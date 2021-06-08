【巨人】松原聖弥、プロ２度目の初回先頭打者弾　９回には引き分け持ち込む同点三塁打…オリックス戦試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 オリックス３―３巨人（８日・京セラＤ）

巨人・松原がプロ入り２度目の初回先頭弾をマークした。オリックス先発の山岡から右越え５号を放つと、５回先頭で中前打を放ち、続くウィーラーの適時二塁打で生還。さらに１点を追う９回２死二塁から同点三塁打を放つなど３安打で２試合連続１番起用の期待に応えた。

試合は２点リードの８回に中川が３失点し、一度は逆転されたが、かろうじて引き分けに持ち込んだ。

【試合経過】

◆１回（巨１、オ０）

【オ】福田右飛、宗三振、吉田正中前安打、杉本四球で吉田正二進、モヤ二ゴロ

◆２回（両軍０）

【巨】中島三振、亀井三邪飛、若林中前安打、大城三振

◆３回（両軍０）

【巨】松原三振、ウィーラー中飛、吉川の遊ゴロを紅林が失策、岡本和三振

◆４回（両軍０）

【オ】モヤ二ゴロ、安達左中間二塁打、ジョーンズ四球、紅林三振、若月投ゴロ

◆５回（巨１、オ０）

【オ】福田一直、宗一ゴロ、吉田正二ゴロ

◆６回（両軍０）

【巨】スモーク三振、中島二ゴロ、亀井中前安打、若林四球で亀井二進、大城中飛

◆７回（両軍０）

【巨】松原遊飛、ウィーラー、吉川ともに三振

◆８回（巨０、オ３）

【巨】（投手漆原、捕手松井）岡本和三ゴロ、スモーク三振、中島遊ゴロ

◆９回（巨１、オ０）