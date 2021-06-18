【巨人】ルーキー右腕・戸田懐生、８回から４番手でプロデビュー…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神７―１巨人（１８日・甲子園）

巨人がリーグ戦の再開初戦で阪神に大敗した。先発・メルセデスが３回途中６失点でＫＯされ、打線はウィーラーの適時打による１点のみ。

ヤクルトが勝ったため４月２５日以来の３位に転落し、７連勝となった首位・阪神とのゲーム差は８に広がった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【神】近本投ゴロ、中野二直、マルテ四球、大山三振

◆２回（巨０、神３）

【巨】大城中前安打、香月右飛、メルセデススリーバント失敗で三振、松原左飛

◆３回（巨０、神４）

【巨】ウィーラー三ゴロ、丸一ゴロ、岡本和四球、坂本の遊ゴロを中野が二塁に送球するも糸原が失策し岡本二進、中島三振

◆４回（巨１、神０）

【神】中野三振、マルテ左前安打、大山右飛、佐藤輝中飛

◆５回（両軍０）

【神】（投手戸根）サンズ三振、糸原一ゴロ、梅野三振

◆６回（両軍０）

【巨】（二塁木浪）香月、亀井、松原いずれも中飛

【神】西勇三振、近本左飛、中野投ゴロ

◆７回（両軍０）

【神】マルテ左前安打で二塁を狙うもタッチアウト、大山遊ゴロ、佐藤輝中飛

◆８回（両軍０）

【巨】（投手及川、一塁北條）戸根の代打湯浅一ゴロ、大城の代打小林遊ゴロ、香月の代打石川三振