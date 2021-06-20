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【２１日の予告先発】楽天・滝中瞭太―オリックス・竹安大知
2021年6月20日 21時0分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
キャッチボールで調整する滝中瞭太（カメラ・堺 恒志）
【パ・リーグ】
◆楽天・滝中瞭太―オリックス・竹安大知（１８時・楽天生命パーク）
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