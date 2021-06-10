【巨人】完封負けで今季初４連敗…オリックス戦試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 オリックス６―０巨人（１０日・京セラドーム大阪）
巨人はリーグトップタイ６勝を挙げている先発・高橋優貴が打ち込まれて５回までに６失点。前日に１４三振を喫した打線はこの日も沈黙。引き分けをはさんで今季初の４連敗となった。
初回２死の第１打席で左手付近に死球を受けた吉川尚輝は、試合中に大阪市内の病院へ向かった。
【試合経過】
◇１回（巨０、オ３）
【オ】（二塁北村）福田左前安打、宗中飛、吉田正の右前安打で福田二進、Ｔ－岡田の右前安打で福田三進、吉田正二進、杉本の左翼線二塁打で福田、吉田正ともに生還、モヤの遊ゴロでＴ－岡田生還、吉田正三進、伏見三ゴロ
◇２回（両軍０）
【巨】中島遊飛、スモーク二直、石川中飛
【オ】西野二直、大城三ゴロ、福田二ゴロ
◇３回（両軍０）
【巨】広岡遊ゴロ、炭谷三振、松原二ゴロ
【オ】宗二ゴロ、吉田正投ゴロ、Ｔ－岡田右中間二塁打、杉本左飛
◇４回（両軍０）
【巨】ウィーラー中前安打、北村三振、岡本和の左前安打でウィーラー二進、中島三ゴロ併殺打
【オ】モヤ中飛、伏見左翼線二塁打、西野遊飛、大城右飛
◇５回（巨０、オ３）
【オ】福田左前安打、宗遊飛、吉田正四球で福田二進、Ｔ－岡田右越７号３ラン、杉本投ゴロ、モヤ右前安打、伏見四球でモヤ二進、西野二ゴロ
◇６回（両軍０）
【オ】（捕手小林、一塁若林）大城中飛、福田一ゴロ、宗死球、吉田正二ゴロ
◇７回（両軍０）
【オ】（左翼立岡）Ｔ－岡田一ゴロ、杉本三ゴロ、モヤ右飛
◇８回（両軍０）
【巨】（投手沢田、一塁Ｔ－岡田、左翼小田）北村三振、岡本和一ゴロ、小林中飛
【オ】（投手田中豊、三塁湯浅）西野の代打若月遊ゴロ、西野右飛、大城左前安打、福田三振
◇９回（巨０、オＸ）
【巨】（投手富山、捕手若月、二塁大城、遊撃紅林、右翼後藤）スモーク三振、石川二ゴロ、広岡遊ゴロ