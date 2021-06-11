注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【巨人】坂本勇人、１軍復帰即マルチ安打　走塁時には手袋着用…ロッテ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
4回2死一、四球を選び一塁に出塁し右手に怪我防止の手袋を付ける坂本勇人（カメラ・中島　傑）
4回2死一、四球を選び一塁に出塁し右手に怪我防止の手袋を付ける坂本勇人（カメラ・中島　傑）

◆日本生命セ・パ交流戦　ロッテ１―５巨人（１１日・ＺＯＺＯマリン）

　巨人・坂本が１軍復帰即マルチ安打の活躍で、チームの連敗（１分け含む）を４で止めた。右手親指骨折から「５番・遊撃」で約１か月ぶりに復帰。８年ぶりの５番起用に応え、２回と８回に安打を放つなど３出塁と気を吐いた。

　８回には岡本和がダメ押しの１７号２ラン。先発のメルセデスは７回１失点で２勝目を挙げた。

　【試合経過】

　◆１回（巨０、ロ１）

　【巨】松原左飛、ウィーラー四球、亀井の一直でウィーラー戻れず併殺

  • 1回1死、坂本勇人が左前安打（捕手は柿沼）

    1回1死、坂本勇人が左前安打（捕手は柿沼）

　【ロ】荻野一ゴロ、マーティン三飛、中村奨右前安打、角中死球で中村奨二進、レアードの左前安打で中村奨生還、角中二進、安田一ゴロ

　◆２回（両軍０）

　【巨】岡本和一飛、坂本左前安打、中島右飛、若林中飛

  • 2回1死一塁、リードをとる坂本勇人（左は本前郁也）（カメラ・中島　傑）

    2回1死一塁、リードをとる坂本勇人（左は本前郁也）（カメラ・中島　傑）

　【ロ】加藤三振、藤岡右飛、柿沼三振

　◆３回（両軍０）

　【巨】大城左飛、広岡一ゴロ、松原三振

　【ロ】荻野三ゴロ、マーティン三振、中村奨三ゴロ

　◆４回（巨１、ロ０）

　【巨】ウィーラー一ゴロ、亀井二ゴロ、岡本和左前安打、坂本四球で岡本和二進、中島の左翼線二塁打で岡本和生還、坂本三進、若林二飛

  • 4回2死一、二塁、中島宏之の左前適時打で一塁から三塁に進塁する坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    4回2死一、二塁、中島宏之の左前適時打で一塁から三塁に進塁する坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　【ロ】角中中前安打、レアード遊ゴロ併殺打、安田左前安打、加藤の三ゴロで安田二封

　◆５回（両軍０）

　【巨】大城左飛、広岡遊ゴロ、松原二ゴロ

　【ロ】藤岡左中間安打、柿沼の捕前バントで藤岡二進、荻野四球、マーティン三邪飛、中村奨三ゴロ

  • 5回、無失点に抑え大城卓三（右）とハイタッチをするメルセデス（カメラ・中島　傑）

    5回、無失点に抑え大城卓三（右）とハイタッチをするメルセデス（カメラ・中島　傑）

　◆６回（両軍０）

　【巨】ウィーラー左前安打、亀井左飛、岡本和の三ゴロでウィーラー二封、坂本二飛

  • 6回無死、左前安打を放つウィーラー（カメラ・中島　傑）

    6回無死、左前安打を放つウィーラー（カメラ・中島　傑）

　【ロ】角中遊ゴロ、レアード三振、安田中前安打、加藤一ゴロ

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手小野）中島二ゴロ、若林四球、大城のとき暴投で若林二進、大城、広岡の代打香月ともに三振

　【ロ】（二塁香月）藤岡一ゴロ、柿沼の代打高浜三振、荻野三塁内野安打、マーティン三振

  • 7回2死一塁、マーティンから見逃しの三振を奪いナインとハイタッチをするメルセデス（カメラ・中島　傑）

    7回2死一塁、マーティンから見逃しの三振を奪いナインとハイタッチをするメルセデス（カメラ・中島　傑）

　◆８回（巨４、ロ０）

　【巨】（投手大嶺、捕手江村）松原左越二塁打、ウィーラーの左中間二塁打で松原生還（ウィーラーの代走湯浅）、亀井の捕前バントで湯浅三進、岡本和中越１７号２ラン、坂本右中間安打、右翼マーティンが失策し坂本二進、中島三振、若林の右前安打で坂本生還、右翼マーティンが失策し若林二進、大城捕邪飛

  • 8回無死二塁、勝ち越しの適時二塁打を放ち敬礼ポーズをするウィーラー（カメラ・中島　傑）

    8回無死二塁、勝ち越しの適時二塁打を放ち敬礼ポーズをするウィーラー（カメラ・中島　傑）

　【ロ】（投手畠、一塁香月、二塁湯浅）中村奨一邪飛、角中中前安打、レアード三振、安田左飛

　◆９回（両軍０）

　【巨】（投手成田）香月の代打北村右飛、松原三振、湯浅左中間二塁打、亀井二ゴロ

　【ロ】（投手ビエイラ、捕手小林、一塁北村、右翼立岡）加藤右翼線二塁打、右翼立岡が失策し加藤三進、藤岡投直、江村の代打菅野三振、荻野二ゴロ

  • 9回、無失点に抑えたビエイラ（左）と笑顔で抱き合う小林誠司（カメラ・中島　傑）

    9回、無失点に抑えたビエイラ（左）と笑顔で抱き合う小林誠司（カメラ・中島　傑）

試合詳細
4回2死一、四球を選び一塁に出塁し右手に怪我防止の手袋を付ける坂本勇人（カメラ・中島　傑）
1回1死、坂本勇人が左前安打（捕手は柿沼）
2回1死一塁、リードをとる坂本勇人（左は本前郁也）（カメラ・中島　傑）
4回2死一、二塁、中島宏之の左前適時打で一塁から三塁に進塁する坂本勇人（カメラ・中島　傑）
5回、無失点に抑え大城卓三（右）とハイタッチをするメルセデス（カメラ・中島　傑）
6回無死、左前安打を放つウィーラー（カメラ・中島　傑）
すべての写真を見る 9枚

【関連ニュース】

プロ野球特集

巨人

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請