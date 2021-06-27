【巨人】２４歳コンビ、岡本和真と高橋優貴の活躍で７連勝…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト２―５巨人（２７日・神宮）

巨人が岡本和真、高橋優貴の２４歳同い年コンビの投打の活躍で、今季最長の７連勝を決めた。

先制したのは巨人。初回、松原聖弥が７号先頭打者本塁打を右翼へ運んだ。２０１１年の坂本勇人以来となる、シーズン３本目の先頭打者弾で始まった試合だったが、２回に先発の高橋優貴がオスナにソロを許して振り出しに。

そして６回、岡本和真の２１号３ランで勝ち越し、９回には坂本勇人が９号ソロをバックスクリーンに運んでリードを広げた。高橋は６回２失点でハーラートップに並ぶ８勝目（２敗）を挙げ、チームは４月１３～１５日の中日戦（東京ドーム）以来の同一カード３連戦３連勝となった。

【試合経過】

◇１回（巨１、ヤ０）

◇２回（巨０、ヤ１）

【巨】坂本右飛、梶谷二ゴロ、北村投ゴロ

【ヤ】村上三振、オスナ左越６号本塁打、サンタナ三塁内野安打、元山二ゴロ併殺打

◇３回（両軍０）

【巨】大城中飛、高橋三振、松原左中間二塁打、ウィーラー一邪飛

【ヤ】古賀遊ゴロ、スアレス三ゴロ、塩見中前安打、青木のとき塩見二盗、青木左飛

◇４回（両軍０）

【巨】丸一ゴロ、岡本和、坂本ともに三振

【ヤ】山田四球、村上の中前安打で山田二進、オスナの三ゴロ併殺打で山田三進、サンタナ二飛

◇５回（両軍０）

【巨】梶谷遊ゴロ、北村二ゴロ、大城遊ゴロ

【ヤ】元山投前バント安打、古賀の三直で一塁走者元山戻れず併殺、スアレス三振

◇６回（巨３、ヤ１）

【ヤ】塩見遊ゴロ、青木左飛、山田左中間１９号本塁打、村上左飛

◇７回（両軍０）

【ヤ】（投手鍵谷、捕手炭谷）オスナ右飛、サンタナ中飛、元山二ゴロ

◇８回（両軍０）

【ヤ】古賀の代打中村左前安打、（投手畠）今野の代打内川右飛、塩見三振、（投手大江）青木二ゴロ ８回２死一塁からリリーフ登板した大江 竜聖 （カメラ・越川 亘）