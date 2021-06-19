注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

７人制女子ラグビーの東京五輪代表１２人発表　元日本代表“レジェンド”松田努さんの次女・凜日が初切符　リオ五輪主将の中村知春は選考外

スポーツ報知
# スポーツ# ラグビー# 東京2020

　日本ラグビー協会は１９日、今夏の東京五輪で行われる７人制競技の女子日本代表１２人を、「協会公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル　ＪＡＰＡＮ　ＲＵＧＢＹ　ＴＶ」のライブ配信で発表した。

　大黒田裕芽（名古屋レディース）、小出深冬（アルカスクイーン熊谷）が２大会連続代表入り。ともに父が１５人制男子代表だった松田凜日（日体大２年）、早大３年の弘津悠（ナナイロプリズム福岡）が初切符となった。松田の父・努さんはウィング、ＦＢで日本代表キャップ４３を持ち五輪競技採用前の７人制代表でも活躍した“レジェンド”。弘津の父・英司さんもフッカーとして代表キャップを持つ名選手だった。リオ五輪代表だった大黒田裕芽（名古屋レディース）、同主将を務めた中村千春（ナナイロプリズム福岡）は選考外となった。

　清水麻有（日体大）とバティヴァカロロ・ライチェル海遥（アルカスクイーン熊谷）が共同主将を務める。

　競技が初採用された１６年リオ五輪で女子日本代表は１勝にとどまる１０位だった。１次リーグで３戦全敗し、９―１２位決定戦でケニアに五輪初勝利し、９・１０位決定戦でブラジルに敗れた。

　東京五輪で女子は７月２９～３１日に東京スタジアムで実施。出場チームは日本、ニュージーランド、米国、カナダ、オーストラリア、ブラジル、イギリス、ケニア、フィジー、中国、世界最終予選（６月１９～２０日、モナコ）から２チームの１２か国となっている。

【東京五輪女子日本代表】

大谷芽生（立正大）

梶木真凜（自衛隊）

小出深冬（アルカスクイーン熊谷）＝リオ五輪代表

清水麻有（日体大）＝共同主将

白子未祐（ナナイロプリズム福岡）

堤ほの花（日体大）

永田花菜（日体大）

バティヴァカロロ・ライチェル海遥（アルカスクイーン熊谷）＝共同主将

原わか花（東京山九フェニックス）

平野優芽（日体大）

弘津悠（ナナイロプリズム福岡）

松田凜日（日体大）

▼リオ五輪の女子日本代表の成績

　【女子１次リーグＣ組】　〈１〉●日本（０―４５）カナダ

　〈２〉●日本（０―４０）イギリス

　〈３〉●日本（１０―２６）ブラジル

　【９―１２位決定戦】

　〈１〉〇日本（２４―０）ケニア

　【９、１０位決定戦】

　●日本（５―３３）ブラジル

【関連ニュース】

スポーツ

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請