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【巨人】阪神に４・５差接近、５連勝で貯金は今季最多の「１０」…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
ヒーローインタビューを終え、ポーズを決める３勝目を挙げたメルセデス（カメラ・関口　俊明）
ヒーローインタビューを終え、ポーズを決める３勝目を挙げたメルセデス（カメラ・関口　俊明）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦　ヤクルト１―７巨人（２５日・神宮）

　巨人が一発攻勢でヤクルトを沈め２位に浮上した。２回に大城が先制２ランを放つと、３回には岡本和がバックスクリーン直撃、４年連続となる２０号３ランで突き放した。７０試合目での到達は昨季に並ぶ自己最速タイ。投げては先発のメルセデスが７回を６安打１失点で３勝目。

　今季２度目の５連勝で貯金は今季最多の「１０」となり、ＤｅＮＡに敗れた首位・阪神との差は４・５に縮まった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】松原右中間二塁打、ウィーラー、丸ともに三振、岡本和遊ゴロ

  • １回無死、右中間へチーム初安打となる二塁打を放った松原聖弥

    １回無死、右中間へチーム初安打となる二塁打を放った松原聖弥

　【ヤ】塩見三塁強襲安打、山崎三振、山田、村上ともに左飛

　◆２回（巨２、ヤ０）

　【巨】坂本中飛、梶谷二ゴロ、北村左前安打、大城右越７号２ラン、メルセデス中飛

  • ２回２死一塁、先制の右越え７号２ラン本塁打を放つ大城卓三

    ２回２死一塁、先制の右越え７号２ラン本塁打を放つ大城卓三

　【ヤ】オスナ、中村ともに遊ゴロ、サンタナ右飛

  • オスナを遊ゴロに打ち取る先発のC・C・メルセデス

    オスナを遊ゴロに打ち取る先発のC・C・メルセデス

　◆３回（巨３、ヤ０）

　【巨】松原左飛、ウィーラー四球、丸四球でウィーラー二進、岡本和中越２０号３ラン、坂本右飛、梶谷左飛

  • ３回１死一、二塁、中越えに今季２０号となる３点本塁打を放つ岡本和真

    ３回１死一、二塁、中越えに今季２０号となる３点本塁打を放つ岡本和真

　【ヤ】西浦遊ゴロ、石川、塩見ともに三振

　◆４回（両軍０）

　【巨】北村遊ゴロ、大城三振、メルセデス右飛

　【ヤ】山崎二ゴロ、山田三ゴロ、村上三振

　◆５回（両軍０）

　【巨】松原左飛、ウィーラー三振、丸二塁内野安打、（投手星）岡本和遊直

　【ヤ】オスナ投直、中村右翼線安打、サンタナの三ゴロで中村二封、西浦の遊ゴロでサンタナ二封

  • ５回を無失点で抑えナインとタッチするメルセデス

    ５回を無失点で抑えナインとタッチするメルセデス

　◆６回（両軍０）

　【巨】坂本、梶谷ともに三ゴロ、北村左飛

　【ヤ】星の代打荒木三ゴロ、塩見右飛、山崎二ゴロ

　◆７回（巨２、ヤ１）

　【巨】（投手吉田喜、左翼荒木）大城左中間二塁打、メルセデスの投前バントを投手吉田喜が失策し大城三進、松原の中犠飛で大城生還、ウィーラーの中前安打でメルセデス二進（ウィーラーの代走香月）、丸の遊ゴロでメルセデス三進、香月二封、岡本和の左前安打でメルセデス生還、丸二進（岡本和の代走若林）、坂本一邪飛

  • ７回無死一、三塁、犠飛を打ち上げる松原聖弥

    ７回無死一、三塁、犠飛を打ち上げる松原聖弥

　【ヤ】（一塁若林、三塁香月、遊撃湯浅）山田中前安打（代走元山）、村上の右翼線安打で元山三進、オスナの中前安打で元山生還、村上二進、中村三振、サンタナのとき村上三盗失敗、サンタナの中前安打でオスナ二進、西浦三振

　◆８回（両軍０）

　【巨】（二塁元山）梶谷右前安打、北村三振のとき梶谷二盗、大城の遊ゴロで梶谷三進、メルセデスの代打立岡二ゴロ

  • ８回無死、右前打を放つ梶谷隆幸（投手は吉田大喜、捕手は中村悠平）（カメラ・泉　貫太）

    ８回無死、右前打を放つ梶谷隆幸（投手は吉田大喜、捕手は中村悠平）（カメラ・泉　貫太）

　【ヤ】（投手畠、捕手炭谷、右翼立岡）荒木の代打宮本四球、塩見三振、吉田喜の代打嶋遊ゴロ併殺打

　◆９回（両軍０）

　【巨】（投手大下、捕手嶋、左翼宮本）松原二ゴロ、香月中飛、丸三振

　【ヤ】（投手戸田）元山一ゴロ、村上右飛、オスナ左飛

  • ９回に３番手で登板した戸田懐生（中）は無失点に抑え、原辰徳監督（８３）らに迎えられた

    ９回に３番手で登板した戸田懐生（中）は無失点に抑え、原辰徳監督（８３）らに迎えられた

試合詳細
ヒーローインタビューを終え、ポーズを決める３勝目を挙げたメルセデス（カメラ・関口　俊明）
１回無死、右中間へチーム初安打となる二塁打を放った松原聖弥
２回２死一塁、先制の右越え７号２ラン本塁打を放つ大城卓三
オスナを遊ゴロに打ち取る先発のC・C・メルセデス
３回１死一、二塁、中越えに今季２０号となる３点本塁打を放つ岡本和真
５回を無失点で抑えナインとタッチするメルセデス
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