【巨人】地元・金沢で北村拓己が躍動２安打３打点　サンチェス５勝目…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人６―１ＤｅＮＡ（２２日・金沢）

巨人が本塁打攻勢でＤｅＮＡに打ち勝った。

１点を追う３回、２死一、三塁から丸の６号３ランで逆転。さらに４回、１死一、二塁から北村が今季初ホーマーを左翼スタンドへ運んだ。石川・金沢が地元の北村が前半からマルチ安打をマークする活躍でリードを広げた。

投げては、先発のサンチェスが２回に先取点を許したものの、その後は安定したピッチング。６回を６安打１失点で５勝目（４敗）を挙げた。７回から畠が２イニング、田中が１イニングを無失点で守り切った。

【試合経過】

◇１回（両軍０）

◇２回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】宮崎中前安打、ソト三振、柴田中飛、大和の中前安打で宮崎二進、中川の左前安打で宮崎一挙生還、大和三塁を狙うもタッチアウト

【巨】坂本遊ゴロ、梶谷中飛、大城一ゴロ

◇３回（Ｄ０、巨３）

【Ｄ】桑原遊ゴロ、伊藤光二邪飛、佐野左邪飛

◇４回（Ｄ０、巨３）

【Ｄ】オースティン左飛、宮崎、ソトともに三振

◇５回（両軍０）

【Ｄ】柴田右翼線二塁打、大和三振、中川の代打細川死球、桑原右飛、伊藤光一ゴロ

【巨】（投手桜井）ウィーラー三振、丸四球、岡本和三振、坂本の左前安打で丸二進、梶谷二ゴロ

◇６回（両軍０）

【Ｄ】佐野一ゴロ、オースティン三振、宮崎左翼線二塁打、ソト二ゴロ

【巨】大城三振、北村四球、サンチェスの代打石川中飛、（捕手山本）松原三振

◇７回（両軍０）

◇８回（両軍０）

【Ｄ】桑原遊ゴロ、山本左前安打、佐野三振、オースティンの中越二塁打で山本三進、宮崎二ゴロ

【巨】（投手伊勢）梶谷一ゴロ、大城左前安打、（代走平間）北村遊ゴロ併殺打