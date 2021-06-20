【巨人】高橋優貴が戸郷翔征と並ぶリーグトップタイ７勝目…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神１―２巨人（２０日・甲子園）
巨人が首位阪神に２連勝を飾った。０―０の６回に松原聖弥が決勝２ラン。５回４安打無失点の高橋優貴は戸郷翔征と並ぶリーグトップタイの７勝目を挙げた。敵地甲子園で連勝し、ゲーム差を６に縮めた。
投手陣は２番手・畠世周が佐藤輝にソロアーチを浴びたが、高梨雄平、鍵谷陽平、ビエイラと継投して１点差を守って逃げ切った。
【試合経過】
◇１回（両軍０）
【巨】松原一ゴロ、ウィーラー左飛、丸一ゴロ
◇２回（両軍０）
【巨】岡本和中飛、坂本、亀井ともに三振
【神】サンズ一邪飛、糸原中飛、梅野遊ゴロ
◇３回（両軍０）
【巨】大城三ゴロ、北村中飛、高橋三振
【神】秋山二ゴロ、近本右前安打、中野二ゴロ併殺打
◇４回（両軍０）
【巨】松原左飛、ウィーラー投ゴロ、丸右前安打、岡本和左飛
【神】マルテ四球、大山右飛、佐藤輝の左前安打でマルテ二進、サンズの遊ゴロでサンズ三進、佐藤輝二封、糸原左飛
◇５回（両軍０）
【巨】坂本三振、亀井右飛、大城三振
【神】梅野右前安打、秋山の投手前バントで梅野二進、近本中飛、中野三振
◇６回（巨２、神１）
【巨】北村左前安打、（代走湯浅）高橋の代打香月三振、松原右越６号２ラン、ウィーラー左前安打、丸四球でウィーラー二進、岡本和、坂本ともに右飛
◇７回（両軍０）
【巨】（投手及川）亀井一ゴロ、大城四球、湯浅の左前安打で大城二進、畠の代打石川の中飛で大城と併殺
◇【神】（投手高梨）糸原三振、梅野四球、及川の代打原口左邪飛、近本死球で梅野二進、中野の代打北條のとき高梨暴投で梅野三進、近本二進、（ボールカウント２－２から投手鍵谷）北條三振
◇８回（両軍０）
【巨】（投手岩崎、遊撃小幡）松原中前安打、ウィーラー中飛、丸三振、岡本和中飛
◇９回（両軍０）
【巨】（投手馬場、右翼熊谷）坂本左飛、亀井遊飛、大城中飛
【神】（投手ビエイラ、捕手炭谷）糸原左飛、梅野四球、（代走植田）馬場の代打糸井のとき植田二盗、糸井、近本ともに三振