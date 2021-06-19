【巨人】戸郷翔征、リーグ単独トップの７勝目！７回２失点の粘投…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦 阪神２―６巨人（１９日・甲子園）

巨人は坂本勇人の通算２５０号などで阪神に勝利した。先発の戸郷翔征投手は、７回を６安打２失点の粘投でリーグ単独トップとなる７勝目を挙げた。

１点のリードをもらった初回、近本、中野に連打を浴び、１死二、三塁から大山に同点の適時打を許した。だが、続く１死一、三塁のピンチでは佐藤輝、サンズを連続三振に打ち取り勝ち越しは阻止。２回のピンチも脱すると、３、４回は３者凡退。２点リードの６回２死から佐藤輝に右中間へソロを浴びたがリードは守り、７回はピシャリと３人斬り。今季最多となる１２３球の熱投で阪神打線をねじ伏せた。

【試合経過】

◆１回（両軍１）

【神】近本右前安打、中野の中前安打で近本二進、マルテの左飛で近本三進、中野二進、大山の右前安打で近本生還、中野三進、佐藤輝、サンズともに三振

◆２回（両軍０）

【巨】大城遊ゴロ、北村右前安打、戸郷の捕前バントで北村二進、松原一ゴロ

◆３回（両軍０）

【巨】ウィーラー右飛、丸遊ゴロ、岡本和三振

◆４回（巨１、神０）

【神】佐藤輝二ゴロ、サンズ三振、糸原左飛

◆５回（両軍０）

【巨】戸郷三振、松原一ゴロ、ウィーラー二ゴロ

◆６回（両軍１）

【神】マルテ三振、大山三ゴロ、佐藤輝右中間１７号本塁打、サンズ四球、糸原三振

◆７回（両軍０）

【巨】大城三ゴロ、北村右飛、戸郷遊直

【神】梅野三ゴロ、伊藤将の代打原口三振、近本左飛

◆８回（巨２、神０）

【神】（投手中川、左翼立岡）中野左前安打、マルテ二ゴロ併殺打、大山中飛

◆９回（巨１、神０）