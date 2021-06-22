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【巨人】地元・金沢で北村拓己が躍動２安打３打点　サンチェス５勝目…ＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
４回１死一、二塁、左越え３ラン本塁打を放ちガッツポーズする北村拓己（手前、奥左はバンザイして喜ぶ原辰徳監督、右は元木大介ヘッドコーチ）（カメラ・山崎　賢人）
４回１死一、二塁、左越え３ラン本塁打を放ちガッツポーズする北村拓己（手前、奥左はバンザイして喜ぶ原辰徳監督、右は元木大介ヘッドコーチ）（カメラ・山崎　賢人）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人６―１ＤｅＮＡ（２２日・金沢）

　巨人が本塁打攻勢でＤｅＮＡに打ち勝った。

　１点を追う３回、２死一、三塁から丸の６号３ランで逆転。さらに４回、１死一、二塁から北村が今季初ホーマーを左翼スタンドへ運んだ。石川・金沢が地元の北村が前半からマルチ安打をマークする活躍でリードを広げた。

　投げては、先発のサンチェスが２回に先取点を許したものの、その後は安定したピッチング。６回を６安打１失点で５勝目（４敗）を挙げた。７回から畠が２イニング、田中が１イニングを無失点で守り切った。

【試合経過】

　◇１回（両軍０）

　【Ｄ】桑原投ゴロ、伊藤光三振、佐野右前安打、オースティン中飛

  • 力投するサンチェス（カメラ・相川　和寛）

    力投するサンチェス（カメラ・相川　和寛）

　【巨】松原左飛、ウィーラー右前安打、丸三振、岡本和右飛

  • １回１死、ウィーラーが右前安打（カメラ・相川　和寛）

    １回１死、ウィーラーが右前安打（カメラ・相川　和寛）

　◇２回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】宮崎中前安打、ソト三振、柴田中飛、大和の中前安打で宮崎二進、中川の左前安打で宮崎一挙生還、大和三塁を狙うもタッチアウト

　【巨】坂本遊ゴロ、梶谷中飛、大城一ゴロ

　◇３回（Ｄ０、巨３）

　【Ｄ】桑原遊ゴロ、伊藤光二邪飛、佐野左邪飛

　【巨】北村左前安打、サンチェスの捕前バントで北村二進、松原三振、ウィーラーのとき暴投で北村三進、ウィーラー四球、丸左越６号３ラン、岡本和三振

  • ３回無死、左前安打を放つ北村拓己（カメラ・山崎　賢人）

    ３回無死、左前安打を放つ北村拓己（カメラ・山崎　賢人）

　◇４回（Ｄ０、巨３）

　【Ｄ】オースティン左飛、宮崎、ソトともに三振

　【巨】坂本右飛、梶谷左前安打、大城四球で梶谷二進、北村左越１号３ラン、サンチェス三振、松原左飛

  • ４回１死一、二塁、左越え３ラン本塁打を放つ北村拓己（カメラ・山崎　賢人）

    ４回１死一、二塁、左越え３ラン本塁打を放つ北村拓己（カメラ・山崎　賢人）

　◇５回（両軍０）

　【Ｄ】柴田右翼線二塁打、大和三振、中川の代打細川死球、桑原右飛、伊藤光一ゴロ

　【巨】（投手桜井）ウィーラー三振、丸四球、岡本和三振、坂本の左前安打で丸二進、梶谷二ゴロ

　◇６回（両軍０）

　【Ｄ】佐野一ゴロ、オースティン三振、宮崎左翼線二塁打、ソト二ゴロ

　【巨】大城三振、北村四球、サンチェスの代打石川中飛、（捕手山本）松原三振

　◇７回（両軍０）

　【Ｄ】（投手畠）柴田三振、大和二ゴロ、桜井の代打牧一飛

　【巨】（投手シャッケルフォード）ウィーラー遊飛、丸中前安打、岡本和、坂本ともに三振

  • ７回１死、中前安打を放つ丸佳浩（捕手・山本祐大）（カメラ・山崎　賢人）

    ７回１死、中前安打を放つ丸佳浩（捕手・山本祐大）（カメラ・山崎　賢人）

　◇８回（両軍０）

　【Ｄ】桑原遊ゴロ、山本左前安打、佐野三振、オースティンの中越二塁打で山本三進、宮崎二ゴロ

　【巨】（投手伊勢）梶谷一ゴロ、大城左前安打、（代走平間）北村遊ゴロ併殺打

　◇９回（Ｄ０、巨Ｘ）

　【Ｄ】（投手田中豊、捕手炭谷、右翼立岡）ソト遊ゴロ、柴田遊飛、大和右飛

  • 北村拓己（中央右）らナインをタッチで出迎える原辰徳監督（中央）（カメラ・山崎　賢人）

    北村拓己（中央右）らナインをタッチで出迎える原辰徳監督（中央）（カメラ・山崎　賢人）

４回１死一、二塁、左越え３ラン本塁打を放ちガッツポーズする北村拓己（手前、奥左はバンザイして喜ぶ原辰徳監督、右は元木大介ヘッドコーチ）（カメラ・山崎　賢人）
力投するサンチェス（カメラ・相川　和寛）
１回１死、ウィーラーが右前安打（カメラ・相川　和寛）
３回無死、左前安打を放つ北村拓己（カメラ・山崎　賢人）
４回１死一、二塁、左越え３ラン本塁打を放つ北村拓己（カメラ・山崎　賢人）
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