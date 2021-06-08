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【巨人】松原聖弥、プロ２度目の初回先頭打者弾　９回には引き分け持ち込む同点三塁打…オリックス戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
9回2死二塁、松原聖弥が放った同点となる中越え適時三塁打で生還した湯浅大（00）を祝福する巨人ナイン（カメラ・義村　治子）
9回2死二塁、松原聖弥が放った同点となる中越え適時三塁打で生還した湯浅大（00）を祝福する巨人ナイン（カメラ・義村　治子）

◆日本生命セ・パ交流戦　オリックス３―３巨人（８日・京セラＤ）

　巨人・松原がプロ入り２度目の初回先頭弾をマークした。オリックス先発の山岡から右越え５号を放つと、５回先頭で中前打を放ち、続くウィーラーの適時二塁打で生還。さらに１点を追う９回２死二塁から同点三塁打を放つなど３安打で２試合連続１番起用の期待に応えた。

　試合は２点リードの８回に中川が３失点し、一度は逆転されたが、かろうじて引き分けに持ち込んだ。

　【試合経過】

　◆１回（巨１、オ０）

　【巨】松原右越え５号本塁打、ウィーラー三振、吉川左中間二塁打、岡本和三振、スモーク左飛

  • 1回無死、松原聖弥は右越えへの先頭打者本塁打を放つ（カメラ・義村　治子）

    1回無死、松原聖弥は右越えへの先頭打者本塁打を放つ（カメラ・義村　治子）

　【オ】福田右飛、宗三振、吉田正中前安打、杉本四球で吉田正二進、モヤ二ゴロ

　◆２回（両軍０）

　【巨】中島三振、亀井三邪飛、若林中前安打、大城三振

　【オ】安達、ジョーンズともに右飛、紅林遊飛

  • 2回を抑えた今村信貴は、大城卓三（左）とタッチを交わす（カメラ・義村　治子）

    2回を抑えた今村信貴は、大城卓三（左）とタッチを交わす（カメラ・義村　治子）

　◆３回（両軍０）

　【巨】松原三振、ウィーラー中飛、吉川の遊ゴロを紅林が失策、岡本和三振

　【オ】若月三振、福田四球、宗の右前安打で福田二進、吉田正四球で満塁、杉本二ゴロ併殺打

  • 3回1死、ナインに声をかける今村信貴（カメラ・義村　治子）

    3回1死、ナインに声をかける今村信貴（カメラ・義村　治子）

　◆４回（両軍０）

　【巨】スモーク遊ゴロ、中島三振、亀井右前安打、若林三振

  • 4回2死、右前安打を放つ亀井善行（カメラ・石田　順平）

    4回2死、右前安打を放つ亀井善行（カメラ・石田　順平）

　【オ】モヤ二ゴロ、安達左中間二塁打、ジョーンズ四球、紅林三振、若月投ゴロ

　◆５回（巨１、オ０）

　【巨】大城右飛、松原中前安打、ウィーラーの左中間二塁打で松原一挙生還、吉川一直、岡本和三振

  • 5回1死一塁、ゼラス・ウィーラーは追加点となる左中間適時二塁打を放つ（カメラ・義村　治子）

    5回1死一塁、ゼラス・ウィーラーは追加点となる左中間適時二塁打を放つ（カメラ・義村　治子）

　【オ】福田一直、宗一ゴロ、吉田正二ゴロ

　◆６回（両軍０）

　【巨】スモーク三振、中島二ゴロ、亀井中前安打、若林四球で亀井二進、大城中飛

　【オ】（投手畠）杉本一ゴロ、モヤ右前安打、安達四球でモヤ二進、ジョーンズ三ゴロ併殺打

  • 6回1死一、二塁、アダム・ジョーンズを三併殺打に仕留めベンチ前でナインを迎える畠世周（カメラ・石田　順平）

    6回1死一、二塁、アダム・ジョーンズを三併殺打に仕留めベンチ前でナインを迎える畠世周（カメラ・石田　順平）

　◆７回（両軍０）

　【巨】松原遊飛、ウィーラー、吉川ともに三振

　【オ】（投手鍵谷、左翼立岡）紅林投ゴロ、（投手大江）若月の代打Ｔ－岡田四球、福田右飛、宗の左前安打でＴ－岡田二進、（投手高梨）吉田正遊ゴロ

  • 7回途中から登板した大江竜聖（カメラ・義村　治子）

    7回途中から登板した大江竜聖（カメラ・義村　治子）

　◆８回（巨０、オ３）

　【巨】（投手漆原、捕手松井）岡本和三ゴロ、スモーク三振、中島遊ゴロ

　【オ】（投手中川）杉本三振、モヤ四球、（安達のとき二球目から代走中川圭）安達の左前安打で中川圭一挙三進、ジョーンズの左前安打で中川圭生還、安達二進、（一塁走者代走小田）紅林遊飛、松井の代打伏見の右前安打で安達一挙生還、小田一挙三進、福田の左前安打で小田生還、伏見二進、（投手桜井）宗四球で満塁、（投手戸根）吉田正三飛

  • 8回2死一、二塁、代打・伏見寅威に同点の右前適時打を浴びた中川皓太（カメラ・相川　和寛）

    8回2死一、二塁、代打・伏見寅威に同点の右前適時打を浴びた中川皓太（カメラ・相川　和寛）

　◆９回（巨１、オ０）

　【巨】（投手Ｋ―鈴木、捕手伏見、一塁中川圭、左翼小田）亀井左中間二塁打、（代走湯浅）若林遊ゴロ、大城三振、松原の中越え三塁打で湯浅生還、立岡三振

　【オ】（投手ビエイラ、捕手炭谷、一塁広岡、遊撃湯浅、右翼若林）杉本左飛、中川圭三飛、安達三振

  • 9回を抑えたチアゴ・ビエイラ（カメラ・義村　治子）　

    9回を抑えたチアゴ・ビエイラ（カメラ・義村　治子）　

試合詳細
9回2死二塁、松原聖弥が放った同点となる中越え適時三塁打で生還した湯浅大（00）を祝福する巨人ナイン（カメラ・義村　治子）
1回無死、松原聖弥は右越えへの先頭打者本塁打を放つ（カメラ・義村　治子）
2回を抑えた今村信貴は、大城卓三（左）とタッチを交わす（カメラ・義村　治子）
3回1死、ナインに声をかける今村信貴（カメラ・義村　治子）
4回2死、右前安打を放つ亀井善行（カメラ・石田　順平）
5回1死一塁、ゼラス・ウィーラーは追加点となる左中間適時二塁打を放つ（カメラ・義村　治子）
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