【巨人】北村拓己プロ初猛打賞の活躍、東京シリーズ勝ち越しの６連勝…写真で振り返るヤクルト戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―１０巨人（２６日・神宮）

巨人が１３安打１０得点でヤクルトとの東京シリーズを２連勝して勝ち越しを決めた。今季２度目の６連勝で貯金は今季最多の１１、首位・阪神とのゲーム差は３・５となった。

同点の３回に坂本勇人の中前タイムリーで勝ち越すと、なおも１死一、二塁から北村拓己が２号３ランを放ってリードを広げた。北村は４回までに３安打、あと三塁打が出ればサイクル安打という活躍で、プロ初の猛打賞となった。投げては先発の戸郷翔征が７回途中７安打３失点（自責２）で両リーグトップの８勝目（３敗）を挙げた。

◆１回

【巨】松原三振、ウィーラー二ゴロ、丸四球、岡本和の右前安打で丸一挙三進、坂本左飛 １回２死一塁、中前安打を放った岡本 和真

【ヤ】塩見四球、青木の右線二塁打で塩見三進、山田の遊ゴロで塩見生還、村上の右越安打で青木一挙生還、オスナ右飛、中村中飛 力投する先発の戸郷翔征

◆２回（巨２、ヤ０）

【ヤ】サンタナ三振、元山二ゴロ、小川一飛

◆３回（巨４、ヤ０）

【巨】丸投手バント内野安打、岡本和四球で一、二塁、坂本の中前安打で丸一挙生還、岡本和二進、梶谷左飛、北村左越２号３ラン、（投手坂本）大城一ゴロ失、戸郷の一前バントで大城二進、松原左飛 ３回１死一、二塁、左越えに３ラン本塁打を放ち、ガッツポーズする北村 拓己

【ヤ】塩見一ゴロ、青木投ゴロ、山田中飛

◆４回（巨２、ヤ０）

【ヤ】村上三振、オスナ三ゴロ、中村三振

◆５回（巨１、ヤ０）

【ヤ】サンタナ三振、元山中飛、星の代打宮本右前安打、塩見の中前安打で宮本一挙三進、青木右飛

◆６回（両軍０）

【巨】（投手大西、左翼宮本）坂本三ゴロ、梶谷中飛、北村三振

◆７回（巨０、ヤ１）

【巨】亀井二ゴロ、戸郷三振、松原中飛

◆８回（巨１、ヤ０）

【ヤ】（投手田中豊、三塁香月、中堅立岡）オスナ右飛、中村中飛、サンタナ左前安打（代走山崎）、元山のとき野選で山崎二進、元山左前安打で山崎三進、（投手大江）宮本一ゴロ

◆９回（両軍０）

【巨】（捕手古賀、一塁荒木、二塁宮本、左翼山崎、右翼渡辺）亀井一飛、立岡三振、松原右飛