【巨人】松原聖弥、プロ２度目の初回先頭打者弾　９回には引き分け持ち込む同点三塁打…オリックス戦試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 オリックス３―３巨人（８日・京セラＤ）
巨人・松原がプロ入り２度目の初回先頭弾をマークした。オリックス先発の山岡から右越え５号を放つと、５回先頭で中前打を放ち、続くウィーラーの適時二塁打で生還。さらに１点を追う９回２死二塁から同点三塁打を放つなど３安打で２試合連続１番起用の期待に応えた。
試合は２点リードの８回に中川が３失点し、一度は逆転されたが、かろうじて引き分けに持ち込んだ。
【試合経過】
◆１回（巨１、オ０）
【オ】福田右飛、宗三振、吉田正中前安打、杉本四球で吉田正二進、モヤ二ゴロ
◆２回（両軍０）
【巨】中島三振、亀井三邪飛、若林中前安打、大城三振
◆３回（両軍０）
【巨】松原三振、ウィーラー中飛、吉川の遊ゴロを紅林が失策、岡本和三振
◆４回（両軍０）
【オ】モヤ二ゴロ、安達左中間二塁打、ジョーンズ四球、紅林三振、若月投ゴロ
◆５回（巨１、オ０）
【オ】福田一直、宗一ゴロ、吉田正二ゴロ
◆６回（両軍０）
【巨】スモーク三振、中島二ゴロ、亀井中前安打、若林四球で亀井二進、大城中飛
◆７回（両軍０）
【巨】松原遊飛、ウィーラー、吉川ともに三振
◆８回（巨０、オ３）
【巨】（投手漆原、捕手松井）岡本和三ゴロ、スモーク三振、中島遊ゴロ
【オ】（投手中川）杉本三振、モヤ四球、（安達のとき二球目から代走中川圭）安達の左前安打で中川圭一挙三進、ジョーンズの左前安打で中川圭生還、安達二進、（一塁走者代走小田）紅林遊飛、松井の代打伏見の右前安打で安達一挙生還、小田一挙三進、福田の左前安打で小田生還、伏見二進、（投手桜井）宗四球で満塁、（投手戸根）吉田正三飛
◆９回（巨１、オ０）
【巨】（投手Ｋ―鈴木、捕手伏見、一塁中川圭、左翼小田）亀井左中間二塁打、（代走湯浅）若林遊ゴロ、大城三振、松原の中越え三塁打で湯浅生還、立岡三振