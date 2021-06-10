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【巨人】完封負けで今季初４連敗…オリックス戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
うつむく原辰徳監督（カメラ・義村　治子）
うつむく原辰徳監督（カメラ・義村　治子）

◆日本生命セ・パ交流戦　オリックス６―０巨人（１０日・京セラドーム大阪）

　巨人はリーグトップタイ６勝を挙げている先発・高橋優貴が打ち込まれて５回までに６失点。前日に１４三振を喫した打線はこの日も沈黙。引き分けをはさんで今季初の４連敗となった。

　初回２死の第１打席で左手付近に死球を受けた吉川尚輝は、試合中に大阪市内の病院へ向かった。

　【試合経過】

　◇１回（巨０、オ３）

　【巨】松原二ゴロ、ウィーラー三振、吉川死球（代走北村）、岡本和右飛

  • １回２死、死球を受け、途中交代となった吉川尚輝（カメラ・相川　和寛）

    １回２死、死球を受け、途中交代となった吉川尚輝（カメラ・相川　和寛）

　【オ】（二塁北村）福田左前安打、宗中飛、吉田正の右前安打で福田二進、Ｔ－岡田の右前安打で福田三進、吉田正二進、杉本の左翼線二塁打で福田、吉田正ともに生還、モヤの遊ゴロでＴ－岡田生還、吉田正三進、伏見三ゴロ

  • １回に３失点し、ベンチに戻る高橋優貴（カメラ・相川　和寛）

    １回に３失点し、ベンチに戻る高橋優貴（カメラ・相川　和寛）

　◇２回（両軍０）

　【巨】中島遊飛、スモーク二直、石川中飛

　【オ】西野二直、大城三ゴロ、福田二ゴロ

　◇３回（両軍０）

　【巨】広岡遊ゴロ、炭谷三振、松原二ゴロ

　【オ】宗二ゴロ、吉田正投ゴロ、Ｔ－岡田右中間二塁打、杉本左飛

　◇４回（両軍０）

　【巨】ウィーラー中前安打、北村三振、岡本和の左前安打でウィーラー二進、中島三ゴロ併殺打

　【オ】モヤ中飛、伏見左翼線二塁打、西野遊飛、大城右飛

　◇５回（巨０、オ３）

　【巨】スモーク二飛、石川三ゴロ、広岡中越三塁打、炭谷三振

  • ５回２死、広岡大志は中越え三塁打を放つ（カメラ・義村　治子）

    ５回２死、広岡大志は中越え三塁打を放つ（カメラ・義村　治子）

　【オ】福田左前安打、宗遊飛、吉田正四球で福田二進、Ｔ－岡田右越７号３ラン、杉本投ゴロ、モヤ右前安打、伏見四球でモヤ二進、西野二ゴロ

  • ５回１死一、二塁、Tー岡田が３ラン本塁打を放つ（カメラ・石田　順平）

    ５回１死一、二塁、Tー岡田が３ラン本塁打を放つ（カメラ・石田　順平）

　◇６回（両軍０）

　【巨】松原中飛、ウィーラー右飛、北村中前安打、岡本和死球で北村二進、中島四球で北村三進、岡本和二進、スモーク三ゴロ

  • ６回２死一塁、岡本和真が死球を受ける（カメラ・相川　和寛）

    ６回２死一塁、岡本和真が死球を受ける（カメラ・相川　和寛）

　【オ】（捕手小林、一塁若林）大城中飛、福田一ゴロ、宗死球、吉田正二ゴロ

　◇７回（両軍０）

　【巨】（投手能見）石川中飛、広岡右飛、若林四球、松原の投手内野安打で若林二進、（投手村西）ウィーラー右邪飛

  • ７回２死一、二塁、ゼラス・ウィーラーは右邪飛に倒れる（カメラ・義村　治子）

    ７回２死一、二塁、ゼラス・ウィーラーは右邪飛に倒れる（カメラ・義村　治子）

　【オ】（左翼立岡）Ｔ－岡田一ゴロ、杉本三ゴロ、モヤ右飛

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手沢田、一塁Ｔ－岡田、左翼小田）北村三振、岡本和一ゴロ、小林中飛

　【オ】（投手田中豊、三塁湯浅）西野の代打若月遊ゴロ、西野右飛、大城左前安打、福田三振

　◇９回（巨０、オＸ）

　【巨】（投手富山、捕手若月、二塁大城、遊撃紅林、右翼後藤）スモーク三振、石川二ゴロ、広岡遊ゴロ

うつむく原辰徳監督（カメラ・義村　治子）
１回２死、死球を受け、途中交代となった吉川尚輝（カメラ・相川　和寛）
１回に３失点し、ベンチに戻る高橋優貴（カメラ・相川　和寛）
５回２死、広岡大志は中越え三塁打を放つ（カメラ・義村　治子）
５回１死一、二塁、Tー岡田が３ラン本塁打を放つ（カメラ・石田　順平）
６回２死一塁、岡本和真が死球を受ける（カメラ・相川　和寛）
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