【巨人】阪神に４・５差接近、５連勝で貯金は今季最多の「１０」…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦 ヤクルト１―７巨人（２５日・神宮）

巨人が一発攻勢でヤクルトを沈め２位に浮上した。２回に大城が先制２ランを放つと、３回には岡本和がバックスクリーン直撃、４年連続となる２０号３ランで突き放した。７０試合目での到達は昨季に並ぶ自己最速タイ。投げては先発のメルセデスが７回を６安打１失点で３勝目。

今季２度目の５連勝で貯金は今季最多の「１０」となり、ＤｅＮＡに敗れた首位・阪神との差は４・５に縮まった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【ヤ】塩見三塁強襲安打、山崎三振、山田、村上ともに左飛

◆２回（巨２、ヤ０）

◆３回（巨３、ヤ０）

【ヤ】西浦遊ゴロ、石川、塩見ともに三振

◆４回（両軍０）

【巨】北村遊ゴロ、大城三振、メルセデス右飛

【ヤ】山崎二ゴロ、山田三ゴロ、村上三振

◆５回（両軍０）

【巨】松原左飛、ウィーラー三振、丸二塁内野安打、（投手星）岡本和遊直

【ヤ】オスナ投直、中村右翼線安打、サンタナの三ゴロで中村二封、西浦の遊ゴロでサンタナ二封 ５回を無失点で抑えナインとタッチするメルセデス

◆６回（両軍０）

【巨】坂本、梶谷ともに三ゴロ、北村左飛

【ヤ】星の代打荒木三ゴロ、塩見右飛、山崎二ゴロ

◆７回（巨２、ヤ１）

【ヤ】（一塁若林、三塁香月、遊撃湯浅）山田中前安打（代走元山）、村上の右翼線安打で元山三進、オスナの中前安打で元山生還、村上二進、中村三振、サンタナのとき村上三盗失敗、サンタナの中前安打でオスナ二進、西浦三振

◆８回（両軍０）

【ヤ】（投手畠、捕手炭谷、右翼立岡）荒木の代打宮本四球、塩見三振、吉田喜の代打嶋遊ゴロ併殺打

◆９回（両軍０）