【マーメイドＳ枠順確定】最重量ハンデ５６キロのアブレイズは２番枠

３歳以上の牝馬で争われるハンデ重賞、第２６回マーメイドＳ・Ｇ３（２０日、阪神・芝２０００メートル＝１６頭立て）の枠順が１８日決定した。最重量ハンデの５６キロのアブレイズ（牝４歳、栗東・池江泰寿厩舎、父キズナ）は２番枠に決まった。重賞で２着３回があるシャドウディーヴァ（牝５歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ハーツクライ）は、５番枠に入った。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手、負担重量の順）。
◆第２６回マーメイドＳ・Ｇ３（６月２０日、阪神競馬場・芝２０００メートル）
（１）シャムロックヒル 藤懸 貴志 ５０キロ
（２）アブレイズ 浜中 俊 ５６キロ
（３）ホウオウエミーズ 丸田 恭介 ５０キロ
（４）カセドラルベル 和田 竜二 ５４キロ
（５）シャドウディーヴァ 福永 祐一 ５５キロ
（６）フィリアプーラ 菊沢 一樹 ５４キロ
（７）レッドベルディエス 幸 英明 ５３キロ
（８）ソフトフルート 横山 和生 ５４キロ
（９）イズジョーノキセキ 西村 淳也 ５２キロ
（１０）キングスタイル 高倉 稜 ５０キロ
（１１）パッシングスルー 荻野 極 ５４キロ
（１２）アンドラステ 岩田 望来 ５５キロ
（１３）クラヴェル 横山 典弘 ５１キロ
（１４）サンクテュエール 川田 将雅 ５５キロ
（１５）ミスニューヨーク 加藤 祥太 ５３キロ
（１６）アッシェンプッテル 太宰 啓介 ５４キロ