野）梶谷の二ゴロで坂本二封

  • ６回２死一、三塁、勝ち越しの右越え３ラン本塁打を放つ岡本和真（捕手・古賀優大）（カメラ・山崎　賢人）

    ６回２死一、三塁、勝ち越しの右越え３ラン本塁打を放つ岡本和真（捕手・古賀優大）（カメラ・山崎　賢人）

　【ヤ】塩見遊ゴロ、青木左飛、山田左中間１９号本塁打、村上左飛

　◇７回（両軍０）

　【巨】北村遊ゴロ、大城四球（代走湯浅）、高橋の代打香月二ゴロ併殺打

　【ヤ】（投手鍵谷、捕手炭谷）オスナ右飛、サンタナ中飛、元山二ゴロ

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手今野）松原、ウィーラーともに中飛、丸左越二塁打、岡本和遊ゴロ

  • ８回２死、左二塁打を放つ丸佳浩（カメラ・山崎　賢人）

    ８回２死、左二塁打を放つ丸佳浩（カメラ・山崎　賢人）

　【ヤ】古賀の代打中村左前安打、（投手畠）今野の代打内川右飛、塩見三振、（投手大江）青木二ゴロ

  • ８回２死一塁からリリーフ登板した大江 竜聖　（カメラ・越川　亘）

    ８回２死一塁からリリーフ登板した大江 竜聖　（カメラ・越川　亘）

　◇９回（巨１、ヤ０）

　【巨】（投手大西、捕手中村）坂本中越９号本塁打、梶谷一ゴロ、北村三振、大江の代打亀井三ゴロ

  • ９回無死、中越えソロ本塁打を放つ坂本勇人（捕手・中村悠平）（カメラ・山崎　賢人）

    ９回無死、中越えソロ本塁打を放つ坂本勇人（捕手・中村悠平）（カメラ・山崎　賢人）

　【ヤ】（投手ビエイラ）山田遊ゴロ、村上四球、オスナ二飛、サンタナのとき村上二進（記録は野選）、サンタナ一ゴロ

  • ９回から登板し試合を締めほえるビエイラ（カメラ・山崎　賢人）

    ９回から登板し試合を締めほえるビエイラ（カメラ・山崎　賢人）

試合詳細
試合後、先発の高橋優貴（手前）らナインを労う原辰徳監督（中央）（カメラ・山崎　賢人）
１回無死、松原聖弥は右越えに先制本塁打を放ちベンチでナインに迎えられる（カメラ・小泉　洋樹）
力投する先発の高橋優貴（カメラ・中島　傑）
６回２死一、三塁、勝ち越しの右越え３ラン本塁打を放つ岡本和真（捕手・古賀優大）（カメラ・山崎　賢人）
８回２死、左二塁打を放つ丸佳浩（カメラ・山崎　賢人）
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