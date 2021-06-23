石井智宏らＣＨＡＯＳ軍がＮＥＶＥＲ６人タッグＶ６　第３世代が次期挑戦名乗り…新日・後楽園Ｈ大会全成績

◆新日本プロレス「ＫＩＺＵＮＡ ＲＯＡＤ ２０２１」大会（２２日、東京・後楽園ホール、観衆３２８人）

メインイベントのＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合でＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨ、石井智宏、後藤洋央紀組がＥＶＩＬ、高橋裕二郎、ディック東郷組を下し、最多防衛記録を更新するＶ６を果たした。

試合は大乱戦の末、石井が必殺の垂直落下式ブレーンバスターでディック東郷を一蹴。６度目の防衛を飾ったが、試合後、永田裕志、天山広吉、小島聡の「第３世代」トリオがリング上に登場。次期挑戦者として名乗りをあげ、石井ら王者組も対戦を了承。世代を超えた大一番が実現する。

▽２０分１本勝負

〇タイチ（１０分１２秒 タイチ式ラストライド→エビ固め）上村優也●

▽２０分１本勝負

〇ザック・セイバーＪｒ．（１３分５８秒 首４の字固め）辻陽太●

▽８人タッグマッチ３０分１本勝負

〇ＹＯＨ、矢野通、オカダ・カズチカ、ＳＨＯ（１０分０４秒 ３Ｋ→片エビ固め）エル・ファンタズモ、石森太二、邪道、外道●

▽８人タッグマッチ３０分１本勝負

〇小島聡、永田裕志、天山広吉、飯伏幸太（１８分４１秒 ラリアット→片エビ固め）内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ、鷹木信悟、ＢＵＳＨＩ●

▽ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合６０分１本勝負

〇石井智宏、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨ、後藤洋央紀（３２分０３秒 垂直落下式ブレーンバスター→片エビ固め）ＥＶＩＬ、高橋裕二郎、ディック東郷●

※石井組が６度目の防衛