【巨人】交流戦負け越し　７回打者一巡猛攻も１点届かず…ロッテ戦試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 ロッテ５―４巨人（１３日・ＺＯＺＯマリン）

巨人は７回、坂本勇人の２点適時打など打者９人の猛攻で４点を挙げ詰め寄ったものの、１点届かず、勝率５割で迎えた交流戦最終戦に敗れ、２０１８年以来、交流戦３年ぶり６度目の負け越しが決まった。復帰２戦目の先発の菅野智之は３回途中４失点で降板し、４敗目（２勝）となった。

スタメン出場した小林誠司は５回１死。小島の低め直球を打ち返し、左中間二塁打。今季７打席目で初安打をマークした。

【試合経過】

◇１回（巨０、ロ２）

【巨】松原左邪飛、ウィーラー、亀井ともに遊ゴロ

◇２回（両軍０）

【ロ】加藤三振、藤岡、柿沼ともに一ゴロ

◇３回（巨０、ロ２）

【巨】湯浅二飛、小林の遊ゴロを藤岡が失策、松原三振、ウィーラー四球で小林二進、亀井右飛

◇４回（両軍０）

【巨】岡本和中飛、坂本四球、中島左飛、石川の遊ゴロで坂本二封

◇５回（両軍０）

【ロ】（投手高梨）マーティン三振、中村奨一ゴロ、角中二ゴロ

◇６回（巨０、ロ１）

【巨】岡本和三振、坂本四球、中島三ゴロ併殺打

【ロ】レアード左越１６号本塁打、安田、加藤ともに三振、藤岡投ゴロ

◇７回（巨４、ロ０）

◇８回（両軍０）

【巨】（投手佐々木千）石川の代打立岡右前安打、北村の投前バントで立岡二進、大城の一ゴロで立岡三進、若林三振

【ロ】（投手中川）角中三飛、レアード中前安打（代走岡）、安田のとき岡二盗、安田の一ゴロで岡三進、和田三振

◇９回（巨０、ロＸ）