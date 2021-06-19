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青野ひかるらＧＰ出場４選手計量クリア

スポーツ報知
# 格闘技
にっせー（左）と、青野ひかる
にっせー（左）と、青野ひかる
大島沙緒里（左）と、パク・シウ
大島沙緒里（左）と、パク・シウ

◆ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　３３（２０日、ニューピアホール）

　２０日に東京・ニューピアホールで行われる「ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　３３」の前日計量が１９日、同会場で行われ、アトム級ＧＰに出場する４選手らが計量をクリアした。

　タイトルマッチを行うストロー級暫定王者の本野美樹（２７）＝ＡＡＣＣ＝は５２．１５キロでクリア。挑戦者の伊澤星花（２３）＝フリー＝も５１．５キロでパスした。

　【全試合計量結果】

　▽ＯＰ第１試合（６０キロ）アマチュアＡＡルール

　桜子―奥富夕夏

　▽ＯＰ第２試合（４８キロ）アマチュアＳＰルール

　ＳＥＮＡ―小松崎亜純

　▽第１試合（アトム級ＧＰ準決勝）

　パク・シウ（４７．６キロ）―大島沙緒里（４７．５５キロ）

　▽第２試合（アトム級ＧＰ準決勝）

　青野ひかる（４７．５キロ）―にっせー（４７．４キロ）

　▽第３試合（ライト級）

　ひしぬまｊｕｊｃｙさやか（６４．０５キロ）―ぽちゃんＺ（６９．８キロ）

　▽第４試合（５１キロ）

　音波（５０・９５キロ）―竹林エル（５０．３キロ）

　▽第５試合（ストロー級）

　藤田翔子（キロ）―ＨＩＭＥ（５２．５キロ）

　▽第６試合（フライ級）

　奈部ゆかり（５７．２キロ）―ＡＲＡＭＩ（５６．９５キロ）

　▽第７試合（ストロー級タイトルマッチ）

　本野美樹（５２．１５キロ）―伊澤星花（５１．５キロ）

　▽第８試合（アトム級ＧＰ決勝）

　第１試合勝者―第２試合勝者

にっせー（左）と、青野ひかる
大島沙緒里（左）と、パク・シウ
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