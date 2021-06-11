【巨人】坂本勇人、１軍復帰即マルチ安打　走塁時には手袋着用…ロッテ戦試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 ロッテ１―５巨人（１１日・ＺＯＺＯマリン）
巨人・坂本が１軍復帰即マルチ安打の活躍で、チームの連敗（１分け含む）を４で止めた。右手親指骨折から「５番・遊撃」で約１か月ぶりに復帰。８年ぶりの５番起用に応え、２回と８回に安打を放つなど３出塁と気を吐いた。
８回には岡本和がダメ押しの１７号２ラン。先発のメルセデスは７回１失点で２勝目を挙げた。
【試合経過】
◆１回（巨０、ロ１）
【ロ】荻野一ゴロ、マーティン三飛、中村奨右前安打、角中死球で中村奨二進、レアードの左前安打で中村奨生還、角中二進、安田一ゴロ
◆２回（両軍０）
【ロ】加藤三振、藤岡右飛、柿沼三振
◆３回（両軍０）
【巨】大城左飛、広岡一ゴロ、松原三振
【ロ】荻野三ゴロ、マーティン三振、中村奨三ゴロ
◆４回（巨１、ロ０）
【巨】ウィーラー一ゴロ、亀井二ゴロ、岡本和左前安打、坂本四球で岡本和二進、中島の左翼線二塁打で岡本和生還、坂本三進、若林二飛
【ロ】角中中前安打、レアード遊ゴロ併殺打、安田左前安打、加藤の三ゴロで安田二封
◆５回（両軍０）
【巨】大城左飛、広岡遊ゴロ、松原二ゴロ
◆６回（両軍０）
【ロ】角中遊ゴロ、レアード三振、安田中前安打、加藤一ゴロ
◆７回（両軍０）
【巨】（投手小野）中島二ゴロ、若林四球、大城のとき暴投で若林二進、大城、広岡の代打香月ともに三振
◆８回（巨４、ロ０）
【巨】（投手大嶺、捕手江村）松原左越二塁打、ウィーラーの左中間二塁打で松原生還（ウィーラーの代走湯浅）、亀井の捕前バントで湯浅三進、岡本和中越１７号２ラン、坂本右中間安打、右翼マーティンが失策し坂本二進、中島三振、若林の右前安打で坂本生還、右翼マーティンが失策し若林二進、大城捕邪飛
【ロ】（投手畠、一塁香月、二塁湯浅）中村奨一邪飛、角中中前安打、レアード三振、安田左飛
◆９回（両軍０）
【巨】（投手成田）香月の代打北村右飛、松原三振、湯浅左中間二塁打、亀井二ゴロ
【ロ】（投手ビエイラ、捕手小林、一塁北村、右翼立岡）加藤右翼線二塁打、右翼立岡が失策し加藤三進、藤岡投直、江村の代打菅野三振、荻野二ゴロ