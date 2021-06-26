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【巨人】北村拓己プロ初猛打賞の活躍、東京シリーズ勝ち越しの６連勝…写真で振り返るヤクルト戦

スポーツ報知
# 巨人
３安打３打点の活躍の北村拓己は両手で３を作り笑顔でポーズ（カメラ・中島　傑）
３安打３打点の活躍の北村拓己は両手で３を作り笑顔でポーズ（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ヤクルト３―１０巨人（２６日・神宮）

　巨人が１３安打１０得点でヤクルトとの東京シリーズを２連勝して勝ち越しを決めた。今季２度目の６連勝で貯金は今季最多の１１、首位・阪神とのゲーム差は３・５となった。

　同点の３回に坂本勇人の中前タイムリーで勝ち越すと、なおも１死一、二塁から北村拓己が２号３ランを放ってリードを広げた。北村は４回までに３安打、あと三塁打が出ればサイクル安打という活躍で、プロ初の猛打賞となった。投げては先発の戸郷翔征が７回途中７安打３失点（自責２）で両リーグトップの８勝目（３敗）を挙げた。

　◆１回

　【巨】松原三振、ウィーラー二ゴロ、丸四球、岡本和の右前安打で丸一挙三進、坂本左飛

  • １回２死一塁、中前安打を放った岡本 和真

    １回２死一塁、中前安打を放った岡本 和真

　【ヤ】塩見四球、青木の右線二塁打で塩見三進、山田の遊ゴロで塩見生還、村上の右越安打で青木一挙生還、オスナ右飛、中村中飛

  • 力投する先発の戸郷翔征

    力投する先発の戸郷翔征

　◆２回（巨２、ヤ０）

　【巨】梶谷右前安打、北村の右線二塁打で梶谷三進、大城の左翼線二塁打で梶谷、北村生還、戸郷スリーバント失敗三振、松原三振、ウィーラー右飛

  • ２回無死二、三塁、左へ同点の適時二塁打を放ちベンチを指さす大城卓三

    ２回無死二、三塁、左へ同点の適時二塁打を放ちベンチを指さす大城卓三

　【ヤ】サンタナ三振、元山二ゴロ、小川一飛

　◆３回（巨４、ヤ０）

　【巨】丸投手バント内野安打、岡本和四球で一、二塁、坂本の中前安打で丸一挙生還、岡本和二進、梶谷左飛、北村左越２号３ラン、（投手坂本）大城一ゴロ失、戸郷の一前バントで大城二進、松原左飛

  • ３回１死一、二塁、左越えに３ラン本塁打を放ち、ガッツポーズする北村 拓己

    ３回１死一、二塁、左越えに３ラン本塁打を放ち、ガッツポーズする北村 拓己

　【ヤ】塩見一ゴロ、青木投ゴロ、山田中飛

　◆４回（巨２、ヤ０）

　【巨】ウィーラー死球、丸のとき捕逸でウィーラー二進、丸の右中間二塁打でウィーラー生還、岡本和右邪飛、坂本三振、梶谷の左前安打で丸生還、北村の左前安打で梶谷二進、大城二ゴロ

  • ４回２死三塁、左前適時打を放つ梶谷隆幸。捕手・中村悠平

    ４回２死三塁、左前適時打を放つ梶谷隆幸。捕手・中村悠平

　【ヤ】村上三振、オスナ三ゴロ、中村三振

　◆５回（巨１、ヤ０）

　【巨】（投手星）戸郷四球、松原の一ゴロで戸郷二進、ウィーラーの左前安打で戸郷三進、丸の中犠飛で戸郷生還、岡本和左飛

  • ５回１死一、三塁、中犠飛を放つ丸佳浩

    ５回１死一、三塁、中犠飛を放つ丸佳浩

　【ヤ】サンタナ三振、元山中飛、星の代打宮本右前安打、塩見の中前安打で宮本一挙三進、青木右飛

　◆６回（両軍０）

　【巨】（投手大西、左翼宮本）坂本三ゴロ、梶谷中飛、北村三振

　【ヤ】（捕手小林、一塁中島、遊撃若林、左翼亀井、右翼松原）山田一邪飛、村上遊飛、オスナ遊ゴロ失、中村の遊ゴロでオスナ二封

  • ６回２死、オスナの遊ゴロをグラブで弾く若林晃弘

    ６回２死、オスナの遊ゴロをグラブで弾く若林晃弘

　◆７回（巨０、ヤ１）

　【巨】亀井二ゴロ、戸郷三振、松原中飛

　【ヤ】サンタナ、元山ともに左前安打で一、二塁、宮本投ゴロ失で満塁、塩見の三ゴロでサンタナ本封、なお満塁、大西の代打川端捕邪飛、山田の遊撃内野安打で元山生還、なお満塁、（投手戸根）村上二ゴロ

　◆８回（巨１、ヤ０）

　【巨】（投手大下、二塁宮本、左翼渡辺）中島三ゴロ、丸三振、岡本和死球、若林の右前安打で岡本一挙三進、小林左前安打で岡本生還、若林二進、北村三振

  • ８回２死一、二塁、左前に自身の今季初打点となる左前適時打を放った小林誠司は一塁を回ったところでニヤニヤ

    ８回２死一、二塁、左前に自身の今季初打点となる左前適時打を放った小林誠司は一塁を回ったところでニヤニヤ

　【ヤ】（投手田中豊、三塁香月、中堅立岡）オスナ右飛、中村中飛、サンタナ左前安打（代走山崎）、元山のとき野選で山崎二進、元山左前安打で山崎三進、（投手大江）宮本一ゴロ

　◆９回（両軍０）

　【巨】（捕手古賀、一塁荒木、二塁宮本、左翼山崎、右翼渡辺）亀井一飛、立岡三振、松原右飛

　【ヤ】（投手戸田）塩見中飛、渡辺の代打西浦中前安打、大下の代打内川の左線二塁打で西浦三進、村上三邪飛、荒木四球、古賀の遊ゴロで荒木二封

  • ９回に登板した戸田 懐生

    ９回に登板した戸田 懐生

試合詳細
３安打３打点の活躍の北村拓己は両手で３を作り笑顔でポーズ（カメラ・中島　傑）
１回２死一塁、中前安打を放った岡本 和真
力投する先発の戸郷翔征
２回無死二、三塁、左へ同点の適時二塁打を放ちベンチを指さす大城卓三
３回１死一、二塁、左越えに３ラン本塁打を放ち、ガッツポーズする北村 拓己
４回２死三塁、左前適時打を放つ梶谷隆幸。捕手・中村悠平
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