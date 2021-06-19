７人制女子ラグビーの東京五輪代表１２人発表　元日本代表“レジェンド”松田努さんの次女・凜日が初切符　リオ五輪主将の中村知春は選考外

日本ラグビー協会は１９日、今夏の東京五輪で行われる７人制競技の女子日本代表１２人を、「協会公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル ＪＡＰＡＮ ＲＵＧＢＹ ＴＶ」のライブ配信で発表した。

大黒田裕芽（名古屋レディース）、小出深冬（アルカスクイーン熊谷）が２大会連続代表入り。ともに父が１５人制男子代表だった松田凜日（日体大２年）、早大３年の弘津悠（ナナイロプリズム福岡）が初切符となった。松田の父・努さんはウィング、ＦＢで日本代表キャップ４３を持ち五輪競技採用前の７人制代表でも活躍した“レジェンド”。弘津の父・英司さんもフッカーとして代表キャップを持つ名選手だった。リオ五輪代表だった大黒田裕芽（名古屋レディース）、同主将を務めた中村千春（ナナイロプリズム福岡）は選考外となった。

清水麻有（日体大）とバティヴァカロロ・ライチェル海遥（アルカスクイーン熊谷）が共同主将を務める。

競技が初採用された１６年リオ五輪で女子日本代表は１勝にとどまる１０位だった。１次リーグで３戦全敗し、９―１２位決定戦でケニアに五輪初勝利し、９・１０位決定戦でブラジルに敗れた。

東京五輪で女子は７月２９～３１日に東京スタジアムで実施。出場チームは日本、ニュージーランド、米国、カナダ、オーストラリア、ブラジル、イギリス、ケニア、フィジー、中国、世界最終予選（６月１９～２０日、モナコ）から２チームの１２か国となっている。

【東京五輪女子日本代表】

大谷芽生（立正大）

梶木真凜（自衛隊）

小出深冬（アルカスクイーン熊谷）＝リオ五輪代表

清水麻有（日体大）＝共同主将

白子未祐（ナナイロプリズム福岡）

堤ほの花（日体大）

永田花菜（日体大）

バティヴァカロロ・ライチェル海遥（アルカスクイーン熊谷）＝共同主将

原わか花（東京山九フェニックス）

平野優芽（日体大）

弘津悠（ナナイロプリズム福岡）

松田凜日（日体大）

▼リオ五輪の女子日本代表の成績

【女子１次リーグＣ組】 〈１〉●日本（０―４５）カナダ

〈２〉●日本（０―４０）イギリス

〈３〉●日本（１０―２６）ブラジル

【９―１２位決定戦】

〈１〉〇日本（２４―０）ケニア

【９、１０位決定戦】

●日本（５―３３）ブラジル