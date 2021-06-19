未知のファイター・ＳＡＩＮＴ、ＲＩＺＩＮ選手を秒殺ＫＯ「スダリオとＲＩＺＩＮで戦いたい」…全試合結果

◆ＤＥＥＰ ＴＯＫＹＯ ＩＭＰＡＣＴ ２０２１ ～１ｓｔ ＲＯＵＮＤ～（１９日、ニューピアホール）
メインイベントで、半年前に米軍基地にやってきたことしか情報のない未知のファイターＳＡＩＮＴが登場。ＲＩＺＩＮファイターの酒井リョウ（３４）＝レンジャージム＝をわずか４３秒で失神ＫＯで破る強さを見せて、１ｓｔ ＲＯＵＮＤを盛り上げた。
試合後、ＳＡＩＮＴは「スダリオとＲＩＺＩＮで戦いたい」と、旧貴乃花部屋の元十両・貴ノ富士ことスダリオ剛との対戦を要求した。
【全試合結果】
▽第１試合（ＪＥＷＥＬＳストロー級）アマチュアＳＰルール
〇高本千代（２回４８秒 腕十字固め）愛温●
▽第２試合（フェザー級）
〇高橋辰也（２回３分２２秒 リアネイキッドチョーク）渡辺純●
▽第３試合（ストロー級）
〇根本元太（判定 ３―０）多湖力翔●
▽第４試合（ストロー級）
〇林豊（１回１分１４秒 ＴＫＯ）中村真人●
▽第５試合（ライト級）
〇拳太郎（判定 ３―０）Ｓｔｒｅｅｔ Ｂｏｂ”洸助●
▽第６試合（フェザー級）
〇吉村海飛（２回２分２秒 フロントチョーク）山口コウタ●
▽第７試合（メガトン級）
〇ＫＥＮＮＹ中村（判定 ３―０）関野大成●
▽第８試合（ＪＥＷＥＬＳミクロ級）
〇古林礼名（判定 ３―０）ＫＹＯＫＡ●
▽第９試合（ウエルター級）
〇グラント・ボクダノフ（１回２分５秒 リアネーキッドチョーク）田中一矢●
▽第１０試合（フライ級）
〇鮎田直人（２回４分５１秒 反則勝ち）加藤瑠偉● ▽第１１試合（ライト級）
〇鈴木琢仁（判定 ３―０）石塚雄馬●
▽第１２試合（メガトン級）
〇ＳＡＩＮＴ（１回４３秒 ＫＯ）酒井リョウ●