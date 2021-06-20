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富樫麗加、中谷朋子、新田芳美の３人が１Ｒでフライング…桐生ボート「オールレディース」３日目

スポーツ報知
# ギャンブル# ボート
富樫麗加
富樫麗加

　ボートレース桐生の「オールレディース」３日目の２０日、第１Ｒで４号艇・富樫麗加、５号艇・中谷朋子、６号艇・新田芳美の３人がフライング。なお、富樫はコンマ０５オーバーで非常識Ｆ。

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