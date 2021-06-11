【巨人】坂本勇人、１軍復帰即マルチ安打　走塁時には手袋着用…ロッテ戦試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 ロッテ１―５巨人（１１日・ＺＯＺＯマリン）

巨人・坂本が１軍復帰即マルチ安打の活躍で、チームの連敗（１分け含む）を４で止めた。右手親指骨折から「５番・遊撃」で約１か月ぶりに復帰。８年ぶりの５番起用に応え、２回と８回に安打を放つなど３出塁と気を吐いた。

８回には岡本和がダメ押しの１７号２ラン。先発のメルセデスは７回１失点で２勝目を挙げた。

【試合経過】

◆１回（巨０、ロ１）

【ロ】荻野一ゴロ、マーティン三飛、中村奨右前安打、角中死球で中村奨二進、レアードの左前安打で中村奨生還、角中二進、安田一ゴロ

◆２回（両軍０）

【ロ】加藤三振、藤岡右飛、柿沼三振

◆３回（両軍０）

【巨】大城左飛、広岡一ゴロ、松原三振

【ロ】荻野三ゴロ、マーティン三振、中村奨三ゴロ

◆４回（巨１、ロ０）

【ロ】角中中前安打、レアード遊ゴロ併殺打、安田左前安打、加藤の三ゴロで安田二封

◆５回（両軍０）

【巨】大城左飛、広岡遊ゴロ、松原二ゴロ

◆６回（両軍０）

【ロ】角中遊ゴロ、レアード三振、安田中前安打、加藤一ゴロ

◆７回（両軍０）

【巨】（投手小野）中島二ゴロ、若林四球、大城のとき暴投で若林二進、大城、広岡の代打香月ともに三振

◆８回（巨４、ロ０）

【ロ】（投手畠、一塁香月、二塁湯浅）中村奨一邪飛、角中中前安打、レアード三振、安田左飛

◆９回（両軍０）