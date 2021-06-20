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【巨人】高橋優貴が戸郷翔征と並ぶリーグトップタイ７勝目…阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
阪神に勝利して、原辰徳監督（左）とタッチを交わす高橋優貴（カメラ・義村　治子）
阪神に勝利して、原辰徳監督（左）とタッチを交わす高橋優貴（カメラ・義村　治子）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　阪神１―２巨人（２０日・甲子園）

　巨人が首位阪神に２連勝を飾った。０―０の６回に松原聖弥が決勝２ラン。５回４安打無失点の高橋優貴は戸郷翔征と並ぶリーグトップタイの７勝目を挙げた。敵地甲子園で連勝し、ゲーム差を６に縮めた。

　投手陣は２番手・畠世周が佐藤輝にソロアーチを浴びたが、高梨雄平、鍵谷陽平、ビエイラと継投して１点差を守って逃げ切った。

　【試合経過】

　◇１回（両軍０）

　【巨】松原一ゴロ、ウィーラー左飛、丸一ゴロ

　【神】近本投ゴロ、中野右前安打、マルテ四球で中野二進、大山捕邪飛、佐藤輝中飛

  • 力投する先発の高橋優貴（カメラ・中島　傑）

    力投する先発の高橋優貴（カメラ・中島　傑）

　◇２回（両軍０）

　【巨】岡本和中飛、坂本、亀井ともに三振

　【神】サンズ一邪飛、糸原中飛、梅野遊ゴロ

　◇３回（両軍０）

　【巨】大城三ゴロ、北村中飛、高橋三振

　【神】秋山二ゴロ、近本右前安打、中野二ゴロ併殺打

　◇４回（両軍０）

　【巨】松原左飛、ウィーラー投ゴロ、丸右前安打、岡本和左飛

　【神】マルテ四球、大山右飛、佐藤輝の左前安打でマルテ二進、サンズの遊ゴロでサンズ三進、佐藤輝二封、糸原左飛

　◇５回（両軍０）

　【巨】坂本三振、亀井右飛、大城三振

　【神】梅野右前安打、秋山の投手前バントで梅野二進、近本中飛、中野三振

　◇６回（巨２、神１）

　【巨】北村左前安打、（代走湯浅）高橋の代打香月三振、松原右越６号２ラン、ウィーラー左前安打、丸四球でウィーラー二進、岡本和、坂本ともに右飛

  • ６回１死一塁、先制の右越え２ラン本塁打を放ちナインとハイタッチをする松原聖弥（カメラ・中島　傑）

    ６回１死一塁、先制の右越え２ラン本塁打を放ちナインとハイタッチをする松原聖弥（カメラ・中島　傑）

　【神】（投手畠、二塁湯浅）マルテ二飛、大山三振、佐藤輝左越１８号本塁打、サンズ三振

  • ６回２死、佐藤輝明に左越えソロ本塁打を打たれた畠世周（カメラ・竜田　卓

    ６回２死、佐藤輝明に左越えソロ本塁打を打たれた畠世周（カメラ・竜田　卓

　◇７回（両軍０）

　【巨】（投手及川）亀井一ゴロ、大城四球、湯浅の左前安打で大城二進、畠の代打石川の中飛で大城と併殺

　◇【神】（投手高梨）糸原三振、梅野四球、及川の代打原口左邪飛、近本死球で梅野二進、中野の代打北條のとき高梨暴投で梅野三進、近本二進、（ボールカウント２－２から投手鍵谷）北條三振

  • ７回途中から登板し、力投する鍵谷陽平　（カメラ・馬場　秀則）

    ７回途中から登板し、力投する鍵谷陽平　（カメラ・馬場　秀則）

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手岩崎、遊撃小幡）松原中前安打、ウィーラー中飛、丸三振、岡本和中飛

　【神】マルテ、大山ともに三振、佐藤輝四球、（代走熊谷）サンズ右飛

  • ８回２死一塁、サンズを右飛に打ち取り雄叫びを上げる鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

    ８回２死一塁、サンズを右飛に打ち取り雄叫びを上げる鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手馬場、右翼熊谷）坂本左飛、亀井遊飛、大城中飛

　【神】（投手ビエイラ、捕手炭谷）糸原左飛、梅野四球、（代走植田）馬場の代打糸井のとき植田二盗、糸井、近本ともに三振

  • ９回２死二塁、近本光司を空振り三振に仕留め、雄たけびを上げるチアゴ・ビエイラ　（カメラ・馬場　秀則）

    ９回２死二塁、近本光司を空振り三振に仕留め、雄たけびを上げるチアゴ・ビエイラ　（カメラ・馬場　秀則）

阪神に勝利して、原辰徳監督（左）とタッチを交わす高橋優貴（カメラ・義村　治子）
力投する先発の高橋優貴（カメラ・中島　傑）
６回１死一塁、先制の右越え２ラン本塁打を放ちナインとハイタッチをする松原聖弥（カメラ・中島　傑）
６回２死、佐藤輝明に左越えソロ本塁打を打たれた畠世周（カメラ・竜田　卓
７回途中から登板し、力投する鍵谷陽平　（カメラ・馬場　秀則）
８回２死一塁、サンズを右飛に打ち取り雄叫びを上げる鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）
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