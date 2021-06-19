ＫＩＮＧレイナ、復帰戦へ計量余裕の１発クリア

◆ＤＥＥＰ １０１ ＩＭＰＡＣＴ（２０日、ニューピアホール）
昨年９月、１．９キロと大幅な体重オーバーで、８か月の出場停止処分を科せられていたＫＩＮＧレイナ（２４）＝フリー＝が、復帰戦へ向け１度で計量をクリアした。
「朝倉未来１年チャレンジ」のオーディションで選出された、西谷大成（２３）＝トライフォース赤坂＝、ヒロヤ（２３）＝トライフォース赤坂＝もパスした。
また畠山祐輔（２３）＝トライフォース赤坂＝は体調不良でドクターストップ、岡崎鷹士郎は約７キロオーバーで共に不戦敗となった。
【全試合計量結果】
▽第１試合（フライ級）
鶴屋怜（５６．８キロ）―岡崎鷹士郎（６４．１５キロ）
▽第２試合（フェザー級）
畠山祐輔―佐藤拳駿（６５．１５キロ）
▽第３試合（フェザー級）
西谷大成（６６．２キロ）―山本歩夢（６６．２キロ）
▽第４試合（５９キロ）
ヒロヤ（５８．９キロ）―関原翔（５８．９５キロ） ▽第５試合（バンタム級）
石司晃一（６１．５キロ）―ＣＯＲＯ（６１．５５キロ）
▽第６試合（フライ級）
安谷屋智弘（５６．９キロ）―伊藤裕樹（５６．９キロ）
▽第７試合（６４キロ）
ＫＩＮＧレイナ（６２．５キロ）―東陽子（６３．７キロ）
▽第８試合（ウェルター級）
住村竜市朗（７７．５５キロ）―米田奈央（７７．５キロ）