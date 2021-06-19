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ＫＩＮＧレイナ、復帰戦へ計量余裕の１発クリア

スポーツ報知
# 格闘技
計量をクリアしたＫＩＮＧレイナ
計量をクリアしたＫＩＮＧレイナ
計量をクリアした「朝倉未来１年チャレンジ」のヒロヤ
計量をクリアした「朝倉未来１年チャレンジ」のヒロヤ

◆ＤＥＥＰ　１０１　ＩＭＰＡＣＴ（２０日、ニューピアホール）

　昨年９月、１．９キロと大幅な体重オーバーで、８か月の出場停止処分を科せられていたＫＩＮＧレイナ（２４）＝フリー＝が、復帰戦へ向け１度で計量をクリアした。

　「朝倉未来１年チャレンジ」のオーディションで選出された、西谷大成（２３）＝トライフォース赤坂＝、ヒロヤ（２３）＝トライフォース赤坂＝もパスした。

　また畠山祐輔（２３）＝トライフォース赤坂＝は体調不良でドクターストップ、岡崎鷹士郎は約７キロオーバーで共に不戦敗となった。

　【全試合計量結果】

　▽第１試合（フライ級）

　鶴屋怜（５６．８キロ）―岡崎鷹士郎（６４．１５キロ）

　▽第２試合（フェザー級）

　畠山祐輔―佐藤拳駿（６５．１５キロ）

　▽第３試合（フェザー級）

　西谷大成（６６．２キロ）―山本歩夢（６６．２キロ）

　▽第４試合（５９キロ）

　ヒロヤ（５８．９キロ）―関原翔（５８．９５キロ）　▽第５試合（バンタム級）

　石司晃一（６１．５キロ）―ＣＯＲＯ（６１．５５キロ）

　▽第６試合（フライ級）

　安谷屋智弘（５６．９キロ）―伊藤裕樹（５６．９キロ）

　▽第７試合（６４キロ）

　ＫＩＮＧレイナ（６２．５キロ）―東陽子（６３．７キロ）

　▽第８試合（ウェルター級）

　住村竜市朗（７７．５５キロ）―米田奈央（７７．５キロ）

計量をクリアしたＫＩＮＧレイナ
計量をクリアした「朝倉未来１年チャレンジ」のヒロヤ
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