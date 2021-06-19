青野ひかるらＧＰ出場４選手計量クリア

◆ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ３３（２０日、ニューピアホール）
２０日に東京・ニューピアホールで行われる「ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ３３」の前日計量が１９日、同会場で行われ、アトム級ＧＰに出場する４選手らが計量をクリアした。
タイトルマッチを行うストロー級暫定王者の本野美樹（２７）＝ＡＡＣＣ＝は５２．１５キロでクリア。挑戦者の伊澤星花（２３）＝フリー＝も５１．５キロでパスした。
【全試合計量結果】
▽ＯＰ第１試合（６０キロ）アマチュアＡＡルール
桜子―奥富夕夏
▽ＯＰ第２試合（４８キロ）アマチュアＳＰルール
ＳＥＮＡ―小松崎亜純
▽第１試合（アトム級ＧＰ準決勝）
パク・シウ（４７．６キロ）―大島沙緒里（４７．５５キロ）
▽第２試合（アトム級ＧＰ準決勝）
青野ひかる（４７．５キロ）―にっせー（４７．４キロ）
▽第３試合（ライト級）
ひしぬまｊｕｊｃｙさやか（６４．０５キロ）―ぽちゃんＺ（６９．８キロ）
▽第４試合（５１キロ）
音波（５０・９５キロ）―竹林エル（５０．３キロ）
▽第５試合（ストロー級）
藤田翔子（キロ）―ＨＩＭＥ（５２．５キロ）
▽第６試合（フライ級）
奈部ゆかり（５７．２キロ）―ＡＲＡＭＩ（５６．９５キロ）
▽第７試合（ストロー級タイトルマッチ）
本野美樹（５２．１５キロ）―伊澤星花（５１．５キロ）
▽第８試合（アトム級ＧＰ決勝）
第１試合勝者―第２試合勝者