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【巨人】戸郷翔征、リーグ単独トップの７勝目！７回２失点の粘投…阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
７勝目を挙げ両手で７を作る戸郷翔征（カメラ・中島　傑）
７勝目を挙げ両手で７を作る戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦　阪神２―６巨人（１９日・甲子園）

　巨人は坂本勇人の通算２５０号などで阪神に勝利した。先発の戸郷翔征投手は、７回を６安打２失点の粘投でリーグ単独トップとなる７勝目を挙げた。

　１点のリードをもらった初回、近本、中野に連打を浴び、１死二、三塁から大山に同点の適時打を許した。だが、続く１死一、三塁のピンチでは佐藤輝、サンズを連続三振に打ち取り勝ち越しは阻止。２回のピンチも脱すると、３、４回は３者凡退。２点リードの６回２死から佐藤輝に右中間へソロを浴びたがリードは守り、７回はピシャリと３人斬り。今季最多となる１２３球の熱投で阪神打線をねじ伏せた。

　【試合経過】

　◆１回（両軍１）

　【巨】松原二ゴロ、ウィーラー中前安打、丸の右翼線二塁打でウィーラー三進、岡本和の右犠飛でウィーラー生還、坂本四球で一、二塁、中島右飛

  • １回１死二、三塁、先制の右犠飛を放つ岡本和真（カメラ・中島　傑）

    １回１死二、三塁、先制の右犠飛を放つ岡本和真（カメラ・中島　傑）

　【神】近本右前安打、中野の中前安打で近本二進、マルテの左飛で近本三進、中野二進、大山の右前安打で近本生還、中野三進、佐藤輝、サンズともに三振

　◆２回（両軍０）

　【巨】大城遊ゴロ、北村右前安打、戸郷の捕前バントで北村二進、松原一ゴロ

　【神】糸原中飛、梅野左前二塁打、伊藤将、近本ともに三振

  • ２回無死、糸原健斗の中飛の打球を好捕する丸佳浩（カメラ・中島　傑）

    ２回無死、糸原健斗の中飛の打球を好捕する丸佳浩（カメラ・中島　傑）

　◆３回（両軍０）

　【巨】ウィーラー右飛、丸遊ゴロ、岡本和三振

　【神】中野遊ゴロ、マルテ三振、大山二飛

  • 力投する先発の戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

    力投する先発の戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

　◆４回（巨１、神０）

　【巨】坂本、中島ともに中飛、大城右中間６号本塁打、北村遊ゴロ

  • ４回２死、右中間に勝ち越しのソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする大城卓三（カメラ・中島　傑）

    ４回２死、右中間に勝ち越しのソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする大城卓三（カメラ・中島　傑）

　【神】佐藤輝二ゴロ、サンズ三振、糸原左飛

　◆５回（両軍０）

　【巨】戸郷三振、松原一ゴロ、ウィーラー二ゴロ

　【神】梅野左翼線二塁打、伊藤将バント捕邪飛、近本の二ゴロで梅野三進、中野遊ゴロ

  • ５回２死三塁、中野拓夢の遊ゴロを一塁に送球する坂本勇人（カメラ・石田　順平）

    ５回２死三塁、中野拓夢の遊ゴロを一塁に送球する坂本勇人（カメラ・石田　順平）

　◆６回（両軍１）

　【巨】丸右前安打、岡本和二ゴロ併殺打、坂本左越８号本塁打、中島二飛

  • ６回２死、左越えソロ本塁打を放ち通算２５０号本塁打を達成し歓声に応える坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    ６回２死、左越えソロ本塁打を放ち通算２５０号本塁打を達成し歓声に応える坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　【神】マルテ三振、大山三ゴロ、佐藤輝右中間１７号本塁打、サンズ四球、糸原三振

　◆７回（両軍０）

　【巨】大城三ゴロ、北村右飛、戸郷遊直

　【神】梅野三ゴロ、伊藤将の代打原口三振、近本左飛

　◆８回（巨２、神０）

　【巨】（投手藤浪）松原四球、ウィーラーの三ゴロで松原二封（代走立岡）、丸中越５号２ラン、岡本和三振、坂本四球、中島三振

  • ８回１死一塁、中越え２ラン本塁打を放った丸佳浩を迎える原辰徳監督（カメラ・石田　順平）

    ８回１死一塁、中越え２ラン本塁打を放った丸佳浩を迎える原辰徳監督（カメラ・石田　順平）

　【神】（投手中川、左翼立岡）中野左前安打、マルテ二ゴロ併殺打、大山中飛

　◆９回（巨１、神０）

　【巨】（投手エドワーズ）大城三振、北村左前安打（代走湯浅）、中川の代打亀井のときエドワーズが一塁へけん制球を悪送球し湯浅三進、亀井の中犠飛で湯浅生還、松原左翼線二塁打、立岡三ゴロ

  • ９回１死三塁、代打・亀井善行の中犠飛で生還した湯浅大（カメラ・石田　順平）

    ９回１死三塁、代打・亀井善行の中犠飛で生還した湯浅大（カメラ・石田　順平）

　【神】（投手ビエイラ、捕手炭谷、二塁湯浅）佐藤輝、サンズともに三振、糸原左前安打、梅野のとき野選で糸原二進、梅野三振

試合経過
７勝目を挙げ両手で７を作る戸郷翔征（カメラ・中島　傑）
１回１死二、三塁、先制の右犠飛を放つ岡本和真（カメラ・中島　傑）
２回無死、糸原健斗の中飛の打球を好捕する丸佳浩（カメラ・中島　傑）
力投する先発の戸郷翔征（カメラ・中島　傑）
４回２死、右中間に勝ち越しのソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする大城卓三（カメラ・中島　傑）
５回２死三塁、中野拓夢の遊ゴロを一塁に送球する坂本勇人（カメラ・石田　順平）
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