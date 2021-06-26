【巨人】北村拓己プロ初猛打賞の活躍、東京シリーズ勝ち越しの６連勝…写真で振り返るヤクルト戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―１０巨人（２６日・神宮）
巨人が１３安打１０得点でヤクルトとの東京シリーズを２連勝して勝ち越しを決めた。今季２度目の６連勝で貯金は今季最多の１１、首位・阪神とのゲーム差は３・５となった。
同点の３回に坂本勇人の中前タイムリーで勝ち越すと、なおも１死一、二塁から北村拓己が２号３ランを放ってリードを広げた。北村は４回までに３安打、あと三塁打が出ればサイクル安打という活躍で、プロ初の猛打賞となった。投げては先発の戸郷翔征が７回途中７安打３失点（自責２）で両リーグトップの８勝目（３敗）を挙げた。
◆１回
◆２回（巨２、ヤ０）
【巨】梶谷右前安打、北村の右線二塁打で梶谷三進、大城の左翼線二塁打で梶谷、北村生還、戸郷スリーバント失敗三振、松原三振、ウィーラー右飛
【ヤ】サンタナ三振、元山二ゴロ、小川一飛
◆３回（巨４、ヤ０）
【巨】丸投手バント内野安打、岡本和四球で一、二塁、坂本の中前安打で丸一挙生還、岡本和二進、梶谷左飛、北村左越２号３ラン、（投手坂本）大城一ゴロ失、戸郷の一前バントで大城二進、松原左飛
【ヤ】塩見一ゴロ、青木投ゴロ、山田中飛
◆４回（巨２、ヤ０）
【巨】ウィーラー死球、丸のとき捕逸でウィーラー二進、丸の右中間二塁打でウィーラー生還、岡本和右邪飛、坂本三振、梶谷の左前安打で丸生還、北村の左前安打で梶谷二進、大城二ゴロ
【ヤ】村上三振、オスナ三ゴロ、中村三振
◆５回（巨１、ヤ０）
【ヤ】サンタナ三振、元山中飛、星の代打宮本右前安打、塩見の中前安打で宮本一挙三進、青木右飛
◆６回（両軍０）
【巨】（投手大西、左翼宮本）坂本三ゴロ、梶谷中飛、北村三振
◆７回（巨０、ヤ１）
【巨】亀井二ゴロ、戸郷三振、松原中飛
◆８回（巨１、ヤ０）
【巨】（投手大下、二塁宮本、左翼渡辺）中島三ゴロ、丸三振、岡本和死球、若林の右前安打で岡本一挙三進、小林左前安打で岡本生還、若林二進、北村三振
【ヤ】（投手田中豊、三塁香月、中堅立岡）オスナ右飛、中村中飛、サンタナ左前安打（代走山崎）、元山のとき野選で山崎二進、元山左前安打で山崎三進、（投手大江）宮本一ゴロ
◆９回（両軍０）
【巨】（捕手古賀、一塁荒木、二塁宮本、左翼山崎、右翼渡辺）亀井一飛、立岡三振、松原右飛