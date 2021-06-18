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【巨人】ルーキー右腕・戸田懐生、８回から４番手でプロデビュー…阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
８回から４番手でマウンドに上がり１回を無失点に抑え笑顔の戸田懐生（カメラ・中島　傑）
８回から４番手でマウンドに上がり１回を無失点に抑え笑顔の戸田懐生（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　阪神７―１巨人（１８日・甲子園）

　巨人がリーグ戦の再開初戦で阪神に大敗した。先発・メルセデスが３回途中６失点でＫＯされ、打線はウィーラーの適時打による１点のみ。

　ヤクルトが勝ったため４月２５日以来の３位に転落し、７連勝となった首位・阪神とのゲーム差は８に広がった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】松原中飛、ウィーラー遊ゴロ、丸四球、岡本和の右前安打で丸二進、佐藤輝の失策で丸三進、坂本四球で満塁、中島の三ゴロで岡本和三封

  • １回２死一塁、右前安打を放つ岡本和真（投手・西勇輝、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・竜田　卓）

    １回２死一塁、右前安打を放つ岡本和真（投手・西勇輝、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・竜田　卓）

　【神】近本投ゴロ、中野二直、マルテ四球、大山三振

　◆２回（巨０、神３）

　【巨】大城中前安打、香月右飛、メルセデススリーバント失敗で三振、松原左飛

　【神】佐藤輝右翼線二塁打、サンズの左中間二塁打で佐藤輝生還、糸原中飛、梅野の左翼線二塁打でサンズ生還、西勇三直、近本の左中間二塁打で梅野の生還、中野遊ゴロ

  • ２回無死二塁、サンズに先制の適時二塁打を打たれ肩を落とすメルセデス（左は二塁から生還した佐藤輝明）（カメラ・中島　傑）

    ２回無死二塁、サンズに先制の適時二塁打を打たれ肩を落とすメルセデス（左は二塁から生還した佐藤輝明）（カメラ・中島　傑）

　◆３回（巨０、神４）

　【巨】ウィーラー三ゴロ、丸一ゴロ、岡本和四球、坂本の遊ゴロを中野が二塁に送球するも糸原が失策し岡本二進、中島三振

　【神】マルテ四球、大山の左前安打でマルテ二進、佐藤輝の二塁内野安打で満塁、（投手田中豊、一塁ウィーラー、左翼亀井）サンズ右中間１３号満塁本塁打、糸原右前安打、梅野右飛、西勇の二塁前バントで糸原二進、近本遊ゴロ

  • ３回無死満塁、右中間へ満塁本塁打を放ち生還したサンズを迎える佐藤輝明（中央奧）（投手・田中豊樹、遊撃手・坂本勇人）（投手・田中豊樹、捕手・大城卓三）（カメラ・竜田　卓）

    ３回無死満塁、右中間へ満塁本塁打を放ち生還したサンズを迎える佐藤輝明（中央奧）（投手・田中豊樹、遊撃手・坂本勇人）（投手・田中豊樹、捕手・大城卓三）（カメラ・竜田　卓）

　◆４回（巨１、神０）

　【巨】大城右飛、香月三邪飛、亀井右前安打、松原四球で亀井二進、ウィーラーの左前安打で亀井一挙生還、松原二進、丸三振

  • ４回２死一、二塁、左前適時打を放つウィーラー（カメラ・中島　傑）

    ４回２死一、二塁、左前適時打を放つウィーラー（カメラ・中島　傑）

　【神】中野三振、マルテ左前安打、大山右飛、佐藤輝中飛

　◆５回（両軍０）

　【巨】岡本和死球、坂本一邪飛、田中豊の代打北村の三ゴロで岡本和二進、大城三振

  • ５回無死、死球を受ける岡本和真（カメラ・石田　順平）

    ５回無死、死球を受ける岡本和真（カメラ・石田　順平）

　【神】（投手戸根）サンズ三振、糸原一ゴロ、梅野三振

　◆６回（両軍０）

　【巨】（二塁木浪）香月、亀井、松原いずれも中飛

　【神】西勇三振、近本左飛、中野投ゴロ

　◆７回（両軍０）

　【巨】ウィーラー左飛、丸右前安打、岡本和三振、坂本二邪飛

  • ７回１死一塁、岡本和真が見逃し三振に倒れる　（カメラ・馬場　秀則）

    ７回１死一塁、岡本和真が見逃し三振に倒れる　（カメラ・馬場　秀則）

　【神】マルテ左前安打で二塁を狙うもタッチアウト、大山遊ゴロ、佐藤輝中飛

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手及川、一塁北條）戸根の代打湯浅一ゴロ、大城の代打小林遊ゴロ、香月の代打石川三振

　【神】（投手戸田、捕手小林、二塁湯浅）サンズ左前安打（代走熊谷）、木浪中飛、梅野遊ゴロ併殺打

  • ８回から４番手でマウンドに上がった戸田懐生（カメラ・中島　傑）

    ８回から４番手でマウンドに上がった戸田懐生（カメラ・中島　傑）

　◆９回（巨０、神Ｘ）

　【巨】（投手岩貞、捕手坂本、左翼熊谷、右翼江越）亀井中飛、松原遊ゴロ、ウィーラー右飛

  • ９回２死、ウィーラーの右飛でゲームセットなりベンチで険しい表情を見せる坂本勇人（中）らナイン（カメラ・石田　順平）

    ９回２死、ウィーラーの右飛でゲームセットなりベンチで険しい表情を見せる坂本勇人（中）らナイン（カメラ・石田　順平）

試合詳細
８回から４番手でマウンドに上がり１回を無失点に抑え笑顔の戸田懐生（カメラ・中島　傑）
１回２死一塁、右前安打を放つ岡本和真（投手・西勇輝、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・竜田　卓）
２回無死二塁、サンズに先制の適時二塁打を打たれ肩を落とすメルセデス（左は二塁から生還した佐藤輝明）（カメラ・中島　傑）
３回無死満塁、右中間へ満塁本塁打を放ち生還したサンズを迎える佐藤輝明（中央奧）（投手・田中豊樹、遊撃手・坂本勇人）（投手・田中豊樹、捕手・大城卓三）（カメラ・竜田　卓）
４回２死一、二塁、左前適時打を放つウィーラー（カメラ・中島　傑）
５回無死、死球を受ける岡本和真（カメラ・石田　順平）
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