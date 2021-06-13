注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【巨人】交流戦負け越し　７回打者一巡猛攻も１点届かず…ロッテ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
７回２死一、二塁、中島宏之の右前安打で、本塁憤死の岡本 和真（捕手・柿沼友哉）（カメラ・越川　亘）
７回２死一、二塁、中島宏之の右前安打で、本塁憤死の岡本 和真（捕手・柿沼友哉）（カメラ・越川　亘）

◆日本生命セ・パ交流戦　ロッテ５―４巨人（１３日・ＺＯＺＯマリン）

　巨人は７回、坂本勇人の２点適時打など打者９人の猛攻で４点を挙げ詰め寄ったものの、１点届かず、勝率５割で迎えた交流戦最終戦に敗れ、２０１８年以来、交流戦３年ぶり６度目の負け越しが決まった。復帰２戦目の先発の菅野智之は３回途中４失点で降板し、４敗目（２勝）となった。

　スタメン出場した小林誠司は５回１死。小島の低め直球を打ち返し、左中間二塁打。今季７打席目で初安打をマークした。

　【試合経過】

　◇１回（巨０、ロ２）

　【巨】松原左邪飛、ウィーラー、亀井ともに遊ゴロ

　【ロ】荻野三ゴロ、マーティン四球、中村奨のとき暴投でマーティン二進、中村奨四球、角中の左中間エンタイトル二塁打でマーティン生還、中村奨三進、レアードの中犠飛で中村奨生還、角中三進、安田二ゴロ

  • １回１死一、二塁、角中勝也（後方）に左中間適時二塁打を浴びた菅野智之（カメラ・相川　和寛）

    １回１死一、二塁、角中勝也（後方）に左中間適時二塁打を浴びた菅野智之（カメラ・相川　和寛）

　◇２回（両軍０）

　【巨】岡本和右飛、坂本一ゴロ、中島中越エンタイトル二塁打、石川右飛

  • ２回２死、中島宏之が中越え二塁打（捕手・柿沼友哉）（カメラ・相川　和寛）

    ２回２死、中島宏之が中越え二塁打（捕手・柿沼友哉）（カメラ・相川　和寛）

　【ロ】加藤三振、藤岡、柿沼ともに一ゴロ

　◇３回（巨０、ロ２）

　【巨】湯浅二飛、小林の遊ゴロを藤岡が失策、松原三振、ウィーラー四球で小林二進、亀井右飛

　【ロ】荻野左越５号本塁打、マーティン三塁バント内野安打、中村奨遊飛、角中の左翼線二塁打でマーティン三進、レアードの中犠飛でマーティン生還、角中三進、（投手大江）安田中飛

  • 3回無死、荻野貴司が左越えソロ本塁打（カメラ・相川　和寛）

    3回無死、荻野貴司が左越えソロ本塁打（カメラ・相川　和寛）

　◇４回（両軍０）

　【巨】岡本和中飛、坂本四球、中島左飛、石川の遊ゴロで坂本二封

　【ロ】加藤中飛、藤岡中前安打、柿沼の投前バントで藤岡二進、荻野中飛

  • ３回途中から２番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）

    ３回途中から２番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）

　◇５回（両軍０）

　【巨】湯浅三振、小林左中間二塁打、松原の二ゴロで小林三進、ウィーラー四球、亀井三振

  • 5回1死、小林誠司が今季初安打となる左中間二塁打（カメラ・相川　和寛）

    5回1死、小林誠司が今季初安打となる左中間二塁打（カメラ・相川　和寛）

　【ロ】（投手高梨）マーティン三振、中村奨一ゴロ、角中二ゴロ

　◇６回（巨０、ロ１）

　【巨】岡本和三振、坂本四球、中島三ゴロ併殺打

　【ロ】レアード左越１６号本塁打、安田、加藤ともに三振、藤岡投ゴロ

　◇７回（巨４、ロ０）

　【巨】（中堅和田）石川遊撃内野安打、湯浅の代打北村の右前安打で石川二進、小林の代打広岡、松原の代打若林ともに三振、ウィーラー四球で満塁、亀井押し出し死球で石川生還、なお満塁、（投手小野）岡本和押し出し四球で北村生還、なお満塁、坂本の右前安打でウィーラー、亀井ともに生還、岡本和二進、中島の右前安打で岡本和は本塁を狙うもタッチアウト

  • ７回２死満塁、坂本勇人が右前２点適時打（捕手・柿沼友哉）（カメラ・相川　和寛）

    ７回２死満塁、坂本勇人が右前２点適時打（捕手・柿沼友哉）（カメラ・相川　和寛）

　【ロ】（投手畠、捕手大城、二塁北村、中堅若林）柿沼四球、荻野の投前バントで柿沼二進、マーティン四球、中村奨三振、角中のとき柿沼二、三塁間に挟まれタッチアウト

  • ７回２死一、二塁、飛び出した柿沼友哉（左）を追いかける坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    ７回２死一、二塁、飛び出した柿沼友哉（左）を追いかける坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手佐々木千）石川の代打立岡右前安打、北村の投前バントで立岡二進、大城の一ゴロで立岡三進、若林三振

　【ロ】（投手中川）角中三飛、レアード中前安打（代走岡）、安田のとき岡二盗、安田の一ゴロで岡三進、和田三振

　◇９回（巨０、ロＸ）

　【巨】（投手益田、一塁岡、三塁三木）ウィーラー三振、亀井中飛、岡本和四球、坂本右飛

試合詳細
７回２死一、二塁、中島宏之の右前安打で、本塁憤死の岡本 和真（捕手・柿沼友哉）（カメラ・越川　亘）
１回１死一、二塁、角中勝也（後方）に左中間適時二塁打を浴びた菅野智之（カメラ・相川　和寛）
２回２死、中島宏之が中越え二塁打（捕手・柿沼友哉）（カメラ・相川　和寛）
3回無死、荻野貴司が左越えソロ本塁打（カメラ・相川　和寛）
３回途中から２番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）
5回1死、小林誠司が今季初安打となる左中間二塁打（カメラ・相川　和寛）
すべての写真を見る 8枚

【関連ニュース】

プロ野球特集

巨人

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請