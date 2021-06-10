【巨人】完封負けで今季初４連敗…オリックス戦試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 オリックス６―０巨人（１０日・京セラドーム大阪）

巨人はリーグトップタイ６勝を挙げている先発・高橋優貴が打ち込まれて５回までに６失点。前日に１４三振を喫した打線はこの日も沈黙。引き分けをはさんで今季初の４連敗となった。

初回２死の第１打席で左手付近に死球を受けた吉川尚輝は、試合中に大阪市内の病院へ向かった。

【試合経過】

◇１回（巨０、オ３）

◇２回（両軍０）

【巨】中島遊飛、スモーク二直、石川中飛

【オ】西野二直、大城三ゴロ、福田二ゴロ

◇３回（両軍０）

【巨】広岡遊ゴロ、炭谷三振、松原二ゴロ

【オ】宗二ゴロ、吉田正投ゴロ、Ｔ－岡田右中間二塁打、杉本左飛

◇４回（両軍０）

【巨】ウィーラー中前安打、北村三振、岡本和の左前安打でウィーラー二進、中島三ゴロ併殺打

【オ】モヤ中飛、伏見左翼線二塁打、西野遊飛、大城右飛

◇５回（巨０、オ３）

◇６回（両軍０）

【オ】（捕手小林、一塁若林）大城中飛、福田一ゴロ、宗死球、吉田正二ゴロ

◇７回（両軍０）

【オ】（左翼立岡）Ｔ－岡田一ゴロ、杉本三ゴロ、モヤ右飛

◇８回（両軍０）

【巨】（投手沢田、一塁Ｔ－岡田、左翼小田）北村三振、岡本和一ゴロ、小林中飛

【オ】（投手田中豊、三塁湯浅）西野の代打若月遊ゴロ、西野右飛、大城左前安打、福田三振

◇９回（巨０、オＸ）