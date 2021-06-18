【巨人】ルーキー右腕・戸田懐生、８回から４番手でプロデビュー…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神７―１巨人（１８日・甲子園）
巨人がリーグ戦の再開初戦で阪神に大敗した。先発・メルセデスが３回途中６失点でＫＯされ、打線はウィーラーの適時打による１点のみ。
ヤクルトが勝ったため４月２５日以来の３位に転落し、７連勝となった首位・阪神とのゲーム差は８に広がった。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】松原中飛、ウィーラー遊ゴロ、丸四球、岡本和の右前安打で丸二進、佐藤輝の失策で丸三進、坂本四球で満塁、中島の三ゴロで岡本和三封
【神】近本投ゴロ、中野二直、マルテ四球、大山三振
◆２回（巨０、神３）
【巨】大城中前安打、香月右飛、メルセデススリーバント失敗で三振、松原左飛
【神】佐藤輝右翼線二塁打、サンズの左中間二塁打で佐藤輝生還、糸原中飛、梅野の左翼線二塁打でサンズ生還、西勇三直、近本の左中間二塁打で梅野の生還、中野遊ゴロ
◆３回（巨０、神４）
【巨】ウィーラー三ゴロ、丸一ゴロ、岡本和四球、坂本の遊ゴロを中野が二塁に送球するも糸原が失策し岡本二進、中島三振
【神】マルテ四球、大山の左前安打でマルテ二進、佐藤輝の二塁内野安打で満塁、（投手田中豊、一塁ウィーラー、左翼亀井）サンズ右中間１３号満塁本塁打、糸原右前安打、梅野右飛、西勇の二塁前バントで糸原二進、近本遊ゴロ
◆４回（巨１、神０）
【神】中野三振、マルテ左前安打、大山右飛、佐藤輝中飛
◆５回（両軍０）
【神】（投手戸根）サンズ三振、糸原一ゴロ、梅野三振
◆６回（両軍０）
【巨】（二塁木浪）香月、亀井、松原いずれも中飛
【神】西勇三振、近本左飛、中野投ゴロ
◆７回（両軍０）
【神】マルテ左前安打で二塁を狙うもタッチアウト、大山遊ゴロ、佐藤輝中飛
◆８回（両軍０）
【巨】（投手及川、一塁北條）戸根の代打湯浅一ゴロ、大城の代打小林遊ゴロ、香月の代打石川三振
◆９回（巨０、神Ｘ）
【巨】（投手岩貞、捕手坂本、左翼熊谷、右翼江越）亀井中飛、松原遊ゴロ、ウィーラー右飛