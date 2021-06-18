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【マーメイドＳ枠順確定】最重量ハンデ５６キロのアブレイズは２番枠

スポーツ報知
# 競馬
アブレイズ
アブレイズ

　３歳以上の牝馬で争われるハンデ重賞、第２６回マーメイドＳ・Ｇ３（２０日、阪神・芝２０００メートル＝１６頭立て）の枠順が１８日決定した。最重量ハンデの５６キロのアブレイズ（牝４歳、栗東・池江泰寿厩舎、父キズナ）は２番枠に決まった。重賞で２着３回があるシャドウディーヴァ（牝５歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ハーツクライ）は、５番枠に入った。

　

　決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手、負担重量の順）。

　◆第２６回マーメイドＳ・Ｇ３（６月２０日、阪神競馬場・芝２０００メートル）

（１）シャムロックヒル　藤懸　貴志　５０キロ

（２）アブレイズ　浜中　俊　５６キロ

（３）ホウオウエミーズ　丸田　恭介　５０キロ

（４）カセドラルベル　和田　竜二　５４キロ

（５）シャドウディーヴァ　福永　祐一　５５キロ

（６）フィリアプーラ　菊沢　一樹　５４キロ

（７）レッドベルディエス　幸　英明　５３キロ

（８）ソフトフルート　横山　和生　５４キロ

（９）イズジョーノキセキ　西村　淳也　５２キロ

（１０）キングスタイル　高倉　稜　５０キロ

（１１）パッシングスルー　荻野　極　５４キロ

（１２）アンドラステ　岩田　望来　５５キロ

（１３）クラヴェル　横山　典弘　５１キロ

（１４）サンクテュエール　川田　将雅　５５キロ

（１５）ミスニューヨーク　加藤　祥太　５３キロ

（１６）アッシェンプッテル　太宰　啓介　５４キロ

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