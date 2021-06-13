【巨人】交流戦負け越し　７回打者一巡猛攻も１点届かず…ロッテ戦試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 ロッテ５―４巨人（１３日・ＺＯＺＯマリン）
巨人は７回、坂本勇人の２点適時打など打者９人の猛攻で４点を挙げ詰め寄ったものの、１点届かず、勝率５割で迎えた交流戦最終戦に敗れ、２０１８年以来、交流戦３年ぶり６度目の負け越しが決まった。復帰２戦目の先発の菅野智之は３回途中４失点で降板し、４敗目（２勝）となった。
スタメン出場した小林誠司は５回１死。小島の低め直球を打ち返し、左中間二塁打。今季７打席目で初安打をマークした。
【試合経過】
◇１回（巨０、ロ２）
【巨】松原左邪飛、ウィーラー、亀井ともに遊ゴロ
【ロ】荻野三ゴロ、マーティン四球、中村奨のとき暴投でマーティン二進、中村奨四球、角中の左中間エンタイトル二塁打でマーティン生還、中村奨三進、レアードの中犠飛で中村奨生還、角中三進、安田二ゴロ
◇２回（両軍０）
【ロ】加藤三振、藤岡、柿沼ともに一ゴロ
◇３回（巨０、ロ２）
【巨】湯浅二飛、小林の遊ゴロを藤岡が失策、松原三振、ウィーラー四球で小林二進、亀井右飛
【ロ】荻野左越５号本塁打、マーティン三塁バント内野安打、中村奨遊飛、角中の左翼線二塁打でマーティン三進、レアードの中犠飛でマーティン生還、角中三進、（投手大江）安田中飛
◇４回（両軍０）
【巨】岡本和中飛、坂本四球、中島左飛、石川の遊ゴロで坂本二封
◇５回（両軍０）
【ロ】（投手高梨）マーティン三振、中村奨一ゴロ、角中二ゴロ
◇６回（巨０、ロ１）
【巨】岡本和三振、坂本四球、中島三ゴロ併殺打
【ロ】レアード左越１６号本塁打、安田、加藤ともに三振、藤岡投ゴロ
◇７回（巨４、ロ０）
【巨】（中堅和田）石川遊撃内野安打、湯浅の代打北村の右前安打で石川二進、小林の代打広岡、松原の代打若林ともに三振、ウィーラー四球で満塁、亀井押し出し死球で石川生還、なお満塁、（投手小野）岡本和押し出し四球で北村生還、なお満塁、坂本の右前安打でウィーラー、亀井ともに生還、岡本和二進、中島の右前安打で岡本和は本塁を狙うもタッチアウト
【ロ】（投手畠、捕手大城、二塁北村、中堅若林）柿沼四球、荻野の投前バントで柿沼二進、マーティン四球、中村奨三振、角中のとき柿沼二、三塁間に挟まれタッチアウト
◇８回（両軍０）
【巨】（投手佐々木千）石川の代打立岡右前安打、北村の投前バントで立岡二進、大城の一ゴロで立岡三進、若林三振
【ロ】（投手中川）角中三飛、レアード中前安打（代走岡）、安田のとき岡二盗、安田の一ゴロで岡三進、和田三振
◇９回（巨０、ロＸ）
【巨】（投手益田、一塁岡、三塁三木）ウィーラー三振、亀井中飛、岡本和四球、坂本右飛